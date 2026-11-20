Formule 1 GP van Las Vegas

Hoe het F1-reglement van 2026 Oscar Piastri's 'echte kracht' afzwakte

De McLaren-coureur was in 2025 heel dicht bij het worden van F1-wereldkampioen, maar 2026 is veel meer een worsteling geweest

Ed Hardy

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 12:09

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McLaren-baas Zak Brown denkt dat de moeizame 2026 in de Formule 1 van Oscar Piastri voortkomt uit het feit dat snelle bochten normaal gesproken zijn sterke punt zijn, terwijl de nieuwe auto's juist om een andere techniek vragen.

De F1 voerde dit jaar de nieuwste reglementswijziging door, met power units die meer elektrisch zijn. Daardoor speelt batterijmanagement een omstreden sleutelrol in het racen.

Daardoor kunnen auto's niet meer altijd voluit gaan zoals voorheen. Soms moeten coureurs juist wat gas terugnemen om de batterij te sparen voor een ander deel van de ronde. Snelle bochten zijn daar een goed voorbeeld van.

Piastri is een van de coureurs die daar last van hebben gehad. Hij staat zevende in de stand, 94 punten achter McLaren-teamgenoot Lando Norris, en kent een seizoen zonder zege met slechts twee podiumplaatsen.

Dat staat in contrast met vorig seizoen, waarin de Australiër lange tijd grotendeels domineerde. Door een late terugval eindigde hij uiteindelijk als derde, met negen zeges en slechts 13 punten achter wereldkampioen Norris.

"Ik denk dat we dit jaar hebben gezien dat de verhoudingen tussen coureurs wat zijn opgeschud", zei Brown tijdens de Grand Prix van Las Vegas van dit weekend. "Sommigen hebben zich sneller aangepast dan anderen."

Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

Mercedes is daarvan het beste voorbeeld. Vorig jaar eindigde George Russell nog 169 punten voor teamgenoot Kimi Antonelli, die dat verschil in 2026 omdraaide en wereldkampioen werd.

"Deze auto's vragen duidelijk om een andere rijtechniek", vervolgde Brown. "Ik weet nog dat we bij de eerste race in Australië spraken over vertragen om sneller te gaan.

"Historisch gezien ging het er altijd om dat je zo snel mogelijk op het gas ging, zo lang mogelijk vol gas bleef en zo laat mogelijk remde.

"Deze auto's vragen om een andere manier van rijden. Als je naar Oscar kijkt: hij is behoorlijk dapper in snelle bochten, dat is echt een sterk punt van hem. Nu hoor je ons soms op de radio zeggen dat hij in sommige van die bochten iets moet inleveren.

"Als je naar de rondetijden zelf kijkt, zat hij dus heel, heel dicht bij Lando. Ik denk dat hij het onder de knie heeft gekregen, dus we hebben veel vertrouwen in Oscar.

"Vorig jaar was hij één podium verwijderd van een wereldtitel en in al deze sporten draait het ook om momentum. Hij staat er dus goed voor.

"We kijken ernaar uit, willen het seizoen sterk afsluiten en ons voorbereiden op '27."

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Het is inmiddels bijna 15 maanden geleden dat Piastri voor het laatst won, de Grand Prix van Nederland van 2025. Sinds zijn derde plaats in Miami staat hij bovendien al 16 races op rij naast het podium, terwijl Norris juist uitblinkt.

Hoewel de kampioen van 2025 zesde staat in het klassement, heeft hij nog altijd drie Grands Prix gewonnen. Met nog drie ronden te gaan leidt hij Piastri ook met 18-8 in hun onderlinge kwalificatieduel, inclusief sprints.

Er is dus nog tijd voor Piastri om een einde te maken aan zijn podium- en zegedroogte, terwijl McLaren probeert Red Bull te verslaan in de strijd om de derde plaats bij de constructeurs. Het verschil bedraagt slechts 17 punten.

"Ik denk dat ik vooral moet blijven leren, dat is het belangrijkste", zei Piastri over zijn doel voor de rest van 2026.

"Het is geen heel spannend antwoord, dat snap ik, maar het gaat erom dat ik mijn begrip blijf opbouwen. Eerder dit seizoen probeerden we vooral te begrijpen wat ik anders moest doen. Daarna kregen we vrij goed door hoe het eruit moest zien.

"Maar het vervolgens ook echt voor elkaar krijgen, dat is lastig gebleken. In de laatste paar races, de laatste vijf of zes, waren er zeker meer bemoedigende signalen.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Manuel Eletto

"Het is niet in een rechte lijn omhoog gegaan. Er zaten in die periode betere races tussen, maar ook mindere.

"Maar ik denk dat Brazilië, ook al was dat niet aan het resultaat te zien, waarschijnlijk mijn beste racetempo in lange tijd was.

"Voor mij gaat het er dus om daarop voort te bouwen. Als team willen we natuurlijk Red Bull verslaan in het constructeurskampioenschap.

"Zelf zou ik graag weer op het podium komen of proberen een zege mee te pakken. Maar het belangrijkste is dat ik mezelf zo goed mogelijk neerzet voor volgend jaar. Hopelijk lukt dat in de komende weken."

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