Hoe Mercedes F1 het gemis van James Vowles intern wil opvangen

Bij de teambazentombola vallen de puzzelstukjes steeds meer op hun plaats. Vlak voor de kerst regende het aankondigingen binnen 24 uur, waarna er nog maar twee van de tien posten vacant waren. Williams en Alfa Romeo mochten in het nieuwe jaar nog op zoek naar een andere teambaas, waarbij moet opgemerkt dat Andreas Seidl natuurlijk door Sauber is aangetrokken als CEO. Van die twee formaties heeft Williams inmiddels een knoop doorgehakt. James Vowles wordt de opvolger van Jost Capito en mag op 20 februari beginnen aan de (behoorlijk grote) klus in Grove.

Zijn vertrek betekent dat Mercedes de man moet missen die in de voorbije vier jaar als hoofdstrateeg fungeerde en daarvoor ook al een belangrijke steunpilaar voor Toto Wolff was. "James was een zeer gewaardeerd lid van ons team. Bradley (Lord, hoofd communicatie) en James waren eigenlijk mijn twee rechterhanden. In de voorbije jaren is zijn rol ook veel groter geweest dan alleen maar op strategisch vlak. Hij keek ook naar contracten van coureurs, contracten van reservecoureurs, het simulatorwerk en samen met mij ook naar veel politieke thema's. We waren echte sparring partners en over belangrijke onderwerpen waren we het eigenlijk altijd eens", aldus Wolff.

Met die laatste woorden geeft hij aan dat Vowles steeds meer verantwoordelijkheden heeft gekregen en dat hij al enkele taken van de teambaas had overgenomen. Dit verklaart ook meteen waarom Vowles de overstap naar Williams niet per se als een enorme sprong in het diepe ziet. "James verdient dit ook. Maar om in onze organisatie nog verder te kunnen promoveren, had ik eigenlijk een stap opzij moeten doen als teambaas. En voor mijn gevoel heb ik ook nog wel wat in mezelf zitten", geeft Wolff aan niet van plan te zijn om op korte termijn te vertrekken als teambaas. "Als team zou het heel makkelijk zijn om een bepaalde, succesvolle structuur vast te zetten. Maar dat werkt niet in F1. Je moet jezelf continu opnieuw uitvinden, waarbij je natuurlijk wel moet behouden wat goed werkt. Met James hebben we dat ook steeds gedaan. We hebben voortdurend over zijn eigen ontwikkeling gesproken. Strategie was de kern van zijn werk, maar we hebben er steeds meer verantwoordelijkheden aan toegevoegd. Een deel daarvan was eigenlijk het werk van een teambaas."

Intern al lang met de opvolging van Vowles bezig

Waar Wolff spreekt over het 'steeds opnieuw uitvinden van de organisatie', verklaart dat ook waarom er nu geen directe opvolger voor Vowles hoeft te komen. Mercedes heeft gaandeweg al naar dit moment toegewerkt, geanticipeerd dus. "Sinds juli van het afgelopen jaar zat James al niet meer aan de pitmuur. Hij was tijdens de sessies al niet meer actief betrokken bij het maken van beslissingen, maar stond binnen bij Bradley en bij mij om alles te overzien, zoals ik dat al enkele jaren doe."

Vowles is dus stap voor stap van het daadwerkelijke strategiewerk tijdens de race gehaald en meer in een managementrol gerold, waarin hij de grote lijnen uit kon zetten. "Daardoor is er qua strategie nu ook niet meteen een gat om te vullen. We hebben al jarenlang gesproken over zijn opvolging in die specifieke functie. We wilden er zeker van zijn dat het strategisch op dezelfde manier door zou gaan als James op een dag verder zou kijken, ofwel binnen Mercedes, ofwel ergens anders." Bij dat jarenlange proces is Vowles ook nauw betrokken. Hij heeft zijn opvolging in zekere zin zelf vorm gegeven. "James heeft goed werk verricht door de nieuwe structuur zelf op te zetten. We hebben een team met goede strategen, in ieder geval negen - waarvan sommige heel ervaren. Die zijn niet allemaal op de voorgrond, maar zijn wel doorgegroeid in de organisatie. De voorbije zes maanden stonden zij al aan het roer en de periode daarvoor eigenlijk ook, onder begeleiding van James."

In dat opzicht denkt Wolff niet dat het vertrek van Vowles gevolgen gaat krijgen tijdens de races in 2023. "Ik heb veel vertrouwen in de structuur die er nu staat en denk niet dat er meteen een zwakte ontstaat in onze strategie-afdeling." Als die zwakte al ontstaat, is dat volgens Wolff niet op strategisch vlak, maar meer omdat hij de 'teambaas light' aan zijn zijde mist. "James bestuurde het vliegtuig op sommige vlakken, waarbij ik een soort klankbord was. Op persoonlijk vlak is zijn vertrek dus wel een verlies voor mij en op professioneel vlak ook, maar dit zat eraan te komen. Hij is meer dan een hoofdstrateeg en verdient deze stap. En als we het van een andere kant bekijken, biedt dit ook wel weer kansen aan anderen om door te groeien. Daar staat ons team ook om bekend."