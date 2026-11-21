Formule 1 GP van Las Vegas

Hoe laat begint de F1-race in Las Vegas vannacht?

De Formule 1 maakt zich op voor de nachtrace in Las Vegas. Hoe laat gaat de race van start, welke coureurs staan vooraan en waar kun je de actie live volgen? Alles over de startopstelling en de uitzendingen.

Romee Verhoeven

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 05:40

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

De Formule 1-coureurs maken zich op voor de nachtrace in Las Vegas, die op zondag 22 november om 05.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Terwijl het in Nederland al vroeg in de ochtend is, rijden de coureurs in Las Vegas op zaterdagavond onder de kunstlichten van de beroemde Strip. Hieronder lees je alles over de startopstelling, de start van de race en waar je de actie live kunt volgen.

Belangrijkste informatie in één oogopslag

Start race : zondag 22 november om 05.00 uur Nederlandse tijd

: zondag 22 november om 05.00 uur Nederlandse tijd Verwachte finish : rond 06.30 uur

: rond 06.30 uur Circuit : Las Vegas Strip Circuit

: Las Vegas Strip Circuit Raceafstand : 50 ronden, ongeveer 310 kilometer

: 50 ronden, ongeveer 310 kilometer Live te zien via: Viaplay en F1 TV

Hoe laat begint de race vannacht?

De Formule 1-race in Las Vegas begint in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 november om 05.00 uur Nederlandse tijd. Door het tijdverschil van negen uur is het in Las Vegas op dat moment nog zaterdagavond 20.00 uur.

De coureurs rijden vijftig ronden over het 6,201 kilometer lange Las Vegas Strip Circuit, goed voor een totale afstand van ongeveer 310 kilometer. Zonder grote onderbrekingen wordt de finish rond 06.30 uur Nederlandse tijd verwacht. Bij incidenten, safetycars of rode vlaggen kan de race langer duren.

De startopstelling in Las Vegas

De kwalificatie vindt plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag en bepaalt de startvolgorde voor de race. De uitslag van de kwalificatie vormt de basis voor de startopstelling, al kunnen eventuele gridstraffen nog voor veranderingen zorgen.

Startplaats Coureur Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 George Russell Mercedes 3 Lando Norris McLaren 4 Isack Hadjar Red Bull 5 Arvid Lindblad Racing Bulls 6 Kimi Antonelli Mercedes 7 Liam Lawson Racing Bulls 8 Pierre Gasly Alpine 9 Franco Colapinto Alpine 10 Charles Leclerc Ferrari

Waar kijk je de kwalificatie live?

De Formule 1-race in Las Vegas is in Nederland live te volgen via Viaplay en F1 TV. Viaplay beschikt over de Nederlandse uitzendrechten en verzorgt de uitzending met Nederlands commentaar. Ook de voorbeschouwing en de analyses na afloop zijn via de streamingdienst te bekijken.

F1 TV is het alternatief voor fans die de race vanuit verschillende camerastandpunten willen volgen. De officiële streamingdienst van de Formule 1 biedt onder meer toegang tot de boordcamera's van de coureurs en de teamradio's.

Streamingdienst Prijs per maand Wat krijg je? Viaplay € 21,99 Alle sessies live met Nederlands commentaar F1 TV Premium € 17,99 Alle sessies live, onboardcamera's en 4K F1 TV Pro € 11,90 Alle sessies live, onboardcamera's en teamradio F1 TV Access € 3,99 Samenvattingen en archiefbeelden, geen live-uitzendingen

Viaplay

Viaplay zendt het volledige Formule 1-weekend in Las Vegas live uit, inclusief de vrije trainingen, kwalificatie en race. De uitzendingen zijn voorzien van Nederlands commentaar en worden aangevuld met voor- en nabeschouwingen.

De streamingdienst is beschikbaar via de website en app op onder meer smart-tv's, smartphones, tablets en computers. Wie niet midden in de nacht wil opstaan, kan de kwalificatie op een later moment terugkijken.

F1 TV Pro

Ook via F1 TV Pro is de kwalificatie in Las Vegas live te volgen. Abonnees krijgen toegang tot alle sessies en kunnen tijdens de kwalificatie wisselen tussen de onboardcamera's van de verschillende coureurs. Daarnaast zijn de teamradio's beschikbaar.

F1 TV Premium biedt extra mogelijkheden, waaronder 4K-beeldkwaliteit en het gelijktijdig bekijken van meerdere camerabeelden. F1 TV Access biedt geen live-uitzendingen, maar geeft wel toegang tot onder meer samenvattingen en archiefmateriaal.

Viaplay via provider

Viaplay is niet alleen via de app of de website te bekijken. Bij verschillende televisieproviders is de streamingdienst ook beschikbaar via een televisiekanaal of een geïntegreerde app op de tv-ontvanger.

De precieze mogelijkheden zijn afhankelijk van de provider en het gekozen abonnement.

Waar gaat het vannacht om?

Hoewel de wereldtitel bij de coureurs al is vergeven aan Kimi Antonelli, is de strijd om de Mercedes-coureur nog volop gaande. Max Verstappen staat met 279 punten op de tweede plaats in het kampioenschap, maar voelt de druk van George Russell en Lewis Hamilton.

Russell volgt met 262 punten, terwijl Hamilton slechts één punt achter hem staat. Ook Charles Leclerc (249 punten) en Lando Norris (246 punten) maken nog kans op de tweede plaats in de eindstand. Met na Las Vegas nog races in Qatar en Abu Dhabi kan de strijd om de ereplaatsen nog alle kanten op.

Verstappen heeft bovendien goede herinneringen aan Las Vegas. Vorig jaar schreef de Nederlander de race op zijn naam, waarna beide McLaren-coureurs vanwege een technische overtreding werden gediskwalificeerd.

Veelgestelde vragen over de F1-kwalificatie in Las Vegas

Hoe laat begint de F1-race in Las Vegas?

De race begint op zondag 22 november om 05.00 uur Nederlandse tijd. In Las Vegas is het dan zaterdagavond 21 november om 20.00 uur.

Waarom is de race in Las Vegas 's nachts?

De Formule 1 rijdt in Las Vegas een nachtrace over de beroemde Strip. De start vindt plaats om 20.00 uur lokale tijd, wat door het tijdverschil overeenkomt met 05.00 uur Nederlandse tijd.

Op welke zender is de race te zien?

De race is live te volgen via Viaplay, met Nederlands commentaar, en via F1 TV, met Engels commentaar.

Kan ik de race terugkijken?

Ja, zowel Viaplay als F1 TV bieden de mogelijkheid om de race na afloop terug te kijken.

Hoe laat is de race afgelopen?

Als de race zonder grote onderbrekingen verloopt, wordt de finish rond 06.30 uur Nederlandse tijd verwacht.

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- Het Motorsport.com-team

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