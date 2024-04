Met drie pole-positions in evenzoveel races is Max Verstappen op de zaterdagen vooralsnog foutloos in het Formule 1-seizoen 2024. De Red Bull-coureur liet in Bahrein en Saudi-Arabië de concurrentie ruim achter zich. In Australië was de strijd een stuk spannender, maar met een magnifieke ronde verzekerde hij zich ook in Albert Park van de beste startpositie. Lang kon hij daar niet van genieten: door een motorprobleem viel Verstappen al vroeg in de race uit. Door de sterke vorm in de kwalificaties is hij ook op de Suzuka International Racing Course in Japan de grote favoriet voor de pole.

Hoe laat is de F1-kwalificatie in Japan?

Datum Sessie Lokale tijd (GMT +9) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 5 april Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 04.30u - 05.30u Vrijdag 5 april Tweede vrije training 15.00u - 16.00u 08.00u - 09.00u Zaterdag 6 april Derde vrije training 11.30u - 12.30u 04.30u - 05.30u Zaterdag 6 april Kwalificatie 15.00u - 16.00u 08.00u - 09.00u Zondag 7 april Grand Prix van Japan 14.00u - 16.00u 07.00u - 09.00u

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan 2024 vindt plaats op zaterdag 6 april. De strijd om de pole-position begint om 08.00 uur in de Nederlandse ochtend, dat is 15.00 uur lokale tijd. Onder normale omstandigheden en zonder onderbrekingen duurt de kwalificatie een uur. De jacht op de beste startposities bestaat zoals gebruikelijk uit drie segmenten: Q1, Q2 en Q3. Het eerste deel duurt 18 minuten. Na het vallen van de vlag vallen de vijf langzaamste rijders af. Het tweede segment duurt 15 minuten en wederom blijven de vijf langzaamste rijders achter in hun pitbox. De top-tien strijdt vervolgens in de 12 minuten durende Q3 om de beste uitgangsposities voor de race.

Eerder op zaterdag staat de laatste vrije training op het programma. Deze begint om 04.30 uur Nederlandse tijd, 11.30 uur in Japan. Deze sessie duurt een uur.