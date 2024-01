Vaste Formule 1-volgers weten dat de coureurs bij elke Grand Prix een ander aantal ronden voor de kiezen krijgen. Ook kan een race relatief lang of kort duren. Dit is een groot verschil vergeleken met andere raceklassen, zoals het World Endurance Championship of DTM. Deze races worden namelijk afgevlagd na een bepaalde tijdsduur, bijvoorbeeld na 24 uur bij de 24 uur van Le Mans. In de Formule 1 wordt daarentegen een bepaalde raceafstand afgelegd, die losstaat van een tijdslimiet. Dit is zodat iedere race ongeveer even lang duurt, want zeventig ronden op Silverstone zouden ongeveer een keer zo lang duren dan zeventig ronden in Montreal. Daarom zie je bovenin je beeldscherm een rondeteller, in plaats van een klok die aftelt.

Er zijn meerdere factoren die een racetijd in de Formule 1 bepalen. Hier volgt een overzicht van alles wat je moet weten waarom de ene race vijf uur duurt, terwijl een andere afgelegd wordt in iets meer dan zestig minuten.

Opzet F1 raceweekend

Om te weten welke factoren belangrijk zijn voor de duur van een race, moet je de opzet van het raceweekend van de koningsklasse goed begrijpen. Er wordt in de wereld der Formule 1 onderscheid gemaakt tussen een traditioneel weekend en een sprintweekend. Bij het eerstgenoemde format begint het weekend op vrijdag met twee vrije trainingen van een uur. Deze worden gebruikt om de auto af te stellen op dat specifieke circuit, testprogramma’s voor nieuwe onderdelen af te werken, en voor coureurs om het circuit te leren kennen. Op zaterdag wordt eerst de laatste trainingssessie afgewerkt, waar teams en coureurs focussen op de snelheid over een enkele ronde, ter voorbereiding voor de naderende kwalificatie. Deze vindt ook plaats op zaterdag en bepaalt de startopstelling van de race op zondag.

Sinds 2021 bestaat er ook zoiets als een sprintformat. Welke weekenden zich aan dit format houden, wordt bij het opstellen van de kalender van het volgende jaar bepaald. In 2024 zijn dit China, Miami, Oostenrijk, Austin, Brazilië en Qatar. Dit format is in leven geroepen om meer spektakel te creëren. In 2023 begon zo’n weekend met de enige trainingssessie van het hele weekend, gevolgd door een kwalificatiesessie die de startopstelling van de hoofdrace op zondag bepaalde. Op zaterdag werd eerst een aparte sprintkwalificatie gehouden, waarna op dezelfde dag een kortere sprintrace werd verreden.

Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Hoeveel ronden telt een F1-race?

Elke Formule 1-race telt een ander aantal ronden. Dat wordt bepaald door de minimale raceafstand van 305 kilometer. Dit betekent dat op kortere circuits, zoals het circuit van Zandvoort met een lengte van 4,259 kilometer, meer ronden worden afgelegd om aan die 305 kilometer te komen. Het langste circuit is Spa-Francorchamps met 7,004 kilometer, waardoor daar slechts 44 ronden worden afgelegd. In Zandvoort zijn dat er 72.

Uitzondering op de regel is de stratenrace in Monaco, waar de minimale raceafstand is vastgesteld op 257 kilometer. Naast dat het een hele korte baan is (3,337 kilometer), is het ook nog eens een hele langzame baan. Over de snelste ronde ooit was de gemiddelde snelheid 162 kilometer per uur, terwijl dat in Bahrein 216 kilometer per uur was. Deze kortere raceafstand werd ingesteld in een tijdperk dat auto’s nog een stuk trager waren, waardoor het lastig was om de reguliere raceafstand af te leggen binnen de afgesproken twee uur tijdslimiet. Ondanks deze uitzondering op de regel, heeft Monaco alsnog het meest aantal rondes van de hele kalender: 78 stuks.

Sprintraces gaan over een afstand van 99,8 kilometer. Dat is ongeveer een derde van de afstand van de normale races, wat ongeveer overeenkomt met het aantal punten dat uitgedeeld wordt. Vanzelfsprekend hebben sprintraces dus ook verschillende rondeaantallen.

