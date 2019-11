Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi?

De Grand Prix van Abu Dhabi bestaat tien jaar. In die periode mocht de stadstaat in de Verenigde Arabische Emiraten doorgaans de seizoensfinale organiseren. Dat is ook dit jaar het geval.

Ondanks het tijdverschil met Europa worden de sessies op relatief normale tijdstippen afgewerkt, omdat de kwalificatie en race in Abu Dhabi bij zonsondergang worden verreden. Opgepast, de kwalificatie (14.00u) en race (14.10u) starten wel een uur vroeger dan de Europese wedstrijden van dit seizoen. Vrijdagochtend kan je vanaf 10.00u de eerste training volgen op het Yas Marina Circuit.

Tijdschema F1 Grand Prix van Abu Dhabi: