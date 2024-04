Hoe laat begint F1? Tijden van de zéér vroege sprintrace in China

Na een afwezigheid van vier seizoenen is de Formule 1 terug in China. Het uitdagende Shanghai International Circuit is de gastheer van het vijfde raceweekend van 2024. Om het spektakel nog wat te vergroten, staat in China de eerste sprintrace van het jaar op het programma. Dat houdt in dat de coureurs maar een vrije training de tijd hebben om de juiste afstelling te vinden voor de kwalificaties en races.

Hoe laat is de F1 sprintrace in China?

Datum Sessie Lokale tijd (GMT +8) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 19 april Vrije training 11.30u - 12.30u 05.30u - 06.30u Vrijdag 19 april Sprint kwalificatie 15.30u - 16.14u 09.30u - 10.14u Zaterdag 20 april Sprintrace 11.00u - 12.00u 05.00u - 06.00u Zaterdag 20 april Kwalificatie 15.00u - 16.00u 09.00u - 10.00u Zondag 21 april Grand Prix van China 15.00 - 17.00u 09.00u - 11.00u

De eerste Formule 1-sprintrace van het seizoen 2024 vindt plaats in China. Deze korte race over honderd kilometer staat gepland op zaterdag 20 april. De Europese Formule 1-fan zal zeer vroeg uit de veren moeten om de sprintrace live te volgen: de race begint namelijk al om 05.00 uur Nederlandse tijd. Dat is 11.00 uur in de Chinese ochtend. De coureurs krijgen 19 ronden over het 5,451 kilometer lange Shanghai International Circuit voor de kiezen.

Hoe laat is de F1 kwalificatie voor de Grand Prix van China?

Met de sprintrace is de actie op zaterdag nog niet voorbij. Later op de dag vindt namelijk de kwalificatie voor de Grand Prix plaats. De strijd om de pole-position begint om 09.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur lokale tijd). Dit tijdschema wordt in 2024 voor het eerst toegepast na kritiek op de eerdere opbouw. Vorig jaar stond de sprintrace op zaterdagmiddag op het programma, na de sprint-kwalificatie. De startopstelling voor de Grand Prix werd al op vrijdag bepaald. De Formule 1 vond dat te ingewikkeld, waardoor besloten is om het format overhoop te gooien.