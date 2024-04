Hoe laat begint de F1-race in Japan? Bekijk hier de tijden

Met twee zeges in de eerste twee races en de pole-position voor de Grand Prix van Australië was er geen vuiltje aan de lucht voor Max Verstappen. De uitvalbeurt in Albert Park gooide echter roet in het eten. Door de 1-2 van Ferrari - met Carlos Sainz voor Charles Leclerc - zijn beide kampioenschappen weer (even) spannend. Verstappen heeft een marge van vier punten op de Monegask, Red Bull Racing verdedigt eenzelfde marge ten opzichte van Ferrari in het WK voor constructeurs. Slaat de regerend wereldkampioen op een van zijn favoriete banen terug, of kan de Scuderia wederom iets moois uit de hoge hoed toveren?

Hoe laat is de F1-race in Japan?

Datum Sessie Lokale tijd (GMT +9) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 5 april Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 04.30u - 05.30u Vrijdag 5 april Tweede vrije training 15.00u - 16.00u 08.00u - 09.00u Zaterdag 6 april Derde vrije training 11.30u - 12.30u 04.30u - 05.30u Zaterdag 6 april Kwalificatie 15.00u - 16.00u 08.00u - 09.00u Zondag 7 april Grand Prix van Japan 14.00u - 16.00u 07.00u - 09.00u

De Grand Prix van Japan 2024 wordt verreden op zondag 7 april. De Europese Formule 1-fan zal een wekker moeten zetten, want de race begint al om 07.00 uur Nederlandse tijd. Dat is 14.00 uur in de Japanse middag. Onder normale omstandigheden en zonder onderbrekingen duurt de race ongeveer anderhalf uur.

De coureurs moeten 53 ronden over de 5,807 kilometer lange Suzuka International Racing Course afleggen. Dat komt neer op een totale raceafstand van 307,771 kilometer. In 2023 werd de race gewonnen door Max Verstappen, die daarmee tevens de constructeurstitel voor Red Bull Racing veiligstelde. Destijds vond de race in de slotfase van het seizoen plaats. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri flankeerden Verstappen op het podium.