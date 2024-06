Hoe Verstappen GP Spanje in openingsfase won, McLaren nu snelste auto?

Max Verstappen heeft in Barcelona zijn 61ste Formule 1-zege gepakt, al moest hij er bijzonder hard voor knokken. De Grand Prix van Spanje draaide in de tweede helft van de race uit op een directe vergelijking tussen Red Bull en McLaren op basis van race pace. De conclusie van Verstappen sloot naadloos aan bij wat hij zaterdag al zei: Red Bull komt qua pure snelheid iets tekort en heeft nieuwe stappen in de vorm van updates nodig. Lando Norris stelde op zijn beurt dat McLaren 'duidelijk de snelste auto' had op zondag en dat hij de race had moeten winnen. Het gebeurde niet door de openingsfase, waar Norris naar eigen zeggen de Grand Prix verloor en Verstappen die won met zijn start en de inhaalactie op George Russell. Laurens Stade en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de vraag of McLaren tactisch iets heeft laten liggen. Verder aandacht voor een liggende Lewis Hamilton in de persconferentiezaal, huiswerk voor Ferrari en stevige woorden van Fernando Alonso over Aston Martin.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!