Formule 1 GP van Brazilië

Hoe Lando Norris zegevierde in foutenfestijn op Interlagos

De wereldkampioen van vorig jaar viel aanvankelijk terug in wisselende omstandigheden, maar liet daarna zijn dominantie gelden terwijl zijn opvolger, Kimi Antonelli, een van meerdere coureurs werd die cruciale fouten maakten

Stuart Codling

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 08:59

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Autosport Explains



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Twee jaar geleden leverde Max Verstappen een van zijn beste races ooit af door de Grand Prix van Brazilië op Interlagos te winnen vanaf de 17e startplaats, zij het met een beetje hulp van het grillige novemberweer en een gunstig getimede rode vlag.

Van zo’n verbluffend resultaat was in 2026 geen sprake, al reed de Nederlander met uiterste precisie in wisselende omstandigheden naar de tweede plaats vanaf de 21e startpositie, nadat hij een gridstraf van 30 plaatsen had gekregen voor het gebruik van motoronderdelen buiten het toegestane quotum.

Lando Norris, toen én nu polesitter, heeft sinds die noodlottige dag een lange weg afgelegd. Dit keer heroverde hij de leiding op Kimi Antonelli nadat hij bij de start terrein had verloren, om vervolgens een dominante positie op te bouwen die hij vasthield tijdens een late regenbui, waarvoor een terugkeer naar Pirelli's intermediatebanden nodig was.

Zowel Antonelli als zijn Mercedes-teamgenoot George Russell maakten cruciale fouten in de race, wat hun kansen op podiumplaatsen schaadde.

Ook beide Ferrari-coureurs gingen de mist in, al hadden zij het sowieso moeilijker dan Verstappen om zich door het veld naar voren te werken nadat ook zij motorstraffen hadden gekregen.

Het was Russell die Norris’ naaste uitdager was geweest voor poleposition – althans qua rondetijd – maar hij startte als zevende op de grid nadat hij een straf van vijf plaatsen had gekregen voor het monteren van zijn vijfde verbrandingsmotor van het seizoen. Daardoor schoof Antonelli door naar de eerste startrij en hij kwam beter weg bij de start, waardoor hij Norris voorbleef richting bocht 1.

In de daaropvolgende ronden leek het erop dat hij zijn wereldtitel zou kunnen opvolgen met een Grand Prix-overwinning. Norris startte voor het laatst vanaf pole in Madrid en zijn afgelopen races waren een aaneenschakeling van tegenslag, doordat het gebrek aan consistentie van de MCL40 elke hoop op een late comeback in het seizoen de kop indrukte.

Upgradepakketten, waaronder opnieuw eentje dit weekend, hebben het prestatieplafond van de auto verhoogd, maar deze race was een masterclass van Norris en de McLaren-pitmuur. Daar leek het aanvankelijk niet op, want Norris was tegen ronde 13 teruggevallen tot op acht seconden.

In de opdrogende omstandigheden kwam het erop aan zo lang mogelijk op de intermediates te blijven, en degenen die als eersten naar binnen kwamen fungeerden vervolgens als kanaries in de kolenmijn door een duidelijke indicatie te geven van het omslagpunt tussen intermediates en slicks.

Lewis Hamilton was de eerste die aan het einde van ronde 14 naar binnen dook voor slicks met de zachte compound, nadat hij aanvankelijk was opgeklommen van de 20e startplaats zelfs naar de negende positie, voordat zijn achterste intermediates het begaven en hij terugviel naar de 14e plaats.

Twee ronden later werd glashelder dat degenen die het vroegst stopten profiteerden van het op temperatuur krijgen van hun banden in gevecht met degenen die later stopten. Toen Antonelli een ronde na Norris stopte, was het gat geneutraliseerd: de McLaren zat vlak achter de Mercedes, en Antonelli begon te klagen over een vreemd gevoel in de auto. Race-engineer Peter Bonnington verzekerde hem dat het alleen aan de bandentemperaturen lag, maar Antonelli hield vol dat hij een probleem had met de suspension.

Norris had a fight on to keep Lawson behind him on the opening lap

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Bewijs dat dit waarschijnlijk eerder een gevolg was van de bandentemperaturen, speelde zich af in hun kielzog, waar Verstappen, die zich al van de 21e naar de vijfde plaats had opgewerkt vóór de pitstops, tegelijk met Antonelli naar binnen kwam en naast Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar weer de baan op kwam, die op hetzelfde moment als Norris was gestopt. In de eerste paar ronden na zijn stop verloor Verstappen drie seconden ten opzichte van Hadjar, en zei later dat het verschil in zijn auto na zijn pitbezoek "als dag en nacht" was.

Russell had ondertussen zijn race al om zeep geholpen. Nadat hij in dezelfde ronde als Norris was gestopt, spinde hij bij de pitstraatuitgang en verloor hij minstens 15 seconden, waardoor hij veroordeeld werd tot een tijdrovende reeks gevechten met onder anderen Nico Hülkenberg, Oscar Piastri en Liam Lawson.

Antonelli bleef volhouden dat er iets mis was met zijn auto en dat die bij het accelereren naar één kant trok. Aan het begin van ronde 20 tolde de ontredderde Italiaan de geasfalteerde uitloopzone in bij bocht 1, waardoor hij de leiding afstond aan Norris, die meteen begon uit te lopen terwijl Antonelli ten prooi viel aan Hadjar en Verstappen. Een ronde later klaarde Hadjar de klus op dezelfde plek; drie ronden daarna ging Antonelli opnieuw wijd in bocht 1, waardoor Verstappen zijn kans kon grijpen en de derde plaats kon overnemen.

"De spin gebeurde, en dat is nog steeds iets waar ik naar moet kijken, want ik weet niet waarom ik de achterkant ook zo snel verloor. Echt zonder waarschuwing, niets." Kimi Antonelli

Hadjar kon dezelfde piekrondetijden rijden als Verstappen, maar miste de consistentie van zijn teamgenoot en verloor telkens tijd door hachelijke momenten van overstuur, vooral in de openingsreeks van bochten. Al snel zat Verstappen op zijn staart en kwam vanaf de pitmuur het bevel om hem voorbij te laten.

Wanneer een race in natte omstandigheden is begonnen, is er geen verplichting om beide typen droogweerbanden te gebruiken. Naarmate de race zich ontwikkelde, draaiden de gesprekken van de strategen daarom om de vraag of de zachte Pirelli opnieuw kon worden ingezet voor een ongewoon lange stint, misschien zelfs tot het einde van de race.

Een deel van het radioverkeer hierover kan bluf zijn geweest: toen hem werd verteld dat Norris en zijn engineers bespraken om op de zachte band tot het einde door te rijden, kanaliseerde Verstappen zijn innerlijke Dawn Penn en antwoordde: "Nee, nee, nee…"

Verstappen maakte vervolgens aan het einde van ronde 45 zijn pitstop, terwijl aan Hadjar werd gevraagd of hij dacht de geblokte vlag te kunnen halen zonder nog eens te stoppen, waarop hij bevestigend antwoordde. Zoals in het verleden al zo vaak het geval is geweest, was Red Bull niet bang om de inzet te verhogen met een agressieve strategische splitsing.

Having cut through the field and allowed by team-mate Hadjar, Verstappen had Norris in his sights

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Antonelli en Hadjar proberen misschien door te rijden tot het einde, dus dan zouden we hen moeten passeren," vertelde Will Joseph aan Norris. "Is dat oké?"

"Ja," kwam het zelfverzekerde antwoord.

Ongeacht wie wie probeerde te misleiden, brachten de overige koplopers daarna een bezoek aan de pits: Norris aan het einde van ronde 49, Hadjar een ronde later, en vervolgens Antonelli aan het einde van ronde 54, ondanks dat Bonnington zei: "We gaan het gewoon uitzingen, Kimi - we zien wel wat er op ons afkomt."

Na deze pitstopfase verstevigde Norris zijn voorsprong op Verstappen en bouwde die tegen ronde 60 uit tot in de dubbele cijfers, op het moment dat een motregen die net was begonnen zich begon te ontwikkelen tot iets ernstigers. Desondanks bleef Norris uitlopen.

Een ronde later schakelde de wedstrijdleiding de inhaalmodus uit en Norris behoorde tot de eerste groep coureurs die naar de pits ging voor intermediates, samen met Russell, die er tot dat moment in was geslaagd zijn eerste set slicks heel te houden. Verstappen, Hadjar en Antonelli volgden een ronde later, wat niets veranderde aan de samenstelling van de top drie, maar wel betekende dat Antonelli slechts nipt voor Russell weer de baan op kwam. Russell haalde hem echter al snel in en pakte de vierde plaats.

Antonelli kreeg de instructie zich niet te verdedigen, omdat hij in de pitstraat was vrijgelaten in het pad van de Alpine van Franco Colapinto en daardoor nu onder onderzoek van de stewards stond.

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Russell slaagde er echter niet in zich een weg naar een podiumplaats te banen, want Norris finishte 14,602s voor Verstappen, met Hadjar nog eens 9,883s daarachter. De vierde en vijfde plaats voor Russell en Antonelli bezorgden Mercedes met gemak de constructeurstitel, terwijl Piastri op een zeer verre zesde plaats eindigde – 56s achter zijn winnende teamgenoot.

"Het was een zeer zware race - heel, heel zwaar," zei Norris. "Niet de beste start vanaf de lijn, maar vandaag waren er veel uitdagingen door de omstandigheden en op slicks rijden in de regen is altijd lastig. Het belangrijkste vandaag was dat ik kalm bleef en geen fouten maakte. Ik had de snelheid wanneer ik die nodig had, dus dat was goed. Fijn om weer op de hoogste trede te staan en wat een plek om dat ook te doen."

Two Turn 1 errors proved costly for Antonelli

Photo by: Getty Images

Antonelli bleef een mysterieuze losheid aan de achterkant op de eerste set slicks de schuld geven van het verliezen van de leiding, hoewel zijn tempo verbeterde op zijn tweede set slicks toen hij niet langer gehinderd werd door de vlakke plekken die waren ontstaan door zijn blokkerende remactie in bocht 1.

"We lagen op koers voor de overwinning tot dat moment," zei hij. "Ook aan de leiding, zodra ik wat temperatuur in de banden kreeg, kwam ik in mijn ritme. Maar ja, toen kwam de spin, en dat is nog steeds iets waar ik naar moet kijken, want ik weet niet waarom ik de achterkant ook zo snel verloor. Echt zonder waarschuwing, niets. Maar om eerlijk te zijn voelde ik al iets vreemds aan de auto toen ik de softs monteerde. Dus we moeten nagaan wat er is gebeurd."

Toen Verstappen uit zijn auto stapte, ging zijn eerste aandacht uit naar de achteras van zijn RB22. Zelfs een grondig onderzoek daarvan maakte hem niet veel wijzer.

"We moeten begrijpen waarom of wat er misging met de auto zodra we overstapten op de slicks, want zelfs toen ik aan het einde weer terugging naar de intermediates, was de auto een wereld van verschil." Max Verstappen

"Zodra ik overstapte op de slicks, had ik in de snelle bochten extreem veel overstuur in de auto, waardoor hij ontzettend moeilijk te besturen was," zei hij. "We moeten begrijpen of er iets kapot is gegaan aan de auto, een soort verlies van aerodynamica of wat dan ook, want dit was niet normaal. Ik zit hier natuurlijk heel blij met de tweede plaats, maar tegelijkertijd weet ik dat er meer in had gezeten als de auto in goede staat was geweest.

"Helaas was dat niet het geval. Ik heb eigenlijk het grootste deel van de race gereden met een auto die niet in goede staat was.

"We moeten begrijpen waarom of wat er misging met de auto zodra we overstapten op de slickbanden, want zelfs toen ik aan het einde weer terugging naar de intermediates, was de auto een wereld van verschil vergeleken met mijn eerste stint. Dat laat zien dat er iets mis is."

Norris smashes his champagne bottle on the podium

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

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- Het Motorsport.com-team

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