Formule 1 GP van Brazilië

Hoe Max Verstappen Red Bulls eigen simulatietools heeft verslagen met P2 in Brazilië

Teambaas Laurent Mekies erkent dat de tweede plek op basis van Red Bulls simulatietools niet mogelijk werd geacht vanaf P21 op de grid. Het was voor Red Bull eveneens belangrijk in het constructeurskampioenschap.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 12:00

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Voor het derde jaar op rij heeft Verstappen een indrukwekkende inhaalrace in de Formule 1 Grand Prix van Sao Paulo laten zien. Waar de Nederlander in 2024 vanaf de zeventiende startplek naar winst reed en vorig jaar vanuit de pitstraat naar P3, volgde er ditmaal een inhaaljacht van de 21ste naar de tweede positie.

Volgens Verstappen verliep de start nog niet naar wens, waar hij zelf overigens het boetekleed voor aantrok doordat hij de koppeling verkeerd vasthield en daardoor een tragere reactietijd had. Nadien ging het echter hard. Tijdens zijn eerste stint op intermediates kreeg hij de podiumplekken al in het vizier en dat was veel sneller dan dat Red Bull op basis van de eigen simulaties had verwacht.

“Zoals altijd denk ik dat er geen enkele simulator ter wereld is die kan voorspellen dat je van P21 naar P2 rijdt, of dat je in vijf ronden veertien plaatsen wint”, zei Laurent Mekies na de race in de hospitalityruimte van Red Bull. Er is geen enkele simulator die dat kan voorspellen. Max verslaat de simulaties dus regelmatig.”

Toen de eerste koplopers eind ronde 16 naar binnen kwamen om de intermediates in te ruilen voor slicks, bezette Verstappen de vijfde positie, al was het gevoel in zijn RB22 nadien niet meer hetzelfde. Dit kwam volgens de viervoudig wereldkampioen niet alleen door de slicks, aangezien het tijdens de slotronden die weer op intermediates werden afgewerkt ook heel anders aanvoelde dan in de openingsfase.

Red Bull erkende tijdens de race al een verlies aan neerwaartse druk aan de achterkant van de auto in de data te zien, al moet volgens Mekies nog nader worden onderzocht waar dat precies door is veroorzaakt. Eerder dit jaar klaagde Verstappen veelvuldig over ‘car degradation’, waardoor de Nederlander meteen na het uitstappen ook even aan de achterkant keek om te zien of er zichtbare schade was.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Jullie hebben misschien gehoord dat Max behoorlijk uitgesproken was over de balans van de auto nadat we waren overgestapt op slicks”, erkende Mekies. “Vanaf dat moment was hij heel, heel ontevreden over de balans van de auto, ook toen we helemaal aan het einde weer teruggingen naar de intermediates. We zullen dus moeten analyseren wat er daar is gebeurd, in hoeverre dat ons tijdverlies verklaart en of dat wel of niet voldoende zou zijn geweest om met McLaren te vechten.”

De strijd met McLaren bij de constructeurs

Desondanks heeft Red Bull nog altijd prima zaken gedaan in het constructeurskampioenschap. Verstappen had zaterdag tijdens de Nederlandse mediasessie in Sao Paulo al laten weten dat een tweede plek in het rijderskampioenschap voor hem niets betekent, maar dat hij een duidelijk doel heeft voor de resterende races van dit jaar: Red Bull de derde plek bij de constructeurs bezorgen.

Met Lando Norris op pole-position en Verstappen op de laatste startrij had de racedag in Brazilië een pijnlijke kunnen worden, maar uiteindelijk heeft Red Bull het weekend afgesloten met evenveel punten als McLaren (33). Het valt naast Verstappens inhaalrace ook toe te schrijven aan een zeer sterk optreden van Isack Hadjar, waardoor Red Bull nog altijd een voorsprong van zeventien punten koestert op het team onder leiding van Andrea Stella.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Anadolu via Getty Images

Alhoewel inhaalraces van Verstappen op Interlagos inmiddels een soort traditie zijn geworden, heeft Verstappen al aangegeven dat hij graag met deze traditie wil breken. Tijdens de persconferentie riep de Nederlander Red Bull namelijk op om volgend jaar eens geen gridstraf te incasseren in Brazilië, al legt Mekies uit dat het eigenlijk al het plan was om het voorbije weekend zonder gridstraf af te werken.

