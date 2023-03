Hoe Mercedes de verandering van F1-wagenconcept aanpakt

De seizoensstart van Mercedes verloopt moeizamer dan het team had gehoopt. Na een lastig jaar in 2022 werd er veel verwacht van de W14, maar die hoge verwachtingen kan de auto vooralsnog niet waarmaken. Red Bull was in Bahrein en Saudi-Arabië een klasse apart, maar Mercedes moest in beide races ook toezien dat Fernando Alonso zijn Aston Martin voor Lewis Hamilton en George Russell naar de derde plek stuurde. Bovendien zijn de coureurs van de Duitse fabrikant niet tevreden over het gevoel in de auto, waardoor het team na de GP van Bahrein heeft besloten om een verandering van het wagenconcept te onderzoeken.

Daarbij zijn volgens teambaas Toto Wolff geen heilige huisjes, wat betekent dat onder meer de kenmerkende 'zero pod'-sidepods mogelijk gaan verdwijnen. Toch benadrukte Wolff dat dit niet het enige vlak is waar gezocht wordt naar verbetering. Technisch directeur Mike Elliott bevestigt dat in een video van Mercedes waarin wordt teruggeblikt op de Grand Prix van Saudi-Arabië. "De engineers kijken naar de aerodynamica, de vorm van de auto en zaken als de geometrie van de sidepods en de vloer om te achterhalen of we iets gemist hebben", legt hij uit.

"Maar we kijken ook naar de simulaties: mikken we op de juiste dingen? Slaan we met de aerodynamica de goede weg in? We kijken naar de mechanische afstellinng van de auto. Missen we daar dingen? Welke dingen kunnen we nog meer op de auto zetten die de prestaties gaan verbeteren? Dat proberen we ze snel mogelijk te doen, want we willen terug naar de voorhoede. We willen vooraan meedoen en dat lukt alleen als we accepteren dat we niet staan waar we willen staan én heel hard gaan werken om daar terug te keren."

Veel energie voor zoektocht naar verbeteringen

De povere prestaties van de W14 in Bahrein hebben Mercedes volgens Elliott met de neus op de feiten gedrukt. Toch is dat niet ten koste gegaan van de sfeer binnen het team, dat dus druk bezig is met het vinden van oplossingen. "Als je rondloopt in de fabriek, dan zie je dat er enorm veel energie is en dat er enorm veel werk verzet wordt. Langzamerhand beginnen er ontwikkelingen door te komen die ons terug gaan brengen in de strijd om dit kampioenschap", verklaart Elliott. "Het enige wat we kunnen doen, is blijven pushen. Ik ben heel blij met de houding die ik binnen het team zie."

De meeste van die ontwikkelingen zijn tijdens het komende raceweekend in Australië nog niet op de W14 te bewonderen. Wat acht Mercedes zelf mogelijk tijdens de derde race van 2023? "We hebben pas twee races gehad, dus het is moeilijk om daar trends uit op te maken", aldus Elliott, die stelt dat het hoofddoel is om meer te leren over de W14. "Wat betreft de karakteristieken van de baan zit Melbourne waarschijnlijk meer in de buurt bij Jeddah dan Bahrein. Laten we hopen dat we nog een kleine stap vooruit kunnen zetten, iets competitiever worden en lessen leren die ons voor de langere termijn vooruit gaan helpen."