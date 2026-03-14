F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie voor de GP van China vandaag?
Na de sprintrace staat zaterdag ook de pole-position voor de Grand Prix van China op het programma. Wanneer je kunt inschakelen voor het verdelen van de startposities, lees je hier.
Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Voor de tweede keer dit weekend kunnen de Formule 1-coureurs zich verheugen op een kwalificatie. Nadat die vrijdag nog voor de zaterdagse sprintrace bedoeld was, gaat het later op zaterdag om het verdelen van de startposities voor de Grand Prix van China op zondag. Wie blijkt de snelste en gaat op het Shanghai International Circuit met de pole-position aan de haal?
Starttijd kwalificatie F1 GP van China vandaag
Op zaterdag 14 maart 2026 wordt de kwalificatie voor de Grand Prix van China afgewerkt. De strijd om de beste startpositie begint om 8.00 uur Nederlandse tijd al. Dit betekent dat de kwalificatie zoals gebruikelijk om 15.00 uur lokale tijd begint. Zonder oponthoud door rode vlaggen is rond 9.00 uur duidelijk wie de beste uitgangspositie voor de Chinese GP heeft veroverd.
|Datum
|Sessie
|Tijden (CET)
|Vrijdag 13 maart
|Eerste vrije training
|04.30u - 05.30u
|Vrijdag 13 maart
|Sprintkwalificatie
|08.30u - 09.14u
|Zaterdag 14 maart
|Sprint
|04.00u - 05.00u
|Zaterdag 14 maart
|Kwalificatie
|08.00u - 09.00u
|Zondag 15 maart
|Grand Prix van China
|08.00u - 10.00u
Nadat Lewis Hamilton in 2025 pole veroverde voor de sprintrace in China, moest hij in de zaterdagse kwalificatie genoegen nemen met de vijfde startpositie. De pole? Die was voor Oscar Piastri. De McLaren-coureur bleek in de kwalificatie 82 duizendsten sneller dan George Russell in de Mercedes. Lando Norris, de snelste coureur van de eerste twee kwalificatiedelen, moest het doen met een plek op de tweede startrij. Die deelde de Brit met Max Verstappen.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
F1 China live: Volg de sprintrace met livetiming
F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie voor de GP van China vandaag?
F1 GP China 2026: Tijden, zender en waar live kijken in Nederland
F1 tijden: Hoe laat begint de Formule 1-sprintrace in China vandaag?
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties