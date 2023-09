Hoe Max Verstappen en Red Bull Q2-exit verklaren, wat kan er nog vanaf P11?

Dat het Marina Bay Street Circuit niet de ideale omloop voor de RB19 is, hadden Max Verstappen en Helmut Marko in aanloop naar het raceweekend in Singapore al wel meermaals aangegeven. De Red Bull-auto is bijzonder allround en kan op zowel high-downforce als low-downforce banen uit de voeten, maar het aanvallen van de hobbels en kerbstones is één van de weinige en misschien zelfs enige achilleshiel. Desondanks had men natuurlijk geen rekening gehouden met het verloop zoals we dat vrijdag en zaterdag hebben gezien. Dat verloop valt overigens ook niet alleen maar te verklaren door de handling over de hobbels en kerbstones, aangezien het verval ook veel groter is dan op andere stratencircuits en Verstappen in Monaco nog wel 'gewoon' wist te winnen.

Met name op de sociale media is het lastige weekend tot dusver nogal snel gekoppeld aan de technische richtlijn die vanaf dit weekend van kracht is om flexibele vleugels en flexibele delen van de vloer tegen te gaan. Het lijkt echter ook iets te kort door de bocht en kan, zoals Verstappen aangaf, normaliter geen sluitende verklaring vormen. "Ik had wel verwacht dat dit zou worden aangehaald, maar we zullen het in Suzuka zien!", reageerde de wereldkampioen met een lach. Er spreekt vertrouwen uit dat Singapore in zijn optiek een outlier is en dat Red Bull Racing in Japan weer gewoonweg boven Jan is. Voor conclusies over een technische richtlijn is Singapore sowieso niet de beste plek en moet er in algemene zin - dus ook bij andere teams - eigenlijk worden gewacht tot de komende weekenden, in ieder geval de meer representatieve baan in Suzuka.

Een eerste signaal in de simulator, terug naar de oude vloerranden

Daar komt bij dat het al dan niet flexen van bepaalde onderdelen - we praten in F1 immers over minieme marges - niet kan verklaren waarom de algehele balans bij beide Red Bull-coureurs niet naar wens was. In het geval van Singapore lijkt het dan ook meer een balansprobleem te zijn, hetgeen verder gaat dan dat en specifiek voor dit atypische circuit lijkt. Voor een goed beeld moeten we eerst terug naar de vrijdag. Red Bull heeft meerdere raceweekenden achter de rug waarin het de auto op de grond zette en het meteen goed liep. Het voorbereidende werk in de simulator bleek in onder meer Spa-Francorchamps, Zandvoort en ook Monza spot-on en kwam voor die omlopen perfect overeen met wat de coureurs in de praktijk nodig hadden. Het ging daar nadien enkel nog maar om finetunen.

In Singapore is dat overduidelijk anders gebleken op vrijdag, waardoor Verstappen aan het eind van die trainingsdag concludeerde: "Het is veel slechter dan verwacht." Wat betreft de voorbereidingen op de Grand Prix van Singapore in de simulator zei hij zaterdag nog iets zeer interessants in het vierkantje voor pers: "Als we volgende week naar Suzuka gaan, heb ik er alle vertrouwen in dat we daar weer snel zijn. Het voelde in de simulator ook al alsof het hier in Singapore een lastig set-up window zou worden voor onze auto. Vervolgens gingen we in de simulator naar Suzuka en voelde het weer goed aan, eigenlijk net zoals in veel van de andere races." Verstappen laat ermee doorschemeren dat in de simulator al enigszins te merken viel dat Singapore een uitzondering zou kunnen worden voor Red Bull.

Zijn conclusie over het simulatorwerk is in combinatie met de vrijdagse trainingen een eerste indicatie gebleken en leidt automatisch naar een tweede stap in een soort reconstructie: de aanpassingen na afloop van de vrijdagse trainingen. Het was duidelijk dat het over een andere boeg moest worden gegooid en dus viel er genoeg te analyseren in Singapore en Milton Keynes, waar ondersteuning vanuit de simulator natuurlijk vandaan kwam. Veranderingen betreffen niet alleen de set-up, maar ook sec onderdelen die op de auto zitten. Zo had Red Bull nieuwe vloerranden op de RB19 in Singapore, net als een nieuwe wing endplate, en zijn die vloerranden vrijdag door beide coureurs in verschillende trainingen getest. Voor de zaterdagse actie heeft het team met beide auto's echter teruggegrepen naar de oude vloerranden, de oude specificatie dus.

Verstappen spreekt over bottomen tijdens remmen en niet kunnen aanvallen

Met deze aanpassingen was het begin van de derde training veelbelovend, al moet daar wel bij vermeld dat de weekendopzet teams in zo'n geval ook niet meteen helpt in Singapore. Zo wordt de derde vrije training verreden bij daglicht en hogere temperaturen, hetgeen niet representatief is voor de kwalificatie en de race en dus niet optimaal is om dingen te valideren. Desondanks was er vooruitgang te zien, zo concludeerde Verstappen zelf ook: "Zaterdagmiddag ging het eigenlijk nog wel oké in de derde training. We boekten in ieder geval progressie. Het was nog altijd niet top en ik wist dat ik geen pole zou pakken, maar het begon wel ergens op te lijken. Daarna hebben we nog veranderingen doorgevoerd richting de kwalificatie en die hebben het eerder slechter gemaakt dan beter."

