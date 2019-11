Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Brazilië?

Interlagos is al sinds 1991 een vaste waarde op de Formule 1-kalender. Destijds behaalde Ayrton Senna zijn eerste thuiszege voor een uitzinnige mensenmassa. Het inmiddels verouderde circuit in een buitenwijk van Sao Paulo is sindsdien amper veranderd. Mogelijk vertrekt de F1 vanaf 2021 naar een gloednieuw circuit in Rio de Janeiro. Voor het zover is genieten we nog van de iconische race op Interlagos. Hieronder vind je het tijdschema voor dit weekend.

Tijdschema Grand Prix van Brazilië