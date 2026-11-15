Formule 1

Hoe Istanbul zijn F1-circuit vernieuwt voor een langdurige toekomst

Istanbul Park keert volgend jaar terug op de F1-kalender. Geliefd bij coureurs blijft de lay-out intact, maar wat het evenement zelf betreft willen de organisatoren leren van het verleden en het grondig vernieuwen

Ronald Vording

Gepubliceerd: 15 nov 2026, 09:56

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Ozan Kose / AFP via Getty Images

De juiste balans vinden is in de moderne Formule 1 vaak een uitdaging. Dat geldt voor het technisch reglement: een evenwicht vinden tussen enerzijds het tevredenstellen van coureurs en puristen, en anderzijds het bieden van het spektakel dat F1 jongere fans wil bieden, met een constante stroom aan inhaalacties voor, laten we zeggen, de TikTok-generatie.

Maar die evenwichtsoefening geldt ook voor de kalender en de locaties die F1 aandoet. Veel van de recent toegevoegde bestemmingen zijn tijdelijke circuits op glamoureuze locaties als Miami, Las Vegas en Madrid, maar dat zijn niet per se de banen waar de diehard fans warm van worden.

Volgend jaar keert er echter een race terug op de kalender die de potentie heeft om het beste van twee werelden te combineren. Istanbul is een wereldstad – de brug tussen Europa en Azië – en daarmee het soort bestemming dat F1 graag op de kalender heeft. Maar het circuit, gelegen aan de Aziatische kant van de Bosporus, spreekt ook coureurs en fans aan, vooral vanwege de beroemde bocht 8.

Voorafgaand aan de terugkeer van de Grand Prix van Turkije sprak Motorsport.com met Eren Uclertopragi, president van de Turkish Automobile Federation (TOSFED). Hij deelt de ambitie om beide aspecten samen te brengen: een evenement dat voldoet aan de normen van de moderne F1, terwijl een circuit behouden blijft waar diehard fans van genieten.

“Ja, ik denk er hetzelfde over”, zei Uclertopragi. “Vanuit het perspectief van de fans kijken we altijd liever naar races op oldschool circuits, dus het is goed dat F1 ons voorstel heeft geaccepteerd en dat we terug zijn op de kalender. We missen allemaal de oude races, maar uiteindelijk hebben we vanuit commercieel oogpunt ook races als Madrid nodig. We hebben allebei nodig: de moderne stratencircuits en circuits als Istanbul, Monza en Silverstone.”

Start of the 2005 Turkish GP

Photo by: Lars Baron / Getty Images

Dat gezegd hebbende, moeten alle permanente circuits zich aanpassen om aan de normen van de moderne F1 te voldoen, zowel qua faciliteiten als qua algehele presentatie van het evenement. De lay-out in Istanbul blijft intact, maar eromheen gaat heel veel veranderen.

“Er komen grote upgrades aan het circuit”, legde Uclertopragi uit. “We gaan ons circuit moderniseren tot het niveau waarop F1 zich momenteel bevindt. We werken natuurlijk aan de infrastructurele kant. We proberen de meeste tribunes te overkappen en we proberen fanzones te creëren om alles te doen wat nodig is om de fans de beste ervaring te bieden.”

Dat laatste punt is een cruciale pijler van de plannen. Istanbul Park was in het verleden een favoriet van de coureurs, maar volgens Uclertopragi is de grootste uitdaging voor de komende vijf jaar – de duur van het nieuwe contract – om er ook een favoriet van de fans van te maken; op dat vlak is er nog veel werk te doen.

“Het was altijd een circuit voor coureurs, maar nu proberen we er ook een circuit voor de fans van te maken”, zei hij. “Dat begint met verkeersregeling en crowdmanagement. De omliggende wegen zijn al op een nieuwe manier aangelegd, zodat er nu inkomende en uitgaande wegen zijn. De verkeersdoorstroming wordt verbeterd om de ervaring bij het binnenkomen en verlaten van het circuit beter te maken.”

Fans watch the 2005 Turkish GP

Photo by: Bryn Lennon - Getty Images

Dat laatste is bijzonder belangrijk, aangezien het verkeer tijdens eerdere edities van de Grand Prix van Turkije behoorlijk chaotisch was. Het is een probleem waarvan Uclertopragi zich terdege bewust is.

