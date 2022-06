Hoe je de Formule 1 live kunt volgen in het buitenland

Veel content online zit achter zogeheten geoblokkades. Dit betekent dat die content alleen in bepaalde landen beschikbaar is. Zeker met live sport is dit een heet hangijzer, omdat een bepaald kanaal de rechten vaak maar voor één specifiek land koopt. Hierdoor kan het voorkomen dat op vakantie of op zakenreis in het buitenland, de Viaplay-app een foutmelding geeft. Door het gebruik van een VPN kan de locatie worden verborgen en hierdoor kan er in het buitenland toch Formule 1 worden gekeken.

Hoe werkt een VPN dan precies?

De afkorting VPN staat voor de Engelse term Virtual Private Network. Wanneer een gebruiker via een VPN verbonden is, is alles wat er vanaf de computer of telefoon wordt verstuurd beveiligd met encryptie en dus ook niet af te tappen. Dit biedt een aantal voordelen op het gebied van privacybescherming en veiligheid online, maar dat is niet het enige.

Wanneer een VPN wordt gebruikt, kan er zelf gekozen worden met welke server er verbinding wordt gemaakt. De locatie van de server kan dus gekozen worden. Zodoende worden geoblokkades omzeild. Feitelijk wordt er net alsof gedaan dat de gebruiker in een ander land zit en de websites die worden bezocht en apps die worden gebruikt denken dit ook. In het buitenland kan er dus verbinding worden gemaakt met een VPN-server die zich in Nederland bevindt. Op deze manier lijkt het voor de buitenwereld net alsof de gebruiker eigenlijk in Nederland is, en dus is toegang tot de Nederlandse Formule 1-uitzendingen mogelijk.

Zijn er meer redenen om een VPN te nemen?

Voor een goede VPN moet een abonnement worden genomen. Gratis VPN’s zijn vrijwel altijd onbetrouwbaar. Hoewel een VPN doorgaans niet heel duur is, zijn het toch weer extra kosten. Voordat je zomaar een abonnement neemt op een VPN, vraag je je als Formule 1-fan misschien af welke voordelen het nog meer heeft. Er zijn meerdere goede redenen om een VPN te gebruiken, zoals:

1: Met een VPN kan er veilig en anoniem op internet worden gesurft. Bedrijven, personen en ook overheden kunnen niet zien waar de gebruiker is en wie deze is. Dit biedt bescherming tegen kwaadwillende derden, zoals bijvoorbeeld hackers of bedrijven die gegevens willen doorverkopen.

2: Het omzeilen van geoblokkades kan veel voordelen opleveren. Niet alleen kan in het buitenland F1 worden gekeken via een VPN, je kunt nog veel meer extra content op legale manier streamen. Zo zijn er bijvoorbeeld streamingdiensten zoals Netflix en Amazon Prime Video die veel films en series alleen in bepaalde landen aanbieden. Verander de locatie met een VPN en opeens is er toegang tot een heel ander aanbod aan films en series.

3: Boek een vakantie goedkoper. Zin om een Formule 1-race te bezoeken in bijvoorbeeld Oostenrijk of Barcelona? Dan kan dat prima worden uitgebreid met een korte vakantie. Boekingssites vragen doorgaans hogere prijzen op basis van de locatie van een gebruiker. Immers, Nederlanders en West-Europeanen hebben doorgaans meer geld te besteden aan een vakantie. Door gebruik te maken van een VPN denkt een boekingssite dat de gebruiker in een ander land verblijft en worden er opeens veel lagere prijzen getoond.