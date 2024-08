Hoe McLaren zich voor titelstrijd laat inspireren door Vettel

Door de klinkende zege van Lando Norris in Zandvoort zijn er plots grote zorgen bij Red Bull. Het team weet immers ook dat er in negen races nog veel kan gebeuren en dat de voorsprong van Max Verstappen van zeventig punten en de voorsprong van dertig punten bij de constructeurs dan niet ruim genoeg zijn om achterover te leunen. Mocht Norris de komende negen races winnen én de snelste raceronde noteren, dan zou hij er met de titel vandoor gaan - en dus niet Verstappen. Op papier is dat echter een zware opgave, al is het ook weer niet helemaal onmogelijk.

McLaren kijkt daarbij graag naar de tweede seizoenshelft van Sebastian Vettel in 2013. De Duitser won toen alle negen races na de zomerstop om zo zijn vierde en laatste F1-titel te veroveren. McLaren-teambaas Andrea Stella put vertrouwen uit die prestatie. Gevraagd of de strijd in beide kampioenschappen nu open ligt, antwoordt hij in Zandvoort: "In het constructeurskampioenschap was dat al het geval voor deze race. Voor wat betreft het coureurskampioenschap: we wilden ons hoofd koel houden en ons focussen op het feit dat het nog mogelijk was. We hebben het erover gehad en gekeken naar wat Vettel in 2013 deed en zeiden: 'Wij kunnen misschien hetzelfde doen. Waarom ook niet?' We moeten geconcentreerd blijven en geloven dat dit mogelijk is."

Stella benadrukt wel dat de performance van McLaren wat vertekend was door de baankarakteristieken, die volgens hem goed bij de MCL38 passen. "Qua performance was het zeer bemoedigend", blikt hij terug op de Grand Prix van Nederland. "Tegelijkertijd was dat op een circuit dat erg goed bij onze auto lijkt te passen, net zoals Hongarije. Zelfs na die race in Hongarije zei [men] dat we elke race eerste en tweede zouden eindigen. Dat is niet zo. Het lijkt op dit moment heel erg af te hangen van het circuit. Maar dit was absoluut boven verwachting qua kwalificatieprestaties, qua raceprestaties en tot op zekere hoogte was zelfs de bandenslijtage erg goed, zelfs zo goed dat Lando in de laatste ronde de snelste ronde van de race reed."

'Behoorlijk dom'

Waar Stella dus gelooft dat beide titels nog voor het grijpen liggen, wil Norris daar nog niet te veel mee bezig zijn. "Ik strijd sinds de eerste race van het jaar om het kampioenschap. Ik moet beter presteren. Ik werk al het hele jaar hard en sta nog steeds zeventig punten achter Max. Het is dus behoorlijk dom om op dit moment aan zoiets te denken. Ik pak het gewoon race voor race aan en blijf doen wat ik op dit moment doe. Het heeft geen nut om vooruit te kijken en aan dat soort zaken te denken."