Afstand van elke F1 Grand Prix in 2024

Ronde Race Circuit Ronden Lengte circuit Raceafstand 1 GP van Bahrein Bahrain International Circuit 57 5,412 km 308,484 km 2 GP van Saudi-Arabië Jeddah Corniche Circuit 50 6,174 km 308,700 km 3 GP van Australië Albert Park Circuit 58 5,278 km 306,124 km 4 GP van Japan Suzuka 53 5,807 km 307,771 km 5 GP van China Shanghai International Circuit 56 5,451 km 305,256 km 6 GP van Miami Miami International Autodrome 57 5,412 km 308,484 km 7 GP van Emilia-Romagna Autodromo Enzo & Dino Ferrari 63 4,909 km 309,267 km 8 GP van Monaco Circuit Monte Carlo 78 3,337 km 260,286 km 9 GP van Canada Circuit Gilles Villeneuve 70 4,361 km 305,270 km 10 GP van Spanje Circuit de Barcelona-Catalunya 66 4,657 km 307,362 km 11 GP van Oostenrijk Red Bull Ring 71 4,318 km 306,578 km 12 GP van Groot-Brittannië Silverstone 52 5,891 km 306,332 km 13 GP van Hongarije Hungaroring 70 4,381 km 306,670 km 14 GP van België Spa-Francorchamps 44 7,004 km 308,176 km 15 GP van Nederland Circuit Zandvoort 72 4,259 km 306,648 km 16 GP van Italië Autodromo Nazionale Monza 53 5,793 km 307,029 km 17 GP van Azerbeidzjan Baku City Circuit 51 6,003 km 306,153 km 18 GP van Singapore Marina Bay Circuit 62 4,940 km 306,280 km 19 GP van de Verenigde Staten Circuit of the Americas 56 5,513 km 308,728 km 20 GP van Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez 71 4,304 km 305,584 km 21 GP van Brazilië Interlagos 71 4,309 km 305,939 km 22 GP van Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 50 6,201 km 310,050 km 23 GP van Qatar Losail International Circuit 57 5,419 km 308,883 km 24 GP van Abu Dhabi Yas Marina Circuit 58 5,281 km 306,298 km

Hoe lang duurt een F1-race?

Stiekem is het net al verklapt, maar ondanks dat F1-races gebaseerd zijn op raceafstand, bestaat er toch een aftelklok zoals in WEC of DTM. F1-races duren namelijk maximaal twee uur, wat door verschillende omstandigheden soms niet wordt gehaald.

Foto door: Patrick Vinet / Motorsport Images Een marshal zwaait met de rode vlag

Zo kan er tijdens een race meerdere keren een safety car naar buiten worden gestuurd, waardoor coureurs gedwongen zijn om op een langzaam tempo te rijden. Ook regen heeft invloed op de racetijd, aangezien auto’s dan enkele seconden per ronde trager zijn. Als de timer van de race dus op twee uur komt, zal de eerstvolgende keer dat de leider over de streep gaat de laatste ronde beginnen.

Deze tijdslimiet heeft alleen betrekking op de tijd dat de auto’s op de baan zijn. Een race kan echter ook stopgezet worden middels een rode vlag, waarna de auto’s terug de pits in duiken en de race weer hervat wordt zodra de wedstrijdleiding het licht op groen zet. Om de fans niet te lang voor de buis te laten zitten, is er bepaald dat de twee uur durende race binnen een tijdspanne van drie uur moet worden afgelegd, geteld vanaf het moment dat de race voor het eerst van start gaat. De tabel hieronder laat zien dat in het seizoen 2023 bijna alle races binnen twee uur werden afgerond. Alleen in Australië, Nederland en Mexico lukte dat niet, maar deze races werden allemaal onderbroken door een rode vlag.

Grand Prix in 2023 Totale racetijd van de winnaar GP van Bahrein 1h33m56.736s GP van Saudi-Arabië 1h21m14.894s GP van Australië 2h32m38.371s GP van Azerbeidzjan 1h32m42.436s GP van Miami 1h27m38.241s GP van Monaco 1h48m51.980s GP van Spanje 1h27m57.940s GP van Canada 1h33m58.348s GP van Oostenrijk 1h25m33.607s GP van Groot-Brittannië 1h25m16.938s GP van Hongarije 1h38m08.634s GP van België 1h22m30.450s GP van Nederland 2h24m04.411s GP van Italië 1h13m41.143s GP van Singapore 1h46m37.418s GP van Japan 1h30m58.421s GP van Qatar 1h27m39.168s GP van de Verenigde Staten 1h35m21.362s GP van Mexico 2h02m30.814s GP van Brazilië 1h56m48.894s GP van Las Vegas 1h29m08.289s GP van Abu Dhabi 1h27m02.624s Sprintraces duren gemiddeld een uur korter dan de hoofdrace. Max Verstappen legde de sprintrace in Australië af in 30.26,730s.

Foto: Jake Grant / Motorsport Images

Wat gebeurt er als een F1-race niet volledig afgewerkt kan worden? Het kan gebeuren dat de drie uur voorbij zijn en dat er nog maar een paar ronden zijn afgelegd, bijvoorbeeld door aanhoudend slecht weer. In zulke gevallen kan het voorkomen dat niet alle punten worden uitgedeeld. Vanaf 2022 is bepaald dat er alleen punten kunnen worden uitgedeeld zodra er twee volle ronden is geracet zonder safety car of virtual safety car. Als de leider van de race dus drie ononderbroken ronden heeft afgelegd maar niet meer dan 25 procent van de raceafstand, wordt er ongeveer een kwart van de punten uitgedeeld. De tabel hieronder laat de volledige puntenverdeling zien, die toeneemt naarmate er meer ronden gereden zijn.