Die laatste woorden zijn natuurlijk van belang. Gevraagd om welke veranderingen het precies gaat, kan Verstappen logischerwijs niet in details treden, al laat hij bij de schrijvende pers wel het volgende weten: "We hebben enkele veranderingen doorgevoerd waarvan we dachten dat de auto en deze set-up die wel zouden toelaten." Alhoewel Verstappen het zelf niet met zoveel woorden zegt, zou dat in ieder geval voor een deel op de rijhoogte kunnen duiden. Zo gaan de moderne F1-auto's vaak iets omlaag voorafgaand aan de kwalificatie en lag de Red Bull optisch ook wat lager dan dat daarvoor het geval leek. In essentie ook logisch.

Het sluit in theorie eveneens aan bij wat Verstappen vervolgens één van de struikelblokken uit de kwalificatie noemde: "Het eerste grote probleem was dat ik niet hard en laat kon aanremmen, omdat de auto bottomde bij het aanremmen. Daardoor had ik ook niet genoeg druk op de voorbanden. Op een stratencircuit is vertrouwen bij het remmen en het aanvallen van de bochten nou net cruciaal." De WK-leider stipt ermee een belangrijk punt aan. Zo leidt een lagere rijhoogte normaliter tot een effectiever grondeffect, meer downforce onder de vloer en derhalve een snellere rondetijd. Maar op een stratencircuit als Singapore ligt er relatief veel rondetijd in de remzones en is het vertrouwen daarin onderaan de streep misschien nog wel belangrijker, samen met het kunnen aanvallen van de bochten. "En juist dat aanvallen en het late remmen kon ik niet doen."

Het tweede euvel was ook op de onboardbeelden wel te zien: meer glijden dan normaal. Zo werd in meerdere bochten zichtbaar hoe Verstappen moest wachten totdat de voorkant grip zou vinden - bite, zoals de Engelsen zeggen - alvorens hij weer op het gas kon. "In langzame bochten hebben we het dit hele weekend al lastig. Ik voelde ook geen grip aan de achterkant van de auto, waardoor ik steeds van die kleine driftmomentjes had. Tijdens mijn laatste ronde in Q2 was het een wat groter moment in bocht 3. Dan weet je dat er eigenlijk geen goede rondetijd meer in zit."

Wat acht Verstappen haalbaar vanaf de elfde plek?

Deze factoren lijken bij elkaar opgeteld te verklaren waarom Verstappen later vandaag vanaf P11 op de grid moet komen. De resterende vraag luidt natuurlijk nog wat er vanaf die plek op de zesde startrij mogelijk is? Kan Verstappen zijn winstreeks bijvoorbeeld nog in stand houden? "Dat kun je vergeten, al weet ik natuurlijk dat die reeks sowieso op een dag moet eindigen", luidde het gedecideerde antwoord in de paddock. Hier moet echter wel bij aangetekend worden dat deze woorden meteen na het uitstappen waren uitgesproken, met de teleurstelling misschien nog tamelijk vers in gedachten. Na het wakker worden op zondag zal de visie wellicht iets anders zijn, al blijft Verstappen erbij dat winst op het Marina Bay Street Circuit schier onmogelijk is.

Het komt niet alleen doordat hij onder parc fermé vastzit aan de huidige afstelling, maar natuurlijk ook doordat inhalen op het bochtige stratencircuit een karwei is. "Je kunt hier bijna niet inhalen. Op andere circuits, bijvoorbeeld Spa, kun je in theorie als laatste starten en nog steeds winnen. Hier gaat dat niet. Hier moet je anderhalf à twee seconden per ronde sneller zijn om iemand voorbij te kunnen en dat zijn we nu zeker niet." Vraag blijft wat er dan wel mogelijk is. "Nou ja, qua bandenslijtage zijn we misschien wel beter dan de mensen om ons heen, maar dat doet er hier niet zo heel veel toe als op andere circuits doordat inhalen lastig is. Het kan best een lange middag worden."

Wat Verstappen over de bandenslijtage noemt, is overigens ook terug te zien in de long runs. Een tabel daarvan is hieronder te vinden. Langer doorrijden met een andere strategie kan zodoende wellicht nog wel soelaas bieden als inhalen inderdaad lastig blijkt, waarvoor het overigens niet lijkt te helpen dat er tegen de zin van de coureurs in geen extra DRS-zone is gekomen op het nieuwe rechte stuk. De coureurs waren daar unaniem voor, maar zelfs op vrijdag hebben vier F1-teams nog tegen een extra DRS-zone gestemd bij de FIA. In hoeverre dat een belemmering wordt om de betere race pace te tonen, moet zondag blijken, al is de slotsom voor nu eigenlijk tweeledig. Allereerst moet de verklaring volgens Red Bull zelf vooral in de algehele balans en in de keuzes na VT3 worden gezocht - met het bottomen als een ongewenst gevolg - en ten tweede hoeft het lastige weekend in Singapore nog niet meteen iets te zeggen over wat daarna komt. Of zoals Verstappen zelf afsluit: "In Japan zouden we gewoon weer snel moeten zijn."

Overzicht long runs tweede F1-training Singapore per team:

Team (snelste coureur per team genomen) Gemiddelde achterstand per ronde (seconde) Red Bull Racing 0,00 Aston Martin 0,02 Mercedes 0,17 McLaren 0,25 Ferrari 0,28 AlphaTauri 0,56 Alpine 0,60 Alfa Romeo 0,72 Haas 1,64 Williams 1,90 (is enkel Sargeant door technische problemen Albon)

Video: De bijzondere kwalificatie in Singapore en een voorbeschouwing op de race in de nieuwe F1-update