Hoe het coronavirus nog een rol kan spelen in de F1-titelstrijd

Het coronavirus is in Nederland en andere landen om ons heen in rap tempo opgerukt de afgelopen weken en maanden. Het is zover dat we zelfs weer in een lockdown zitten. De Formule 1-coureurs hebben daar voorlopig geen last van. Zij kunnen de komende weken gewoon de laatste races van het seizoen afwerken, maar het gevaar van een (vals) positieve test dreigt altijd.

“Wanneer mijn vrienden eens een dag, of misschien een week verstek laten gaan op werk is niet meteen het hele seizoen om zeep”, zei Lewis Hamilton recent in een interview met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Voor ons coureurs is dat natuurlijk anders. Het seizoen kan zomaar voorbij zijn als je een of twee races mist.”

Hamilton weet wat dat betreft hoe het werkt. Vorig jaar moest hij de Sakhir GP laten schieten toen hij een positieve coronatest afleverde en in quarantaine moest. Het grote verschil? Op dat moment had hij de wereldtitel al binnen en maakte het in principe niet veel meer uit of hij nog in actie zou komen. Een jaar later kan een positieve test catastrofale gevolgen hebben, zeker nu de titelstrijd zo intens is.

Of een coureur in tijden van een pandemie mee mag doen aan races hangt af van de regels die opgenomen zijn in Bijlage S van het sportieve reglement dat de FIA opgesteld heeft. Op basis van Artikel 5.5 zijn er drie zaken die kunnen zorgen voor uitsluiting van een evenement:

De coureur levert een positieve coronatest af;

De coureur vertoont symptomen die verband houden met corona;

De coureur heeft contact gehad met iemand die positief getest heeft op corona

Op basis van een van de bovenstaande zaken kan een coureur deelname ontzegd worden. Mocht het om een grensgeval zijn, gaat de verantwoordelijke van de FIA besluiten of een coureur mag starten of niet.

Hamilton is ondanks een eerdere besmetting zeer alert en probeert zich daarom zoveel mogelijk van de buitenwereld af te sluiten en dat gaat hem dit jaar beter af dan vorig jaar, in het eerste jaar van de pandemie. Toch geeft hij toe dat er altijd een zekere ‘angst’ heerst als het gaat om een eventuele besmetting. Bij Mercedes houdt men zich aan de strikte protocollen, maar teambaas Toto Wolff heeft verklaard geen extra maatregelen te nemen nu het aantal besmettingen weer groeit.

Bubbels blijven in stand

De Britse coureur is een graag geziene figuur op grote feesten en staat erom bekend shows en evenementen te bezoeken. Dat heeft hij in het afgelopen anderhalf jaar moeten beperken en wanneer hij toch ging, zoals het Met Gala in New York, nam hij aanvullende maatregelen: “Daar was iedereen gevaccineerd of hadden ze een negatieve PCR-test. En toen ik daarbinnen was, heb ik afstand gehouden tot andere mensen.”

Hamilton houdt zijn cirkel wat dat betreft zo klein mogelijk met fysiotherapeut Angela en fotograaf Timmy. “Ik vraag hen ook om zo voorzichtig mogelijk te zijn, de meeste mensen die ik buiten de Formule 1 ken nemen het niet zo hoog op. Ik heb recent een paar voetballers ontmoet en zij vonden het allemaal wel prima. Zij kunnen misschien een wedstrijd missen, maar voor ons is het in deze fase wel anders. Er zijn ook weer fans die zonder test op het circuit kunnen komen en zelfs fotografen. Alles gaat steeds meer open, maar ik blijf zoveel mogelijk in mijn eigen bubbel.”

Loert het gevaar overal? Soms wordt die indruk wel gewekt. Elke selfie of contact kan zorgen voor een besmetting en daarmee voor een verloren WK-titel. Hamilton gaat er redelijk nuchter mee om, hetzelfde geldt voor zijn rivaal Max Verstappen. “Als ik uitglijd in de douche, kan ik m’n nek ook breken”, sprak hij eerder dit jaar. “Dat is hetzelfde, nietwaar? Wanneer ik plezier maak in Monaco kan ik m’n been ook breken. Dat is ook niet heel leuk. Ik denk er niet veel over na. Ik leef mijn leven zoals ik die de afgelopen twee jaar geleefd heb, in die periode hebben we te maken gehad met corona.”

Voorzichtigheid troef

Zijn teamgenoot Sergio Perez is er niet altijd gerust op, laat de Mexicaan weten: “We worden toch wel weer blootgesteld aan fans die de sport bezoeken. Kijk bijvoorbeeld naar het podium in Mexico, ik probeer zoveel mogelijk afstand te houden in dat soort situatie. Dat is alles wat je kunt doen, behalve altijd maar thuisblijven.” De FIA heeft de afgelopen maanden de touwtjes iets laten vieren wat betreft de protocollen. In juli werd het reglement aangepast dat het niet langer nodig is om een negatieve test en herstelbewijs te tonen, nu is het een negatieve test of een herstelbewijs. “Voor zover ik weet is iedereen in de paddock tweemaal gevaccineerd”, verklaarde Wolff. “Maar natuurlijk moet je ook daarmee voorzichtig zijn, dat doen we ook. De coureurs zeker, zij dragen op elk moment een mondkapje.”

Over het algemeen heerst er tevredenheid over de manier waarop de FIA en de Formule 1 de situatie met het coronavirus aangepakt hebben. “We mogen best trots zijn dat we in de paddock deze strenge regels hebben, ondanks dat ook daar natuurlijk discussie over is”, vervolgde Wolff. “Anders was het niet mogelijk om de wereld rond te reizen, onszelf en anderen te beschermen.”

Zijn – als het om bekvechten gaat - vertrouwde rivaal Christian Horner stelt dat de stijgende cijfers in Europa reden zijn om de teugels opnieuw aan te trekken. “We kunnen niet ontspannen, maar het is geweldig dat de fans weer op locatie zijn”, vertelde de Red Bull-teambaas. “Austin was de eerste race die weer enigszins normaal voelde, maar als team houden we ons nog altijd streng aan de protocollen.”

De aankomende weken zullen de coureurs best wat spanning voelen als ze een test moeten afleggen voor toetreding tot de paddock. Hopelijk kan het circus zonder al te veel obstakels richting het eind van het seizoen en krijgen de fans waar ze in deze tijd recht op hebben: een heerlijke finale.