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Hoe Hamilton denkt dat Ferrari Mercedes kan verslaan in de F1 Grand Prix van Oostenrijk

De Ferrari-coureur start de race van zondag als derde, achter teamgenoot Charles Leclerc en Mercedes-polesitter George Russell

Ed Hardy
Ed Hardy
Gepubliceerd:
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton hoopt samen te werken met Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc om polesitter George Russell te verslaan in de Formula 1 Austrian Grand Prix.

De Mercedes-coureur pakte zaterdag zijn vierde pole van 2026 op de Red Bull Ring, waarbij hij Leclerc nipt versloeg, met Hamilton als derde op de grid voor Russells stalgenoot Kimi Antonelli.

Ferrari overtrof de verwachtingen in de kwalificatie nadat het in de training aanzienlijk achter Mercedes had gelegen, maar zijn coureurs profiteerden ervan dat ze hun ronde hadden gezet vóór de late crash van Max Verstappen.

Dat dwong de voorlopige polesitter Antonelli om zijn laatste ronde af te breken, terwijl Russell die van hem er nog net doorheen wist te krijgen, dus de Scuderia is zich ervan bewust dat het nog steeds een tempoachterstand heeft op de Silver Arrows.

Om die reden hoopt Hamilton samen te werken met Leclerc om Russell te verslaan, waarbij een tweestopstrategie op medium en harde banden optimaal lijkt voor de hete race van zondag.

De zevenvoudig wereldkampioen zei: “Dit weekend hadden we er geen vertrouwen in dat we konden vechten voor een overwinning. Deze jongens waren het grootste deel van het weekend zes tienden sneller dan wij.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Eric Le Galliot

“We hebben het gat vannacht gedicht, maar vandaag komen we nog steeds drie tienden tekort, of iets meer dan twee tienden. Het wordt morgen heel moeilijk om hen uit te dagen, maar met een lange aanloop naar bocht 3 kunnen we dat hopelijk samen.

“Het is geweldig om Charles hier ook te hebben, want hopelijk kunnen we samenwerken aan een strategie en proberen druk op hen uit te oefenen.”

Hamilton is zich er dus van bewust dat het snelle Oostenrijkse circuit Mercedes beter zal liggen met zijn superieure motor, waardoor een herhaling van zijn overwinning in Barcelona de vorige keer vrij onwaarschijnlijk is.

Maar Russell weet dat als zijn voormalige Mercedes-teamgenoot en Leclerc samenwerken, hij een zware taak zal hebben om zijn tweede overwinning van de campagne veilig te stellen - vooral met kampioenschapsleider Antonelli ook op de tweede rij.

“Deze jongens zijn supersnel en het wordt een uitdaging om hen allebei in de buurt te hebben,” zei Russell. “We zagen Lewis in Barcelona, hoe geweldig zijn tempo was.

“Ik denk dat het voor hen lastig zal zijn om ons op de rechte stukken in te halen, omdat wij het voordeel op de rechte lijn hebben, maar zij hebben het voordeel in de bochten.

“En als ze de strategie opsplitsen of ons onder druk zetten, kan het moeilijk worden om stand te houden. En natuurlijk zal Kimi supersnel zijn.”

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