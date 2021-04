De start van het F1-seizoen 2021 is met recht spectaculair te noemen. In Bahrein ontstond een zinderend gevecht om de winst tussen regerend Formule 1-kampioen Lewis Hamilton en Red Bull-uitdager Max Verstappen. De eerste slag was voor de Brit. Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari ging in listige omstandigheden de strijd verder. Beide heren kenden geen vlekkeloze race maar de winst ging uiteindelijk naar Verstappen. Hamilton werkte zich na de rode vlag op naar de tweede plaats. Door het bonuspunt voor de snelste raceronde blijft de Mercedes F1-coureur nog nipt aan de leiding van het wereldkampioenschap.

Aankomend weekend gaat de strijd verder met de Grand Prix van Portugal. Inmiddels is iedereen ervan overtuigd: de strijd om de titel gaat enkel tussen Hamilton en Verstappen. Het tweetal is een klasse apart en details zullen het verschil maken. De grote vraag is in hoeverre de teamgenoten een rol van betekenis kunnen spelen. Valtteri Bottas en Sergio Perez kenden een moeizame zondagmiddag op Imola en willen eerherstel. Lukt het hen om in Portimao een rol van betekenis te spelen in de strijd om de winst? En wat kan de man in vorm Lando Norris na zijn uitstekende optredens? Voldoende ingrediënten voor een schitterend raceweekend in Portugal.

Video: Een rondje over het circuit van Portimao

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Portugal?

Vanwege het tijdverschil met Portugal beginnen de Formule 1-sessies een uur later dan we in Nederland gewend zijn van Europese Grands Prix. Dat houdt in dat de eerste vrije training op vrijdag om 12.30 uur Nederlandse tijd van start gaat. Deze training duurt een uur. De tweede training, eveneens met een lengte van een uur, begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Op zaterdag gaat om 13.00 uur Nederlandse tijd de laatste training van start. De kwalificatie staat later op de middag om 16.00 uur Nederlandse tijd gepland. De F1 Grand Prix van Portugal 2021 gaat op zondagmiddag 2 mei om 16.00 uur Nederlandse tijd van start, dat is 15.00 uur lokale tijd.

Volledig tijdschema F1 GP van Portugal:

Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training 12.30u - 13.30u 11.30u - 12.30u Tweede vrije training 16.00u - 17.00u 15.00u - 16.00u Derde vrije training 13.00u - 14.00u 12.00u - 13.00u Q1 16.00u - 16.18u 15.00u - 15.18u Q2 16.25u - 16.40u 15.25u - 15.40u Q3 16.48u - 17.00u 15.48u - 16.00u Race 16.00u 15.00u