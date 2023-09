Red Bull Racing en Max Verstappen zijn dit seizoen haast ongenaakbaar. Van de tot nu toe veertien verreden races wist de Nederlander er twaalf te winnen, waarvan de laatste tien op rij. Daarmee verbrak hij in Monza het record voor de meeste F1-zeges op een rij, een record dat lang op naam stond van Sebastian Vettel. Nu Verstappen dat record op zijn naam heeft gezet, is het vooral de vraag hoe lang hij deze imposante zegereeks kan volhouden.

In Singapore kan hij beginnen met het aanscherpen van het record. Verstappen heeft nog nooit op het Marina Bay Street Circuit gewonnen en moet dus hier zijn eerste zege pakken om in Japan voort te bouwen op zijn reeks. Op Suzuka won hij tot nu toe één keer en dat was meteen in het weekend dat hij zijn tweede F1-titel veiligstelde. Daarna reist de Formule 1 voor de tweede keer af naar Qatar, waar in 2021 al geracet werd. Daar ging de zege naar Lewis Hamilton. Dan volgen nog drie races waar Verstappen al heeft gewonnen, namelijk de races in Austin, Mexico en Brazilië. Het seizoen wordt afgesloten met de double-header Las Vegas-Abu Dhabi.

Zodoende kan Verstappen in theorie achttien zeges op rij pakken in 2023, al moet in dat scenario uiteraard alles goed verlopen de komende tijd. De Red Bull RB19 moet dan probleemvrij blijven, Verstappen mag geen fouten maken en de weergoden moeten dan een steentje bijdragen. Mocht de zegereeks op tien blijven steken en Verstappen dus niet winnen in Singapore, dan levert dat een quotering van 3,75 op. Gaat Verstappen er in Singapore wel met de zege vandoor maar strandt de reeks in Japan, staat daar een odd van 4,75 voor tegenover.

Uiteraard nemen deze quoteringen alleen maar toe naarmate Verstappen maar blijft winnen, met als hoogtepunt de zege in Las Vegas. Als hij deze race, de zeventiende ronde van het seizoen 2023, wint, wacht - toepasselijk - een quotering van 17,00. Aangezien hij tot dan toe al alles zou hebben gewonnen, levert een perfecte winstreeks tot en met Abu Dhabi 4,50 keer de inzet op. Eén ding staat vast: Verstappen heeft een unieke prestatie neergezet, een die normaliter niet snel verbeterd zal worden.

Winstreeks van Max Verstappen in 2023 Quotering 10 zeges op rij (verlies in Singapore) 3,75 11 zeges op rij 4,75 12 zeges op rij 6,00 13 zeges op rij 7,25 14 zeges op rij 9,00 15 zeges op rij 11,50 16 zeges op rij 14,00 17 zeges op rij 17,00 18 zeges op rij 4,50

