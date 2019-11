Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Amerika?

Het uitdagende Circuit of the Americas in Austin is een van de hoogtepunten van het seizoen. Veel coureurs kijken reikhalzend uit naar het vloeiende, snelle circuit in Texas. De kans is groot dat de strijd om de titel aankomend weekend beslecht gaat worden, getuige de riante voorsprong van Lewis Hamilton op zijn enig overgebleven rivaal Valtteri Bottas. Ferrari zal revanche willen voor de teleurstellende race in Mexico en dat geldt ook voor Max Verstappen.

De race vindt wederom om 20.10u Nederlandse tijd plaats, de kwalificatie wordt pas om 22.00u verreden.

Tijdschema F1 Grand Prix van de Verenigde Staten 2019: