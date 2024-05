“Gewoon slecht”, liet Max Verstappen een dag eerder nog weten over hoe de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Emilia-Romagna waren verlopen. De Nederlander bleef op de eerste dag ruim een halve seconde verwijderd van de snelste rondetijd, waarmee de pole-position in Imola wel heel ver weg leek. Maar in de kwalificatie hadden Red Bull en Verstappen de zaakjes toch weer voor elkaar. De drievoudig wereldkampioen ging snelste in Q1 en Q2 alvorens in de slotfase nipt rapper te gaan dan Oscar Piastri in de McLaren.

“We bleven er gewoon aan werken”, zegt Verstappen in de persconferentie tegen onder andere Motosport.com. “Zelfs vanochtend ging het niet goed. Maar we bleven kijken hoe we de balans van de auto nog konden verbeteren, aangezien die gisteren en vanochtend alle kanten op ging. Ik ging de kwalificatie in met het idee dat een plek in de top-vijf al mooi zou zijn, aangezien het dit weekend zo moeizaam ging. Maar het voelde in de kwalificatie meteen een stuk beter. Ik zat comfortabeler in de auto, waardoor ik eindelijk de bochten wat meer kon aanvallen. Alles begon op zijn plek te vallen.”

Verstappen toverde in Q3 een 1.14.746 uit de hoge hoed, waar McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris nét niet aankwamen. “Het was gewoon een kwestie van de ontwikkeling van de baan volgen gedurende Q1, Q2 en Q3”, kijkt de Limburger terug op zijn sterke optreden aan het einde van de kwalificatie. “Je moest weten waar er misschien nog wat tijd gewonnen kon worden en waar je de bochten nog net iets beter aan elkaar kon rijgen. En tijdens de laatste ronde ga je natuurlijk voluit in een poging om het maximale eruit te halen, zoals je wel kon zien aan de laatste bocht, waar ik een momentje had.”

‘Een van de beste ommekeren van de laatste jaren’

Op de vraag van Motorsport.com of hij een inkijkje kan geven in de ommekeer, antwoordt hij: “We hebben heel veel andere dingen geprobeerd na gisteren. Maar vanochtend voelde het dus nog altijd niet geweldig, doordat de balans de andere kant opschoof. Je probeert gewoon overal in te duiken en hier en daar wat dingen te optimaliseren. Om wat voor reden dan ook ging het hier veel moeizamer dan verwacht. Maar iedereen, ook in de fabriek, zette de schouders eronder en probeerde met ideeën te komen wat we anders konden doen. En uiteindelijk zijn we eruit gekomen. En om het tijdens zo’n moeilijk weekend toch voor elkaar te krijgen in de kwalificatie, geeft absoluut een goed gevoel. Ik hoop natuurlijk dat dit niet al te vaak gebeurt, maar op dit moment ben ik erg blij dat we het zo hebben weten om te keren.”

Verstappen en co moesten er dit weekend dus flink voor werken. “Ik denk dat dit een van de beste ‘turnarounds’ van de laatste jaren is geweest”, zegt Verstappen als Motorsport.com hem later vraagt naar andere momenten waarop het team tijdens een raceweekend van een achterstand terug moest komen. “Het is een tijd geleden geweest dat we er zo ver af zaten. Vorig jaar in Singapore stonden we er natuurlijk het hele weekend niet goed voor. Dat was in zijn geheel gewoon een verschrikkelijk weekend. Maar hier zaten we er behoorlijk ver vanaf maar wisten we het gelukkig nog om te keren. De laatste keer dat ik zoiets heb meegemaakt, zal zeker vijf of zes jaar geleden zijn geweest want ik kan me het eigenlijk niet herinneren dat we het zo hebben weten om te keren als hier.”

Dat het lastig was om tot een goede afstelling te komen in Imola, ligt volgens Verstappen niet aan de Red Bull-auto van dit jaar. “Nee, ik vind vanaf het begin van het seizoen al dat het afstellen van de auto dit jaar makkelijker gaat dan vorig jaar. Dat het bij sommige van de vorige races niet lekker ging, valt echter niet vergelijken met de problemen die we hier hadden. Het ging eerder meer om het finetunen van een paar dingen. Maar hier zaten we voor mijn gevoel volledig buiten het window om echt te kunnen pushen, waardoor er nog meer oog voor detail vereist was. Ik vind echter nog steeds dat we een zeer sterke auto hebben, en een wagen waar ik me comfortabel in voel. Maar om wat voor reden dan ook was het dit weekend lastiger om tot een goede afstelling te komen. Hopelijk leren we hiervan voor de volgende race, want Monaco is ook altijd een lastig circuit wat betreft het alles uit de auto kunnen halen.”

Video: Verstappen grijpt de pole in spannende F1-kwalificatie