F1-puntentelling op basis van afgelegde raceafstand

Positie Twee ronden of minder Tot 25% raceafstand 26-50% raceafstand 51-75% raceafstand Meer dan 75% raceafstand 1 0 punten 6 punten 13 punten 19 punten 25 punten 2 0 punten 4 punten 10 punten 14 punten 18 punten 3 0 punten 3 punten 8 punten 12 punten 15 punten 4 0 punten 2 punten 6 punten 9 punten 12 punten 5 0 punten 1 punt 5 punten 8 punten 10 punten 6 0 punten 0 punten 4 punten 6 punten 8 punten 7 0 punten 0 punten 3 punten 5 punten 6 punten 8 0 punten 0 punten 2 punten 3 punten 4 punten 9 0 punten 0 punten 1 punt 2 punten 2 punten 10 0 punten 0 punten 0 punten 1 punt 1 punt

Deze regel werd geïmplementeerd als gevolg van de controversiële Belgische Grand Prix in 2021, waar door de regen slechts twee ronden achter de safety car werd gereden. Destijds was dit voldoende om halve punten toe te kennen, waardoor winnaar Max Verstappen 12,5 punten kreeg. Dit kwam de Formule 1 op veel kritiek te staan, aangezien fans de organisatie ervan beschuldigden om koste wat kost tot dat minimum van twee ronden te komen. Het was voor veel mensen niet eens een ‘race’ te noemen, ondanks dat er toch een flink aantal punten werden uitgedeeld.

Foto door: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images De auto's onder de tenten tijdens de rodevlagperiode

Wat is de langste race in de geschiedenis van F1?

De sensationele race in Canada in 2011 heeft het record van langste race in de geschiedenis van de Formule 1 op zijn naam staan. De race duurde namelijk vier uur en vijf minuten. Hevige regenval trok die dag over het circuit heen, waardoor de race achter de safety car moest worden aangevangen.

De groene vlag werd pas na vijf ronden gezwaaid, met Sebastian Vettel aan de leiding. Lewis Hamilton en Mark Webber kwamen in de eerste bocht met elkaar in aanraking in de strijd om P4. Enkele ronden later probeerde de Brit plekken goed te maken, maar werd hij door zijn teamgenoot Jenson Button op het rechte stuk de pitmuur in gedrukt. Laatstgenoemde had duidelijk last van het beperkte zicht, veroorzaakt door de natte weersomstandigheden. Het incident zorgde voor een nieuwe safety car. Button maakte van de gelegenheid gebruik om over te stappen naar de intermediates, maar een comeback werd bemoeilijkt door een drive through penalty voor te hard achter de safety car rijden. Kort daarna werd de regen erger, waardoor hij genoodzaakt was terug naar de full wets te gaan.

De regen hield maar niet op, waardoor in ronde negentien een nieuwe safety car naar buiten kwam. Zes ronden later besloot de wedstrijdleiding de rode vlag te zwaaien, omdat het niet meer veilig genoeg was om door te racen. Twee uur lang stonden de auto’s in de pitstraat voordat ze weer van start konden gaan.

De eerste acht ronden werden wederom achter de safety car gereden, waarna de race weer hervat kon worden. Dit was echter van korte duur, want Button was wederom betrokken bij een incident, ditmaal met Fernando Alonso. De Ferrari van Alonso eindigde in de muur, terwijl Button er een lekke band aan overhield. Toen de safety car in de veertigste ronde weer naar binnen kwam, reed de McLaren-coureur op de 21e positie. Met vers rubber kon Button bliksemsnel door het veld naar voren komen, waardoor hij vier ronden later al op P14 reed.

De race werd niet meer onderbroken en Button won uiteindelijk de race op de meest onwaarschijnlijke wijze ooit, nadat raceleider Vettel in de laatste ronde wijd ging in bocht zes. De race telde uiteindelijk maar liefst zes safety car-periodes, een record in de geschiedenis. Het record voor de langste race zal nooit meer worden verbroken door de later geïmplementeerde regels, die voorschreven dat een race binnen een tijdsbestek van drie uur moet worden afgelegd.

Foto door: Erik Junius De Belgische GP van 2021 is F1's kortste race ooit

Wat is de kortste race in de geschiedenis van F1?

De kortste race in de geschiedenis is de eerdergenoemde Grand Prix in België. De race in 2021 werd afgelegd in een tijd 3 minuten en 27 seconden. Na drie uur uitstel werden de coureurs achter de safety car naar buiten gestuurd. Na twee ronden was wel duidelijk dat de condities niet geschikt waren om te gaan racen, waardoor de overwinning naar Verstappen ging.