Tijdens de mediadag liet Red Bull doorschemeren de onvermijdelijke motorwissel het liefst zo lang mogelijk uit te stellen – wellicht tot Vegas – maar na de vrijdagse trainingen had het team geen keuze meer.

“Natuurlijk is het frustrerend, want de snelheid leek op vrijdag goed en ook op zaterdagochtend, en in bepaalde opzichten ook in Q1, toen we hem lieten kwalificeren. Maar ook dit hoort bij het spelletje”, zei Mekies. “Je vergeet gemakkelijk dat dit ons eerste jaar met onze eigen krachtbron is. Onze mannen en vrouwen hebben buitengewoon goed werk geleverd. We hebben pas dit weekend onze eerste straf met Max gekregen en dat is nu eenmaal zo. Het was niet gepland, maar we hadden vrijdag een klein probleem waardoor we wel moesten.”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Hoe Max Verstappen Red Bulls eigen simulatietools heeft verslagen met P2 in Brazilië



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



2 min



Hoe Max Verstappen Red Bulls eigen simulatietools heeft verslagen met P2 in Brazilië





F1-update: Verstappen ziet 'verschil van dag en nacht' in Brazilië, Lawson sneert richting Leclerc



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



1 u



F1-update: Verstappen ziet 'verschil van dag en nacht' in Brazilië, Lawson sneert richting Leclerc





Ezpeleta: ophef rond GP van Qatar maakte MotoGP onnodig kwetsbaar



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Qatar



2 u



Ezpeleta: ophef rond GP van Qatar maakte MotoGP onnodig kwetsbaar





Winnaars en verliezers van de chaotische F1 Grand Prix van Brazilië



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



2 u



Winnaars en verliezers van de chaotische F1 Grand Prix van Brazilië

Vorig artikel F1-update: Verstappen ziet 'verschil van dag en nacht' in Brazilië, Lawson sneert richting Leclerc

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ronald Vording





Max Verstappen: Red Bull moet begrijpen wat er is gebeurd na "verschil van dag en nacht" in Brazilië



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



14 u



Max Verstappen: Red Bull moet begrijpen wat er is gebeurd na "verschil van dag en nacht" in Brazilië





Kimi Antonelli en Charles Leclerc moeten naar de stewards na F1 Grand Prix van Brazilië



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



16 u



Kimi Antonelli en Charles Leclerc moeten naar de stewards na F1 Grand Prix van Brazilië





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 3 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Meer van

Max Verstappen





Hoe Lando Norris zegevierde in foutenfestijn op Interlagos



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



3 u



Hoe Lando Norris zegevierde in foutenfestijn op Interlagos





‘Ik probeer op de een of andere manier te winnen’ – kunnen Hamilton en Verstappen in Brazilië terugvechten naar de zege?



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



22 u



‘Ik probeer op de een of andere manier te winnen’ – kunnen Hamilton en Verstappen in Brazilië terugvechten naar de zege?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



7 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Red Bull Racing





F1-update: Waarom Verstappen en Hamilton een inhaalrace lastiger achten, Russell gefrustreerd



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



22 u



F1-update: Waarom Verstappen en Hamilton een inhaalrace lastiger achten, Russell gefrustreerd





Max Verstappen keek voetbal tijdens F1-onderbreking: "Twaalf uur van mijn leven verloren!"



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



1 d



Max Verstappen keek voetbal tijdens F1-onderbreking: "Twaalf uur van mijn leven verloren!"





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



16 d



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 3 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



7 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



7 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



9 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer