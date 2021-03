Na een korte winter werden begin maart de Formule 1-motoren alweer aangeslingerd voor de wintertest. In tegenstelling tot eerdere jaren duurde deze test slechts drie dagen, waar er voorheen nog zes tot acht testdagen georganiseerd werden. Elke ronde op de baan was dus van groot belang. Voor kampioensformatie Mercedes verliep de test niet geheel vlekkeloos na versnellingsbakproblemen op de eerste dag. Het team eindigde onderaan de lijst met afgelegde ronden. Ook waren coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas nog niet tevreden over het gedrag van de wagen en werd rivaal Red Bull Racing al aangewezen als favoriet voor de eerste race. Speelt de ervaren formatie een spelletje of zijn er serieuze zorgen?

De Formule 1-wintertest van 2021 in statistieken

Concurrent Red Bull Racing, met aanwinst Sergio Perez binnen de gelederen, kende een veel positievere testweek. Max Verstappen reed de snelste weektijd, al zegt dat bij een test weinig. Belangrijker: de balans van de RB16B leek in orde, de longruns waren sterk en met de topsnelheid zat het ook wel goed. Nieuwbakken teamgenoot Sergio Perez liet direct zien met zijn ervaring en bandenmanagement van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Adviseur Dr. Helmut Marko sprak al vol enthousiasme over “de beste test uit de Red Bull-geschiedenis”. Of zich dat gaat uitbetalen in klinkende resultaten zal aankomend weekend moeten blijken.

De strijd achter de top blijft onverminderd interessant. Ferrari heeft na het abominabele seizoen 2020 een stap gemaakt, maar ook McLaren lijkt met nieuwkomer Daniel Ricciardo opnieuw sterk. Het tot Aston Martin omgedoopte Racing Point profiteert van de kennis en ervaring van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, terwijl Alpine met de teruggekeerde Fernando Alonso eveneens een belangrijke aanwinst in huis heeft. Debutanten Yuki Tsunoda en Mick Schumacher lieten een prima indruk achter, dus de strijd om de posities achter de topfavorieten lijkt spannender dan ooit te worden. Hoe de krachtsverhoudingen precies liggen, zullen we aankomend weekend zien.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Bahrein?

De F1-openingsrace van het seizoen 2021 vindt plaats in Bahrein. In eerste instantie zou het seizoen starten in Australië, maar door de coronacrisis is deze GP uitgesteld tot 21 november. Zoals gebruikelijk vindt de race in Bahrein volgens lokale tijd in de avond plaats, dus onder kunstlicht. De belangrijkste verandering is dat de vrije trainingen op de vrijdag vanaf 2021 slechts een uur duren. Voorheen was dit anderhalf uur. Bovendien is de starttijd aangepast naar het hele uur. Afgelopen jaren begonnen de races wegens commerciële redenen om tien minuten over het hele uur.

De eerste vrije training van de GP van Bahrein begint om 12.30 uur Nederlandse tijd en duurt tot 13.30 uur. Het tijdverschil met het Bahrain International Circuit bedraagt twee uur, dus lokale tijd start VT1 om 14.30 uur. De tweede trainingssessie vindt onder kunstlicht plaats en begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. De laatste training op zaterdag gaat om 13.00 uur Nederlandse tijd van start. Deze sessie duurt zoals gebruikelijk een uur. De strijd om de eerste pole-positie van het jaar start op zaterdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd, 18.00 uur lokale tijd. De kwalificatie vindt, net als de race, in het donker plaats. De Formule 1 Grand Prix van Bahrein 2021 gaat op zondag 28 maart om 17.00 uur Nederlandse tijd van start. Dat is om 18.00 uur lokale tijd. Vanwege het ingaan van de zomertijd is het tijdverschil met Bahrein dan nog maar een uur.

Volledig tijdschema F1 GP van Bahrein

Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd 1e vrije training 12.30u-13.30u 14.30u-15.30u 2e vrije training 16.00u-17.00u 18.00u-19.00u 3e vrije training 13.00u-14.00u 15.00u-16.00u Q1 16.00u-16.18u 18.00u-18.18u Q2 16.25u-16.40u 18.25u-18.40u Q3 16.48u-17.00u 18.48u-19.00u Race 17.00u 18.00u

