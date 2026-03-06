Overslaan naar hoofdinhoud

Special feature
Formule 1 GP van Australië

F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie voor de GP van Australië vandaag?

De opening van het Formule 1-seizoen 2026 staat voor de deur in Albert Park. Vandaag is het tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. Hoe laat die begint, lees je hier.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Het nieuwe Formule 1-tijdperk werd vrijdag officieel al afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. De eerste echt belangrijke sessie staat echter gepland voor de zaterdag, want dan is het tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. Wie verzekert zich op het Albert Park Circuit in Melbourne van de eerste pole-position van 2026?

Starttijd kwalificatie F1 GP van Australië vandaag

De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië 2026 wordt verreden op zaterdag 7 maart. Voor Nederlandse fans is het een vroegertje: de strijd om pole-position begint om 6.00 uur Nederlandse tijd, oftewel 16.00 uur lokale tijd. Zonder oponthoud door rode vlaggen is rond 7.00 uur duidelijk wie de pole voor zich opeist.

Datum Sessie Tijden (CET)
Vrijdag 6 maart Eerste vrije training 02.30u - 03.30u
Vrijdag 6 maart Tweede vrije training 06.00u - 07.00u
Zaterdag 7 maart Derde vrije training 02.30u - 03.30u
Zaterdag 7 maart Kwalificatie 06.00u - 07.00u
Zondag 8 maart Grand Prix van Australië 05.00u - 07.00u

Vorig jaar was die eer voor Lando Norris. De McLaren-coureur noteerde in het derde deel van de kwalificatie 1.15.096, wat uiteindelijk nipt voldoende bleek voor pole. Teamgenoot Oscar Piastri gaf op de tweede plaats slechts 84 duizendsten toe. Max Verstappen volgde op vier tienden op de derde plek, met George Russell naast hem op de tweede rij. Yuki Tsunoda maakte de top-vijf compleet namens Racing Bulls.

