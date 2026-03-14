Special feature
Formule 1 GP van China

F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie voor de GP van China vandaag?

Na de sprintrace staat zaterdag ook de pole-position voor de Grand Prix van China op het programma. Wanneer je kunt inschakelen voor het verdelen van de startposities, lees je hier.

Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Voor de tweede keer dit weekend kunnen de Formule 1-coureurs zich verheugen op een kwalificatie. Nadat die vrijdag nog voor de zaterdagse sprintrace bedoeld was, gaat het later op zaterdag om het verdelen van de startposities voor de Grand Prix van China op zondag. Wie blijkt de snelste en gaat op het Shanghai International Circuit met de pole-position aan de haal?

Starttijd kwalificatie F1 GP van China vandaag

Op zaterdag 14 maart 2026 wordt de kwalificatie voor de Grand Prix van China afgewerkt. De strijd om de beste startpositie begint om 8.00 uur Nederlandse tijd al. Dit betekent dat de kwalificatie zoals gebruikelijk om 15.00 uur lokale tijd begint. Zonder oponthoud door rode vlaggen is rond 9.00 uur duidelijk wie de beste uitgangspositie voor de Chinese GP heeft veroverd.

Datum Sessie Tijden (CET)
Vrijdag 13 maart Eerste vrije training 04.30u - 05.30u
Vrijdag 13 maart Sprintkwalificatie 08.30u - 09.14u
Zaterdag 14 maart Sprint 04.00u - 05.00u
Zaterdag 14 maart Kwalificatie 08.00u - 09.00u
Zondag 15 maart Grand Prix van China 08.00u - 10.00u

Nadat Lewis Hamilton in 2025 pole veroverde voor de sprintrace in China, moest hij in de zaterdagse kwalificatie genoegen nemen met de vijfde startpositie. De pole? Die was voor Oscar Piastri. De McLaren-coureur bleek in de kwalificatie 82 duizendsten sneller dan George Russell in de Mercedes. Lando Norris, de snelste coureur van de eerste twee kwalificatiedelen, moest het doen met een plek op de tweede startrij. Die deelde de Brit met Max Verstappen.

