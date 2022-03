Hoe McLaren het remprobleem tijdelijk heeft opgelost

Het probleem werd voornamelijk toegeschreven aan het ontwerp van de voorremmen. Dat zorgde ervoor dat de remmen snel oververhit raakten en Lando Norris niet meer dan een paar rondjes achter elkaar kon rijden. Dit probleem deed zich in Barcelona niet voor, omdat daar de temperaturen een stuk lager lagen dan in Bahrein. Cruciaal is echter dat de winter in Spanje omstandigheden bood die niet representatief zijn in vergelijking met het grootste deel van het F1-seizoen, waarbij voornamelijk in heel warme landen wordt gereden.

Nadat McLaren het probleem afgelopen F1-test wist te isoleren, moest de renstal op zoek naar een andere oplossing voor het eerste raceweekend. Voorlopig betreft het een tijdelijke oplossing, in de komende weken komt McLaren met een meer verfijnde versie. De oplossing die in Bahrein op de MCL36 is gemonteerd, is een gemetalliseerde versie van de koolstofvezel kap die het team tijdens eerste twee tests gebruikte. Naast de enkele verschillen in vorm, zullen ook de verschillen in materiaal een rol gaan spelen bij de warmteoverdracht tussen de remmen, velgen en banden.

Het oude en nieuwe ontwerp van de voorremmen op de MCL36 Foto: Giorgio Piola

Het probleem van McLaren benadrukt een nieuwe en interessante technische strijd dat door deze nieuwe reglementen is gesmeed. Terwijl de remonderdelen door de reglementen zijn veranderd, is ook de aanpak van de teams om ze te koelen veranderd. De diameter van de remschijven is verhoogd van 278 mm naar 330 mm, terwijl de boorgaten nu minstens 3 mm moeten zijn, wat het aantal en het patroon van de gaten in hun ontwerpen heeft veranderd. Dit alles gaat uiteraard ten koste van de warmteafvoer, wat ook lastiger wordt door de nu veel grotere ruimte in de wielkuip door de overstap naar 18-inch wielen.

Deze verandering, samen met de introductie van de wieldoppen en het niet naar buiten kunnen sturen van de luchtstroom via de voorkant van het wiel, betekent dat de remhitte afgevoerd moet worden via een uitlaat die zich aan de buitenzijde van de brake duct bevindt.

De grotere speelruimte binnen het gebied van de remmen heeft geleid tot een aantal interessante nieuwe ontwerpen, waarbij McLaren een van de teams is die heeft besloten de remschijven te omhullen. Dit betekent dat er een duidelijk pad is voor de doorvoer van de luchtstroom en de warmte die ontstaat tijdens het remmen.

Ook Red Bull Racing heeft een ontwerp dat de remschijf omhult, al heeft de Oostenrijkse formatie voor ander materiaal gekozen en heeft het tevens isolatie rond de omhulling aangebracht. Alpine heeft niet voor een volledige omhulling gekozen, zoals bij McLaren en Red Bull, maar heeft zijn remklauw aan de voorkant van het geheel gemonteerd. Deze heeft druppelvormige uitlaten in de koolstofvezel behuizing die de opgewekte hitte van de remschijf doorlaat.