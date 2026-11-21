Formule 1 GP van Las Vegas

Hoe McLaren zijn topsnelheidstekort in Las Vegas probeerde te beperken

Met Lando Norris en Oscar Piastri tekort op topsnelheid moest het McLaren-duo het maximale halen uit de spelletjes om baanpositie in Las Vegas

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 11:55

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Ondanks een degelijk resultaat op een circuit dat de zwakke punten van de MCL40 blootlegde zonder de sterke punten te belonen, was Lando Norris niet bepaald tevreden over de vrijdag van het Grand Prix-weekend in Las Vegas.

“We zijn gewoon dramatisch op de rechte stukken”, zei Norris kort nadat hij zich als vijfde had gekwalificeerd, net geen acht tienden achter polesitter Kimi Antonelli. Die krijgt een gridstraf van vijf plaatsen vanwege een motorstraf, waardoor Norris opschuift naar de vierde startplek.

Door de lange rechte stukken en de lage downforce-eisen zou het Las Vegas Strip Circuit nooit het sterkste circuit voor deze auto worden. Dat bleek eerder al uit de matige vorm van McLaren op circuits die er het meest op lijken: Monza en Baku.

Toch was de achterstand van McLaren in Vegas opvallend groot, zeker voor Antonelli. Norris en Oscar Piastri kwamen op de lange Las Vegas Boulevard en op het laatste rechte stuk richting de finish geregeld 20 km/u tekort.

Zulke grote verschillen zijn zelden aan één factor toe te schrijven, en dat bleek vrijdag ook zo te zijn. Ondanks regelmatige upgrades blijft de MCL40 relatief veel drag hebben en aerodynamisch inefficiënt zijn. Dat wordt versterkt door de keuze van het team in de winter voor een kortere overbrenging, waardoor het op circuits met extreem lange rechte stukken topsnelheid mist.

Net als alle teams had McLaren de mogelijkheid om halverwege het seizoen één wijziging aan de overbrengingsverhoudingen door te voeren, maar het team zag daarvan af omdat de kortere overbrenging op andere circuits nog altijd voordelen zou opleveren. In Vegas betaalde het team daar echter de prijs voor.

“We maakten ons zeker zorgen over hoe goed de eisen van dit circuit bij onze auto zouden passen”, antwoordde teambaas Andrea Stella op de vraag van Motorsport.com of de achterstand groter was dan verwacht. “Het gaat niet alleen om topsnelheid, maar ook om topsnelheid in combinatie met de slipstream waar iedereen naar op zoek is. Daardoor kom je in werkgebieden van de motor terecht die met onze verhoudingen niet ideaal zijn. We weten dat luchtweerstand aerodynamisch gezien geen sterk punt is. We hebben kenmerken gezien die lijken op Monza en Baku. En onder alle omstandigheden waren we niet bijzonder competitief.”

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alex Pantling / Getty Images

Omdat slipstreamen zo belangrijk was, zoals bleek uit de positioneringsspelletjes die Q3 domineerden en onder anderen Isack Hadjar en George Russell tijd kostten, probeerde McLaren het gebrek aan topsnelheid te compenseren door agressiever naar een tow te zoeken.

“Wat we hier beter hebben gedaan, is dat beperken met een heel goede positionering”, vervolgde Stella. “De auto zat in de kwalificatie vrijwel precies waar we hem wilden hebben. Dat heeft zeker geholpen. Want ik moet zeggen dat het er met deze reglementen op lijkt dat de dragreductie groter is dan vroeger wanneer je achter één auto of zelfs meerdere auto’s rijdt. Daardoor is de prikkel om op de juiste plek te zitten nog groter.”

Norris legde uit: “Ik moet mijn ronde op 1,5 seconde van de auto voor me beginnen. Dat betekent dat ik in elke bocht minstens een halve tiende tot een tiende verlies, omdat ik zoveel downforce kwijtraak. Uiteindelijk levert een goede slipstream natuurlijk meer op, maar we moeten een heel groot verlies aan snelheid op het rechte stuk goedmaken. Daardoor moeten we inleveren op onze bochtensnelheid.”

Daar kwam nog de externe factor bij dat Antonelli aan het einde van een groep auto’s van Racing Bulls en Alpine een “extreme” tow kreeg. Daardoor is de werkelijke achterstand van McLaren waarschijnlijk groter voorgesteld dan hij was. Geen van beide coureurs verloor op de rechte stukken bijna zoveel tijd op Antonelli’s teamgenoot George Russell of op Max Verstappen, die zaterdag de pole erft door de gridstraf van vijf plaatsen voor Antonelli.

Toch vond Piastri dat het nadeel van McLaren op topsnelheid groter was dan verwacht, al gaf hij ook toe dat zijn zevende tijd het gevolg was van een rommelige ronde. “Het verraste ons eerlijk gezegd”, zei de Australiër. “Ik denk niet dat we hadden verwacht dat het zo’n groot probleem zou zijn. Op Monza zaten we er redelijk bij en het vreemde voor ons is dat het vooral speelt ten opzichte van de andere auto’s met Mercedes-motor.

“Ik denk dat er een paar dingen zijn die we waarschijnlijk gaan bekijken om te zien of we het iets beter kunnen doen. Maar mijn rondes waren ook wat rommelig.”

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Stella was positief over de aangepaste vloer van McLaren, die Norris in Vegas uitprobeerde en die de prestaties in langzame bochten hielp. De Italiaan onthulde echter een ongebruikelijke reden waarom het voordeel van die upgrade grotendeels teniet werd gedaan.

“Aan Lando’s kant kwam er een plastic tas vast te zitten in de vloer en daardoor verloren we behoorlijk wat downforce. Als je bedenkt dat een tiende van een seconde al een groot verschil zou maken, dan zat er zeker een tiende in die plastic tas. Dat is wel jammer.

“Maar nu moeten we kijken hoe we de auto in de race goed racebaar houden. Op Monza zagen we dat je door dat slipstream-effect eigenlijk bij andere auto’s kunt blijven hangen, ermee verbonden blijft. We kijken dus zeker uit naar morgen en zijn bemoedigd door het feit dat de kwalificatie competitief was.”

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- Het Motorsport.com-team

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