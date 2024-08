Hoe Verstappen en Red Bull reageren op de nieuwe situatie in F1

Voor het eerst sinds de terugkeer van Zandvoort op de Formule 1-kalender werd Max Verstappen voor zijn thuispubliek verslagen. In de kwalificatie moest de Nederlander maar liefst drie tienden toegeven op de veel snellere Lando Norris en ondanks een slechte start wist Norris Verstappen in de race op bijna 23 seconden te rijden.

Dat McLaren sterk was, is an sich niet heel bijzonder. In Hongarije en in Miami werd er al gewonnen en door twijfelachtige strategische keuzes werd er in Silverstone een zege weggegooid. De gigantische voorsprong in Zandvoort was echter dit seizoen niet eerder vertoond en zorgt ervoor dat het gat dat Verstappen naar Norris ineens niet meer zo comfortabel is. Ja, het is nog zeventig punten, maar met nog negen races te gaan lijkt alles weer mogelijk. Red Bull verloor in het begin van het jaar alleen in Miami en Monaco, maar nu wordt het ook op circuits waar het voorheen dominant was verslagen.

Het naderen van Norris en McLaren is iets waar Verstappen eerder dit jaar al voor waarschuwde. Red Bull is nu al maanden op zoek naar meer performance in de RB20 en Verstappen is zowel intern als extern erg vocaal over de zorgen die hij heeft. In Oostenrijk vertelde hij nog: "We zien over het algemeen dat iedereen dichterbij is gekomen, daar moeten we denk ik eerlijk over zijn. We kunnen wel zeggen dat dit normaal is, maar dat is het niet. We willen altijd beter zijn, daarom heb ik het hier zo vaak over. Ik kan nu ook zeggen: 'we hebben in Spanje gewonnen, dus het is prima.' Maar zo kijk ik er niet naar. We moeten hard blijven werken, anders worden we door anderen ingehaald."

Dat laatste is nu gebeurd. McLaren kwam in Miami al met een heel sterke update en in Zandvoort zette de formatie uit Woking de volgende stap in de ontwikkeling van de MCL38. Vooral de aerodynamische efficiëntie lijkt een stuk beter te zijn. Red Bull heeft tegelijkertijd grote problemen met het ontwikkelen van de auto en haalde na Hongarije juist wat updates van de auto af. Technisch directeur Pierre Waché gaf al aan dat hij denkt dat misschien het plafond met deze auto bereikt is.

Maakt boosheid plaats voor acceptatie?

Na zijn nederlaag in Hongarije was Verstappen furieus, want de langverwachte updates brachten niet de gewenste verbetering. De frustraties waren op de boordradio groot, zeker nadat Verstappen het totaal niet eens was met de strategie waarop hij werd gezet. Een week later in Spa werd de lucht tussen hem en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase weer geklaard, maar het liet de ontevredenheid zien.

Het was niet ondenkbaar geweest dat Verstappen in Zandvoort weer los zou gaan na de kansloze nederlaag. Toch gebeurde het niet. De verschillen met McLaren waren zo groot, dat het zomaar eens kan zijn dat boosheid geen zin meer had en dat acceptatie ervoor in de plaats kwam. Verstappen wist al snel dat er niets tegen Norris te doen was, ook niet na de matige start van de Britse concurrent. "Ik kon hier niets aan doen. Zo gauw hij me passeerde, focuste ik op mijn eigen race en wilde ik P2 binnenhalen", vertelde de Limburger na afloop van de race. "Dit weekend was over het algemeen slecht. We moeten weten waardoor dat komt, maar de laatste races was het al niet fantastisch. In dat opzicht was het al vrij alarmerend. We weten ook dat paniek niet nodig is. We proberen de situatie te verbeteren, maar in F1 is dat erg lastig."

Ook teambaas Christian Horner zag na de nederlaag in Zandvoort ook dat Verstappen redelijk kalm was. "Ik denk dat hij het geaccepteerd had. Hij wist dat Lando de snellere auto had. Dat zag hij op vrijdag al. Ik denk dat hij heel volwassen racete. Hij wist: oké, ik verlies zeven punten op Lando, maar laat ik ervoor zorgen dat dat er niet meer worden", vertelt de Brit. "Je moet met het kampioenschap in het achterhoofd racen. Er zijn dit seizoen al zeven verschillende winnaars geweest. Dus als je niet kan winnen, moet je voor de punten gaan."

Kan Red Bull het nog omdraaien?

Wat kan Red Bull doen om het seizoen te laten slagen, of ten minste niet zonder slag of stoot de dertig punten voorsprong in het WK voor constructeurs verspelen? En hoe moet de nederlaag op Zandvoort gezien worden, zeker nu het voor Red Bull traditioneel zware circuit van Singapore al snel voor de deur staat?

Er spelen een paar doorslaggevende factoren mee waardoor de voorsprong van Norris groter werd. Red Bull gaf na afloop van de race toe met meer downforce te rijden en die strategie betaalde niet uit. De gok werd genomen nadat op vrijdag maar heel weinig gereden kon worden op een droge baan. Het zorgde er niet alleen voor dat Verstappen kansloos was op het rechte stuk ten opzichte van Norris, maar het leverde ook niet het gewenste bandenvoordeel op. De degradatie was namelijk veel minder hoog dan vooraf werd gedacht. Horner gaf na afloop van de race ook nog aan dat Verstappen met de oude vloer reed. Sergio Pérez had wel het nieuwe onderdeel op de auto, waardoor daar ook wat rondetijd te vinden is.

Deze verzachtende omstandigheden zorgen er niet voor dat Red Bull niet iets moet doen, maar de hoop is nog niet verloren. Horner ziet nog wel kansen om later in het seizoen weer hoge ogen te gooien. "We weten dat als je alles in het juiste window krijgt, zoals we eerder dit jaar lieten zien, dit soort resultaten mogelijk zijn", aldus de topman. "We zijn hier niet bang van geworden. Het zorgt ervoor dat we alleen maar meer gefocust zijn om dit om te draaien. De druk ligt bij ons om dit op te lossen. De afgelopen jaren zijn we gewend geraakt aan het vechten voor titels. We moeten diep graven en we gaan de rest van het seizoen met alles wat in ons zit vechten."