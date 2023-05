Hoe Max Verstappen zelf aanstuurde op de winnende strategie in Miami

Op een dag waarop Sergio Perez de leiding in het WK rook, heeft Max Verstappen zichzelf juist vaster in het zadel gezet en wellicht ook al wel duidelijk maakt dat er zonder veel technisch malheur geen echte titelstrijd gaat komen. De regerend wereldkampioen kreeg na de ongelukkige safety car in Baku ook in Miami weer te maken met tegenslag, ditmaal op zaterdag, maar heeft een dag later overtuigend teruggeslagen. Verstappen heeft zijn voorsprong in het kampioenschap vergroot tot veertien punten en met name de verhoudingen binnen Red Bull duidelijk gemaakt.

Verstappen sprak zelf voorkeur uit voor de harde band

Het gebeurde door een hoog tempo te koppelen aan het in leven houden van de banden, al hebben de tactische keuzes ook precies uitgepakt zoals vooraf gehoopt. Zo waren Verstappen, Gianpiero Lambiase en Hannah Schmitz zaterdagavond op het terras van de Red Bull-hospitality in het Hard Rock Stadium te vinden en zijn daar alvast de knopen doorgehakt voor de inhaalrace die moest volgen. Gevraagd door Motorsport.com of starten op de hardere compound in het middenveld, met gretige coureurs om zich heen, nog een risico vormde, geeft de Nederlander een fraai inkijkje in zijn afwegingen: "Over deze dingen heb ik zaterdag natuurlijk wel nagedacht, ja, samen met mijn engineer. Ik had meteen al een sterke voorkeur voor de harde band. Ik wilde daar graag op starten, al moet je dat natuurlijk nog wel overleggen met het team en de strategieafdeling."

Uit die gesprekken kwam dat het plan van Verstappen prima kon werken. "Ze zeiden: 'uit de doorrekeningen blijkt dat de totale racetijd heel dicht bij elkaar ligt als je kiest voor medium-hard of hard-medium'. In dat opzicht maakte het niet heel veel uit." Daar moet wel bij vermeld dat starten op de harde band extra oplettendheid vergde in de openingsronde. Verstappen moest contact tegen bijna iedere prijs zien te vermijden. "Starten op de harde band was wel iets riskanter doordat we er maar één setje van hadden. Als je dan al vroeg een lekke band krijgt of zoiets, wordt de race natuurlijk een stuk lastiger." Verstappen geeft ermee aan dat de race dan ontegenzeggelijk een tweestopper was geworden, aangezien de eerstvolgende pitstop er een naar de mediums moest zijn en het einde van de race daarmee niet kon worden gehaald. "Maar ik was bereid om dat risico te nemen."

Versnellen na de pitstop van Perez

Verstappen dacht bovendien al verder vooruit: als zijn inhaaljacht vanaf P9 niet al te lang zou duren, dan hoefde hij in de beginfase ook niet al te veel van de banden te vragen. "Uit mijn hoofd reed ik in ronde 14 alweer op een podiumplek. Vanaf dat moment rijd je alweer meer in de vrije lucht en kun je op de banden letten." De Limburger heeft exact dat gedaan en vervolgens een tandje bijgezet toen Perez zijn stop maakte en dus nieuwe banden had. "Halverwege de eerste stint wist ik niet zeker of ik het aantal ronden dat we vooraf hadden afgesproken wel zou halen. Maar toen ik dichter bij dat doel kwam, dacht ik 'oh, maar dit komt wel goed'. Toen ben ik weer meer gaan pushen en heb ik het gat kunnen vergroten. Die fase heeft mijn race uiteindelijk bepaald", weet Verstappen zelf ook.

Daarna moest hij het karwei alleen nog maar afmaken op mediums. "Het voordeel van deze aanpak was natuurlijk dat ik versere banden richting het einde had. Dat was belangrijk doordat die mediums nogal kwetsbaar bleken. Onderling waren we vrij om te racen en daardoor hadden we een mooi gevecht. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we het clean hebben gehouden." Het totaalplaatje maakt dat deze Grand Prix van Miami één van de betere F1-races is geweest die Verstappen met de huidige generatie auto's heeft afgewerkt. Deze GP kan moeiteloos in het rijtje met Spa 2022. Of zoals Verstappen het zelf met gevoel voor understatement samenvat: "It has been a good one..."

Video: De strategie, het bandenmanagement van Verstappen, de reactie van Perez en nog veel meer besproken in een nieuwe F1-update vanuit Miami