Leven in de F1-coronabubbel: Onze eerste indruk uit Oostenrijk

De Formule 1 maakte in maart geen goede beurt toen de openingsrace in Melbourne op het allerlaatste moment werd afgelast. De echte coronacrisis moest toen nog beginnen. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en wijzer en hebben we ook een lange lockdown achter de rug.

Na een hele reeks afgelaste races is er nu dus een Europees luik van acht races om het seizoen 2020 weer op de rit te krijgen, te beginnen met twee races in Oostenrijk.

Onze F1-reporter Jonathan Noble is ter plaatste bij beide races in Spielberg en ging donderdagochtend voor het eerst met een beperkt aantal jorunalisten de coronabubbel van de Formule 1 in.

"Het is voor iedereen wennen aan het nieuwe normaal", rapporteert Noble. "De voorwaarden om binnen te mogen waren behoorlijk streng om ervoor te zorgen dat niemand een infectie meebrengt naar het circuit. Iedereen die de race bijwoont moest een coronatest ondergaan. Zoals op ondergaande video van Sergio Perez is te zien was dat niet bepaald een aangename ervaring."

"Reizen naar de race was best een bizar gevoel. De luchtvaartmaatschappijen en luchthavens deden hun best op social distancing en het dragen van mondmaskers te verplichten, maar het bleek moeilijk om de rijen mensen in bedwang te houden, die aan afstand houden geen boodschap hadden."

"Aankomen op de Red Bull Ring was ook bijzonder. het leek eerder op een privétest dan op de start van een nieuw Formule 1-seizoen. Door de lockdown was er niet zoveel beveiliging nodig buiten het circuit. De oproep aan fans om weg te blijven leek te hebben gewerkt. Slechts een fan stond aan de ingang naar iedereen te wuiven toen ze binnenkwamen. "

"Na de parking was er een temperatuurtest en gelegenheid om verplicht je handen te wassen. Ook in de perszaal zijn er verschillende punten met desinfecterende gel en is het dragen van maskers verplicht. De minimumafstand is twee meter."

"Normaal gonst het in de perszaal van de bedrijvigheid, maar nu is het ongelooflijk stil. Iedereen zit ver uit elkaar en er is een eenrichtingsysteem zodat journalisten elkaar niet kruisen bij het binnen- en buitengaan. Persconferenties zijn ook totaal anders. Alles wordt vanop afstand gedaan. Rijders worden team voor team naar een afgesloten ruimte gebracht met slechts een cameraman en essentieel personeel. De media moeten vooraf hun vragen doorsturen, die door de presentator worden gesteld. Er worden geen risico's genomen om de verschillende bubbels van de F1-teams en journalisten met elkaar te mengen, en dus mogen die zich niet in dezelfde ruimte bevinden."

"Voorlopig zijn journalisten ook niet toegelaten in de paddock of pitlane, dus er is geen gelegenheid om de laatste nieuwtjes en roddels uit te wisselen. Daar hebben we nu WhatsApp voor. Het wordt fascinerend om zien wat er zal gebeuren als er een grote controverse losbarst..."