In juli maakte de Formule 1 al bekend hoe de kalender voor het seizoen 2024 eruit ziet. Die bevat een recordaantal van 24 Grands Prix door de terugkeer van de races van China en Emilia-Romagna. Tot dusver was echter nog niet duidelijk hoe laat de races en de bijbehorende trainingen en kwalificaties van start zouden gaan. Woensdag maakte de FIA echter een einde aan de onzekerheid door de tijdschema’s voor het aanstaande seizoen naar buiten te brengen. Vijftien Grand Prix-weekenden worden volgens de traditionele opzet afgewerkt met twee vrije trainingen op vrijdag, gevolgd door de derde training en kwalificatie op zaterdag en de race op zondag.

Alle F1 starttijden direct in je persoonlijke agenda? Klik hier om ze toe te voegen!

Daarnaast zijn er in 2024 ook drie raceweekenden waarbij de actie op donderdag al wordt afgetrapt met twee oefensessies, gevolgd door de derde training en kwalificatie op vrijdag en de race op zaterdag. Bij de terugkeer in Las Vegas in 2023 werd dit tijdschema al gehanteerd en dat is in 2024 opnieuw het geval, al zullen ook de raceweekenden in Bahrein en Saudi-Arabië dit jaar volgens dit schema verreden worden. Dat heeft alles te maken met de start van de Ramadan, die op de zondag na de GP van Saudi-Arabië begint. Tot slot bevat het F1-seizoen 2024 opnieuw zes weekenden waarin op zaterdag een sprintrace wordt afgewerkt. Van deze sprintweekenden, die volgens een compleet ander tijdschema met onder meer twee kwalificaties worden afgewerkt, worden de precieze starttijden in een later stadium naar buiten gebracht.

Hoe laat beginnen de F1-races in 2024?

Datum GP Start kwalificatie (NL'se tijd) Start kwalificatie (lokale tijd) Start race (NL'se tijd) Start race (lokale tijd) 2 maart Bahrein 17.00u 19.00u 16.00u 18.00u 9 maart Saudi-Arabië 18.00u 20.00u 18.00u 20.00u 24 maart Australië 06.00u 16.00u 05.00u 15.00u 7 april Japan 08.00u 15.00u 07.00u 14.00u 21 april China* TBA TBA 09.00u 15.00u 5 mei Miami* TBA TBA 22.00u 16.00u 19 mei Emilia-Romagna 16.00u 16.00u 15.00u 15.00u 26 mei Monaco 16.00u 16.00u 15.00u 15.00u 9 juni Canada 22.00u 16.00u 20.00u 14.00u 23 juni Spanje 16.00u 16.00u 15.00u 15.00u 30 juni Oostenrijk* TBA TBA 15.00u 15.00u 7 juli Groot-Brittannië 16.00u 15.00u 16.00u 15.00u 21 juli Hongarije 16.00u 16.00u 15.00u 15.00u 28 juli België 16.00u 16.00u 15.00u 15.00u 25 augustus Nederland 15.00u 15.00u 15.00u 15.00u 1 september Italië 15.00u 16.00u 15.00u 15.00u 15 september Azerbeidzjan 14.00u 16.00u 13.00u 15.00u 22 september Singapore 15.00u 21.00u 14.00u 20.00u 20 oktober Amerika* TBA TBA 21.00u 14.00u 27 oktober Mexico 22.00u 15.00u 21.00u 14.00u 3 november Brazilië* TBA TBA 18.00u 14.00u 23 november Las Vegas TBA TBA 07.00u 22.00u 1 december Qatar* TBA TBA 18.00u 20.00u 8 december Abu Dhabi 15.00u 18.00u 14.00u 17.00u

* Sprintrace

Wanneer is de Grand Prix van Nederland?

De Nederlandse Grand Prix staat in 2024 voor het vierde opeenvolgende jaar op de F1-kalender en wordt dit jaar verreden op zondag 25 augustus. Daarmee is Circuit Zandvoort de eerste halte die de koningsklasse na de zomerstop aandoet. Voor de Dutch Grand Prix hanteert de Formule 1 een relatief normaal Europees tijdschema, al zijn de meeste sessies een uurtje eerder dan bij de meeste andere races. De actie op het asfalt begint vrijdag tussen 12.30 en 13.30 uur met de eerste vrije training, waarna VT2 tussen 16.00 en 17.00 uur volgt. De zaterdag wordt afgetrapt met de derde training, die tussen 11.30 en 12.30 uur plaatsvindt. Tussen 15.00 en 16.00 uur wordt er vervolgens gekwalificeerd, een uurtje eerder dan gebruikelijk is bij de meeste Europese races. De Grand Prix van Nederland begint zondagmiddag dan om de gebruikelijke tijd van 15.00 uur.