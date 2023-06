Lando Norris werd in Canada bestraft omdat hij tijdens de safety car te traag reed vanaf de hairpin tot de pitstraat. Hierdoor creëerde de Brit opzettelijk een gat tussen hem en teamgenoot Oscar Piastri, dat McLaren in de gelegenheid stelde een dubbele bandenwissel uit te voeren, waarbij Norris niet het risico liep een plek te verliezen aan Charles Leclerc. De McLaren-coureur kreeg een tijdstaf van vijf seconden, wat hem enorm verbaasde. Twee weken later snapt Norris de straf nog steeds niet.

Nu blijkt dat de FIA terugviel op een precedent uit het Formule 1-seizoen 2005, dat het verbiedt om opzettelijk te hinderen voor een pitstop tijdens een safety car. In de Grand Prix van China liet Renault-coureur Giancarlo Fisichella dat jaar expres zijn gas los om een gat te laten vallen naar teamgenoot Fernando Alonso, die aan de leiding reed. De Italiaan hield daarmee Kimi Raikkonen en Rubens Barrichello op. Hierdoor kreeg Renault genoeg tijd om Alonso weer naar buiten te krijgen voordat Fisichella naar binnen zou komen. Fisichella kreeg een drive through-penalty voor het vergrijp.

De maatregel werd ingevoerd door een soortgelijk incident dat Raikkonen had in België. Wijlen Charlie Whiting liet toen weten dat het hinderen tijdens een neutralisatie niet meer was toegestaan. Tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2017 zat Lewis Hamilton Daniel Ricciardo in de pitlane expres in de weg. Dit leverde de Mercedes-coureur ook een tijdstraf van vijf tellen op.

Door Norris te straffen geeft de FIA een nieuw en duidelijk signaal af dat het niet tolereert dat rijders opzettelijk de concurrentie hindert om zo een voordeel te halen uit een bandenwissel tijdens een safety car, of dit nu in de pitlane of tijdens een inlap gebeurt. Als bewijs werd Norris' telemetrie erbij gepakt. Die liet een snelheidsverschil van 50 kilometer per uur zien ten opzichte van Piastri. De FIA bestempelde het op basis van artikel 12.2.1.l uit het sportieve reglement als onsportief gedrag.