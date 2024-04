Hoe laat begint F1? Tijden van de vroege Grand Prix van China

Met het eerste sprintraceweekend van het F1-seizoen 2024 is er al heel wat spektakel te zien geweest op het Shanghai International Circuit. Toch moeten de belangrijkste prijzen nog worden verdeeld tijdens de Grand Prix op zondag. Zet Max Verstappen zijn uitstekende vorm van dit seizoen door, of kunnen we een verrassing uit de hoek van Ferrari verwachten? En kunnen McLaren, Aston Martin en Mercedes zich mengen in de strijd om de posities op het podium? Stuk voor stuk vragen waar we zondagochtend een antwoord op krijgen.

Hoe laat is de F1-race in China?

Datum Sessie Lokale tijd (GMT +8) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 19 april Vrije training 11.30u - 12.30u 05.30u - 06.30u Vrijdag 19 april Sprint kwalificatie 15.30u - 16.14u 09.30u - 10.14u Zaterdag 20 april Sprintrace 11.00u - 12.00u 05.00u - 06.00u Zaterdag 20 april Kwalificatie 15.00u - 16.00u 09.00u - 10.00u Zondag 21 april Grand Prix van China 15.00 - 17.00u 09.00u - 11.00u

De Grand Prix van China wordt verreden op zondag 21 april. De race op het Shanghai International Circuit begint om 09.00 uur in de Nederlandse ochtend. Dat is 15.00 uur lokale tijd in China. De race gaat over 56 ronden op het 5,451 kilometer lange circuit. Doordat er door de Formule 1 sinds 2019 niet meer geracet is op het Chinese circuit, is er veel onduidelijk over de bandenslijtage. De sprintrace van zaterdag heeft waardevolle data opgeleverd, maar het is afwachten hoe de omstandigheden op zondag zijn. Of dat voor verrassingen gaan zorgen, weten we zondag rond de klok van 11.00 uur.