“We weten wat we moeten doen. We zijn al begonnen met het plannen van de infrastructuur en we breiden ook de paddock uit. De capaciteit wordt verdubbeld en de infrastructuur wordt vanaf nul opgebouwd. Daarnaast gaan we onze hospitality-units verbeteren, onder meer door gebruik te maken van onze beroemde bocht 8.”

Eén aspect is bijzonder noemenswaardig bij deze herziening van het evenement: de Grand Prix van Turkije wordt de komende jaren heel anders georganiseerd dan bij eerdere edities. TOSFED is niet alleen de Turkse autosportfederatie, maar nu ook de promotor – iets wat zou moeten zorgen voor kortere communicatielijnen en een grotere mogelijkheid om ambities dit keer daadwerkelijk om te zetten in daden.

“Het management van het circuit is overgedragen aan TOSFED, waardoor er als promotor een nieuwe werkwijze ontstaat om dingen voor elkaar te krijgen. Alles ligt in mijn handen en met de steun van de staat, dus we proberen alles te doen wat nodig is”, zei Uclertopragi.

“Het ergste is dat het circuit vóór ons management werd beheerd door een privébedrijf en dat hun prioriteit niet de sport was, niet de fans, niet de Formule 1. Daardoor hadden we helaas problemen met de fanervaring en daarom geven we nu prioriteit aan die fanervaring.”

Hoe Istanbul Park verdere asfaltproblemen wil voorkomen

Aerial view of Istanbul Park in 2026

Photo by: Miragest

Daarnaast weet Uclertopragi dat de basis nog altijd moet kloppen. De lay-out verandert niet en het asfalt moet in betere staat zijn. Het wegdek bleek problematisch tijdens de meest recente bezoeken van F1, waardoor meerdere coureurs het omschreven als “rijden op ijs” – vooral toen het in 2020 regende, het weekend waarin Lewis Hamilton zijn zevende wereldtitel veiligstelde.

“Ja, er was destijds een probleem met het asfalt; daarin geef ik je helemaal gelijk,” gaf Uclertopragi toe.

“We waren er geen groot voorstander van om de toplaag opnieuw te asfalteren met nog maar een korte periode tot de race. Een deel van het probleem was dat er geen races op het circuit werden gehouden, dus er was geen race voorafgaand aan F1 en dat betekende dat we het probleem met het wegdek hadden.”

Het is dan ook geen verrassing dat de organisatoren in Istanbul graag willen voorkomen dat die problemen zich in 2027 herhalen.

“Momenteel werken we nauw samen met de FIA en experts van het circuit”, vervolgde hij. “Natuurlijk moeten we de kerbstones enzovoort vervangen, maar de lay-out blijft hetzelfde. En ik denk dat we het asfalt deze keer niet gaan vervangen.

“Het blijft hetzelfde en momenteel organiseren we minstens 30 weken per jaar ‘experience-evenementen’ op Istanbul Park. Na de renovatie en upgrades beginnen we weer met het houden van nationale en internationale races, voorafgaand aan de Formule 1.”

Dit moet voorkomen dat F1-coureurs opnieuw met een onaangename verrassing worden geconfronteerd als het om de gripniveaus gaat.

Kan de Grand Prix van Turkije na 2031 op de kalender blijven?

The most recent Turkish GP, in 2021

Photo by: Mark Sutton / Sutton Images via Getty Images

Dit alles gebeurt in eerste instantie met het vijfjarige contract in gedachten, maar Uclertopragi wil dat Istanbul ook na de eerste deal op de kalender blijft, wat betekent dat de investeringen op de langere termijn zijn gericht.

“We kijken naar een langere periode. Daarom gaan de projecten die we momenteel voor het circuit hebben verder dan vijf jaar. We bespreken intern en met de staat hoe we dit project kunnen uitbreiden zonder de kalender opnieuw te verlaten”, zei hij.

Uclertopragi weet maar al te goed wat nodig is om dat te bereiken: de eerdergenoemde beloftes waarmaken. Als dat gebeurt, denkt hij dat de rest vanzelf volgt.

“Zeker, onze commitment is allereerst voor vijf jaar, maar als we de standaarden leveren waar Formule 1 naar op zoek is, dan is dat gunstig voor beide partijen. Zolang we de toezeggingen nakomen die we hebben gedaan en als we de komende vijf jaar tevreden fans hebben, dan denk ik dat het voor beide partijen gunstig is om Istanbul op de kalender te houden”, concludeerde hij.

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- Het Motorsport.com-team

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