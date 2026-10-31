Formule 1 GP van Mexico

Hoe laat begint de F1-race in Mexico vandaag?

De Grand Prix van Mexico begint vandaag om 21.00 uur Nederlandse tijd. Bekijk de starttijd, de startopstelling en waar je de F1-race in Mexico live kunt volgen.

Romee Verhoeven

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 23:01

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

De Formule 1-Grand Prix van Mexico wordt vandaag, zondag 1 november 2026, verreden. De race op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad begint om 21.00 uur Nederlandse tijd. In Mexico-Stad is het dan 14.00 uur. Hieronder lees je hoe laat de race begint, waar je hem live kunt kijken en hoe de startopstelling eruitziet.

Race : zondag 1 november 2026

: zondag 1 november 2026 Starttijd : 21.00 uur Nederlandse tijd

: 21.00 uur Nederlandse tijd Circuit : Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico-Stad

: Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico-Stad Live kijken: Viaplay en F1 TV

Hoe laat begint de F1-race in Mexico vandaag?

De Grand Prix van Mexico begint vandaag om 21.00 uur Nederlandse tijd. In Mexico-Stad gaan de lichten om 14.00 uur lokale tijd uit. Het tijdverschil is zeven uur.

De coureurs rijden 71 ronden over het 4,304 kilometer lange circuit, samen goed voor ruim 305 kilometer. De finish wordt rond 23.00 uur Nederlandse tijd verwacht.

Startopstelling F1 GP van Mexico 2026

Lewis Hamilton pakte zijn eerste polepositie voor Ferrari in een spannende kwalificatie. George Russell werd knap tweede, voor Charles Leclerc. Max Verstappen noteerde de vierde tijd, maar zal door een grid penalty naar aanleiding van een incident met Liam Lawson in VT2 als vijfde starten. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli had de vijfde tijd, maar zal door de penalty van Verstappen als vierde starten.

cq

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 20

1'16.514

S 202.504 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.009

1'16.523

0.009 S 202.480 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.119

1'16.633

0.110 S 202.189 Volledige uitslag

Waar kijk je de F1-race in Mexico vandaag live?

De Grand Prix van Mexico is in Nederland live te zien via Viaplay en F1 TV. Viaplay beschikt over de Nederlandse uitzendrechten en verzorgt de uitzending met Nederlands commentaar.

F1 Mexico 2026 live kijken via Viaplay

Wie de race via Viaplay kijkt, volgt de volledige Grand Prix live met Nederlands commentaar. Voorafgaand aan de start is er een voorbeschouwing en na de finish wordt teruggeblikt op de belangrijkste momenten van de race.

Viaplay is te bekijken via de app en de website, onder meer op smart-tv, telefoon, tablet en computer. Daarnaast zijn Viaplay TV en Viaplay TV+ beschikbaar via de kabel.

Aanbieder Waar te zien Prijs Viaplay App, web, Viaplay TV en Viaplay TV+ €21,99 p/m* F1 TV Premium App en web, 4K en meerdere schermen €17,99 p/m* F1 TV Pro App en web, alle sessies met live beeld €11,90 p/m* F1 TV Access App en web, geen live beeld €3,99 p/m*

Formule 1 kijken via F1 TV Pro

F1 TV Pro geeft toegang tot de race met live beeld, inclusief de onboardcamera's van alle coureurs en de teamradio. F1 TV Premium voegt daar 4K-beeld en meerdere schermen tegelijk aan toe. F1 TV Access is de goedkoopste variant, maar geeft geen live beeld van de Grand Prix.

Viaplay TV en Viaplay TV+: alternatieve kijkopties

Wie liever via de televisie kijkt dan via een app, kan terecht bij Viaplay TV en Viaplay TV+. Beide kanalen zijn via Nederlandse tv-aanbieders beschikbaar en bieden Formule 1-uitzendingen met Nederlands commentaar. Welke sessies worden uitgezonden, hangt af van het kanaal en het abonnement.

Gratis is de race in Nederland niet live te zien. Er is geen open kanaal dat de Grand Prix uitzendt. Een samenvatting verschijnt na afloop wel gratis op YouTube en op de socialekanalen van de Formule 1.

Waar moet je vandaag op letten?

Vandaag kan de wereldtitel vallen. Kimi Antonelli heeft 365 punten en daarmee een voorsprong van 123 op George Russell en 124 op Lewis Hamilton, terwijl er nog maximaal 125 punten te verdelen zijn. Bij een klassering in de top negen is Antonelli kampioen, ook als Russell en Hamilton de race allebei niet winnen.

Op de baan zelf draait alles om de start. Het rechte stuk naar bocht 1 is ruim 1,2 kilometer lang en op deze hoogte werkt de slipstream sterker dan bijna overal. Daardoor liggen de auto's bij het remmen vaak drie naast elkaar en is poleposition hier minder waard dan op de meeste circuits. Ook de koeling is een punt: in de dunne lucht lopen motoren en remmen snel te warm, zeker achter een andere auto.

Veelgestelde vragen over de F1-race in Mexico

Hoe laat begint de F1-race vandaag?

Om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Op welke zender is de race te zien?

Bij Viaplay met Nederlands commentaar, of via F1 TV.

Hoeveel ronden telt de race?

71 ronden, samen ruim 305 kilometer. De finish wordt rond 23.00 uur verwacht.

Hoe laat is het in Mexico-Stad?

Zeven uur vroeger dan in Nederland. Bij de start is het daar 14.00 uur.

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- Het Motorsport.com-team

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