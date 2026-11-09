Formule 1 GP van Brazilië
Hoe Max Verstappen Red Bulls eigen simulatietools heeft verslagen met P2 in Brazilië
Teambaas Laurent Mekies erkent dat de tweede plek op basis van Red Bulls simulatietools niet mogelijk werd geacht vanaf P21 op de grid. Het was voor Red Bull eveneens belangrijk in het constructeurskampioenschap.
Ronald Vording
Gepubliceerd: 9 nov 2026, 12:00
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Voor het derde jaar op rij heeft Verstappen een indrukwekkende inhaalrace in de Formule 1 Grand Prix van Sao Paulo laten zien. Waar de Nederlander in 2024 vanaf de zeventiende startplek naar winst reed en vorig jaar vanuit de pitstraat naar P3, volgde er ditmaal een inhaaljacht van de 21ste naar de tweede positie.
Volgens Verstappen verliep de start nog niet naar wens, waar hij zelf overigens het boetekleed voor aantrok doordat hij de koppeling verkeerd vasthield en daardoor een tragere reactietijd had. Nadien ging het echter hard. Tijdens zijn eerste stint op intermediates kreeg hij de podiumplekken al in het vizier en dat was veel sneller dan dat Red Bull op basis van de eigen simulaties had verwacht.
“Zoals altijd denk ik dat er geen enkele simulator ter wereld is die kan voorspellen dat je van P21 naar P2 rijdt, of dat je in vijf ronden veertien plaatsen wint”, zei Laurent Mekies na de race in de hospitalityruimte van Red Bull. Er is geen enkele simulator die dat kan voorspellen. Max verslaat de simulaties dus regelmatig.”
Toen de eerste koplopers eind ronde 16 naar binnen kwamen om de intermediates in te ruilen voor slicks, bezette Verstappen de vijfde positie, al was het gevoel in zijn RB22 nadien niet meer hetzelfde. Dit kwam volgens de viervoudig wereldkampioen niet alleen door de slicks, aangezien het tijdens de slotronden die weer op intermediates werden afgewerkt ook heel anders aanvoelde dan in de openingsfase.
Red Bull erkende tijdens de race al een verlies aan neerwaartse druk aan de achterkant van de auto in de data te zien, al moet volgens Mekies nog nader worden onderzocht waar dat precies door is veroorzaakt. Eerder dit jaar klaagde Verstappen veelvuldig over ‘car degradation’, waardoor de Nederlander meteen na het uitstappen ook even aan de achterkant keek om te zien of er zichtbare schade was.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Jullie hebben misschien gehoord dat Max behoorlijk uitgesproken was over de balans van de auto nadat we waren overgestapt op slicks”, erkende Mekies. “Vanaf dat moment was hij heel, heel ontevreden over de balans van de auto, ook toen we helemaal aan het einde weer teruggingen naar de intermediates. We zullen dus moeten analyseren wat er daar is gebeurd, in hoeverre dat ons tijdverlies verklaart en of dat wel of niet voldoende zou zijn geweest om met McLaren te vechten.”
De strijd met McLaren bij de constructeurs
Desondanks heeft Red Bull nog altijd prima zaken gedaan in het constructeurskampioenschap. Verstappen had zaterdag tijdens de Nederlandse mediasessie in Sao Paulo al laten weten dat een tweede plek in het rijderskampioenschap voor hem niets betekent, maar dat hij een duidelijk doel heeft voor de resterende races van dit jaar: Red Bull de derde plek bij de constructeurs bezorgen.
Met Lando Norris op pole-position en Verstappen op de laatste startrij had de racedag in Brazilië een pijnlijke kunnen worden, maar uiteindelijk heeft Red Bull het weekend afgesloten met evenveel punten als McLaren (33). Het valt naast Verstappens inhaalrace ook toe te schrijven aan een zeer sterk optreden van Isack Hadjar, waardoor Red Bull nog altijd een voorsprong van zeventien punten koestert op het team onder leiding van Andrea Stella.
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Anadolu via Getty Images
Alhoewel inhaalraces van Verstappen op Interlagos inmiddels een soort traditie zijn geworden, heeft Verstappen al aangegeven dat hij graag met deze traditie wil breken. Tijdens de persconferentie riep de Nederlander Red Bull namelijk op om volgend jaar eens geen gridstraf te incasseren in Brazilië, al legt Mekies uit dat het eigenlijk al het plan was om het voorbije weekend zonder gridstraf af te werken.
Tijdens de mediadag liet Red Bull doorschemeren de onvermijdelijke motorwissel het liefst zo lang mogelijk uit te stellen – wellicht tot Vegas – maar na de vrijdagse trainingen had het team geen keuze meer.
“Natuurlijk is het frustrerend, want de snelheid leek op vrijdag goed en ook op zaterdagochtend, en in bepaalde opzichten ook in Q1, toen we hem lieten kwalificeren. Maar ook dit hoort bij het spelletje”, zei Mekies. “Je vergeet gemakkelijk dat dit ons eerste jaar met onze eigen krachtbron is. Onze mannen en vrouwen hebben buitengewoon goed werk geleverd. We hebben pas dit weekend onze eerste straf met Max gekregen en dat is nu eenmaal zo. Het was niet gepland, maar we hadden vrijdag een klein probleem waardoor we wel moesten.”
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