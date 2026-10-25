Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Hoe kan Kimi Antonelli F1-wereldkampioen worden in Mexico?

De Mercedes-coureur staat op het punt zijn eerste F1-kroon te winnen

Ed Hardy

Gepubliceerd: 25 okt 2026, 22:30

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli heeft opnieuw een enorme stap gezet richting de wereldtitel in de Formule 1 door de Grand Prix van de Verenigde Staten zondag vanaf pole position te domineren.

De Mercedes-coureur pakte daardoor zijn negende overwinning van het seizoen 2026 en staat met één hand aan de kampioenschapstrofee - al is dat al een tijdje zo.

Wanneer gaat hij het dus doen en de jongste wereldkampioen ooit in de F1 worden?

Hoeveel coureurs kunnen de F1-titel van 2026 nog winnen?

Voorafgaand aan Austin waren er nog zes wiskundige kanshebbers - Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc en Lando Norris - aangezien de coureurs 139 punten van elkaar gescheiden waren en er voor Texas nog 150 te vergeven waren.

Drie van hen - Verstappen, Leclerc en Norris - zijn inmiddels uitgeschakeld, doordat ze respectievelijk als derde, tweede en vijfde finishten. Allemaal solide resultaten, maar het laat alleen maar zien hoe onwaarschijnlijk wereldkampioenschapsglorie voor hen was, aangezien het betekende dat hun hoop vervlogen was.

Om op Circuit of the Americas kampioen te worden, moest Antonelli winnen terwijl Russell als negende of lager zou finishen en Hamilton vijfde zou worden. Maar doordat zijn Mercedes-teamgenoot achtste werd en de Ferrari-coureur, die hij bij de Silver Arrows opvolgde, als vierde eindigde, gaat de strijd volgend weekend verder.

Hoe Antonelli wereldkampioen wordt bij de GP van Mexico

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Er zijn nu nog 125 punten te vergeven in het seizoen 2026, met nog vijf ronden te gaan - Mexico, São Paulo, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi - mits de Grands Prix in het Midden-Oosten doorgaan te midden van het conflict.

Russell staat nu 123 punten achter Antonelli en Hamilton 124, waardoor de 20-jarige Italiaan vrijwel zeker de kroon pakt op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Na die race liggen er nog 100 punten op tafel, maar de andere twee moeten 99 punten of minder achter Antonelli staan, omdat de kampioenschapsleider dit seizoen met ruime marge de meeste zeges heeft - waardoor hij op basis van het aantal overwinningen zou winnen.

Dit betekent dat beiden respectievelijk 24 en 25 punten meer moeten scoren dan Antonelli. Voor Russell houdt dat dus in dat hij moet winnen en zijn teamgenoot niet hoger dan tiende mag finishen, terwijl Hamilton eveneens moet winnen, maar Antonelli geen punten mag pakken.

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