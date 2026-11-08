Formule 1 GP van Brazilië

Hoe laat begint de F1-race in Brazilië vandaag?

De Formule 1 rijdt vandaag de Grand Prix van Brazilië op Interlagos. Hoe laat begint de race en waar kun je deze live volgen? Bekijk de starttijd, zenders en startopstelling.

Romee Verhoeven

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 02:05

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Erik Junius

De Formule 1-coureurs maken zich vandaag, zondag 8 november, op voor de Grand Prix van Brazilië. Op het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als Interlagos, wordt de volgende race van het Formule 1-seizoen 2026 verreden. De race begint om 18.00 uur Nederlandse tijd. Maar waar kun je de Grand Prix live volgen en hoe ziet de startopstelling eruit? Hieronder vind je alle belangrijke informatie.

Hoe laat begint de race vandaag?

De Grand Prix van Brazilië begint op zondag 8 november om 18.00 uur Nederlandse tijd. In São Paulo is het op dat moment 14.00 uur lokale tijd. Het tijdverschil tussen Nederland en Brazilië bedraagt vier uur.

De coureurs rijden 71 ronden over het 4,309 kilometer lange circuit van Interlagos, goed voor een totale raceafstand van 305,879 kilometer. Zonder onderbrekingen wordt de finish rond 19.30 uur Nederlandse tijd verwacht.

Het weer kan tijdens de race een belangrijke rol spelen. São Paulo staat bekend om zijn wisselvallige omstandigheden, waarbij regenbuien het verloop van de Grand Prix flink kunnen beïnvloeden.

Startopstelling F1 GP van Brazilië 2026

Lando Norris pakte voor McLaren polepositie in een kletsnatte kwalificatie. George Russell en Kimi Antonelli kwalificeerden zich voor Mercedes als tweede en derde. Russell heeft echter een gridstraf door een wissel van motoronderdelen. Daardoor start Antonelli als tweede, en Liam Lawson als derde voor Racing Bulls. Max Verstappen heeft ook een gridstraf voor dezelfde reden en start achteraan de grid.

GRID

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Tijd Banden Km/u 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

1'27.470

177.345 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.625

1'28.095

176.087 3 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+0.851

1'28.321

175.636 Volledige uitslag

Waar kijk je de F1-race in Brazilië live?

De Grand Prix van Brazilië is in Nederland live te volgen via Viaplay en F1 TV. Viaplay beschikt over de Nederlandse uitzendrechten en verzorgt de uitzendingen met Nederlands commentaar.

Ook via F1 TV kunnen fans de race rechtstreeks bekijken. De streamingdienst van de Formule 1 biedt verschillende abonnementsvormen, waaronder F1 TV Pro en F1 TV Premium.

F1 Brazilië 2026 live kijken via Viaplay

Viaplay zendt de Grand Prix van Brazilië live uit. Naast de race kunnen abonnees ook de voor- en nabeschouwing volgen, met analyses en reacties van de coureurs.

De streamingdienst is beschikbaar via de website en app op onder meer smart-tv's, smartphones, tablets en computers.

Formule 1 kijken via F1 TV Pro

Ook via F1 TV Pro is de Grand Prix van Brazilië live te bekijken. Abonnees krijgen toegang tot de onboardcamera's van alle coureurs en kunnen tijdens de race meeluisteren met de teamradio's.

F1 TV Premium biedt daarnaast extra mogelijkheden, waaronder 4K-beeldkwaliteit en het bekijken van meerdere camerabeelden tegelijk. F1 TV Access biedt geen live-uitzendingen van de Formule 1, maar geeft wel toegang tot onder meer samenvattingen en archiefbeelden.

Viaplay TV en Viaplay TV+: alternatieve kijkopties

Wie de race liever via de televisie volgt, kan bij verschillende Nederlandse televisieaanbieders terecht voor Viaplay TV en Viaplay TV+. Welke Formule 1-uitzendingen beschikbaar zijn, hangt af van het kanaal en het gekozen abonnement.

Daarnaast is Viaplay via de app te bekijken op een geschikte smart-tv of mediaspeler.

Waar gaat het vandaag om?

Hoewel de wereldtitel bij de coureurs al is beslist, staat er tijdens de Grand Prix van Brazilië nog genoeg op het spel. Kimi Antonelli verzekerde zich tijdens de Grand Prix van Mexico van zijn eerste wereldkampioenschapstitel.

Achter de Mercedes-coureur is de strijd om de tweede plaats nog spannend. Max Verstappen staat met 261 punten op de tweede plaats, gevolgd door Lewis Hamilton met 259 punten. Ook George Russell, met 250 punten, en Charles Leclerc, met 245 punten, maken nog kans op de tweede plaats.

Bij de constructeurs heeft Mercedes de wereldtitel al veiliggesteld. Red Bull en McLaren strijden ondertussen om de derde plaats, met slechts negen punten verschil tussen beide teams.

Vorig jaar schreef Lando Norris de Grand Prix van Brazilië op zijn naam. De McLaren-coureur vertrok vanaf poleposition en hield Kimi Antonelli en Max Verstappen achter zich.

Veelgestelde vragen over de F1-race in Brazilië

Hoe laat begint de F1-race in Brazilië vandaag?

De race begint zondag 8 november om 18.00 uur Nederlandse tijd. In São Paulo is het dan 14.00 uur.

Op welke zender is de Grand Prix van Brazilië te zien?

De race is live te volgen via Viaplay, met Nederlands commentaar, en via F1 TV.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Brazilië?

De coureurs rijden 71 ronden over het circuit van Interlagos, goed voor een totale raceafstand van 305,879 kilometer.

Hoe laat is de F1-race afgelopen?

Zonder onderbrekingen wordt de finish rond 19.30 uur Nederlandse tijd verwacht.

Wie staat er op poleposition in Brazilië?

Lando Norris start op poleposition. De volledige startgrid kan je hierboven raadplegen.

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- Het Motorsport.com-team

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