Hoe presteerden de F1-teams in eerste 14 GP's van 2024 vergeleken met 2023?

Red Bull Racing domineerde het F1-seizoen 2023 volledig met het behalen van de constructeurstitel door 21 van de 22 Grands Prix te winnen - maar in 2024 loopt het minder goed. Hoewel het team uit Milton Keynes dit jaar nog steeds aan de leiding gaat in het kampioenschap, is de concurrentie veel dichterbij gekomen en heeft Red Bull de helft minder races gewonnen dan in dezelfde fase van het afgelopen seizoen. Aston Martin, McLaren en RB F1 zijn enkele van de andere teams met grote prestatieverschillen, dus hoe verhoudt elk team zich na veertien races in 2023 tot veertien races in 2024, nu F1 in de zomerstop zit? Motorsport.com zet de statistieken op een rij.

Red Bull

2023 (na 14 races) 2024 (na 14 races) Verschil Positie in kampioenschap 1e 1e 0 Totaal aantal punten 583 408 -175 GP-zeges 14 7 -7 Pole-positions 10 8 -2 Podiums 22 13 -9

De RB19 is statistisch gezien de dominantste F1-auto ooit, want hij won 95 procent van de Grands Prix in 2023, inclusief een recordreeks van veertien races aan het begin van het jaar. Dat betekent dat velen zich vorig seizoen in deze fase afvroegen of Red Bull ongeslagen zou kunnen blijven door zijn voorsprong op de rest van de grid, met Max Verstappen als leidende coureur. Uiteindelijk gebeurde dat niet, want Carlos Sainz won de vijftiende ronde van het seizoen in Singapore.

De rivalen van Red Bull boekten vervolgens winst in de winterstop terwijl technisch directeur Pierre Waché aan Motorsport.com vertelde dat de RB20 'niet leverde wat we ervan verwachtten'. Dus ondanks een sterke start met zeven overwinningen in tien races tijd, waren de tekenen duidelijk dat het voordeel van Red Bull niet langer significant was - vooral toen Verstappen met minder dan een seconde won in Imola.

Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Het resulteerde in het feit dat Red Bull de laatste vier Grands Prix voor de zomerstop niet wist te winnen en hoewel Verstappen aan de leiding gaat in het kampioenschap, staat zijn teamgenoot Sergio Pérez zevende en is hij de enige coureur binnen de top-acht die geen race heeft gewonnen. Dus ook al staat Red Bull nog steeds eerste in het kampioenschap, het staat er 175 punten slechter voor dan na veertien races in 2023, met zeven overwinningen en negen podiumplaatsen minder.

McLaren

2023 (na 14 races) 2024 (na 14 races) Verschil Positie in kampioenschap 5e 2e +3 Totaal aantal punten 115 366 +251 GP-zeges 0 2 +2 Pole-positions 0 2 +2 Podiums 2 12 +10

McLaren heeft misschien wel de grootste winst geboekt in de afgelopen twaalf maanden, want vorig seizoen rond deze tijd stond het vijfde in het kampioenschap met slechts twee podiumplaatsen in de eerste veertien Grands Prix. Lando Norris stond achtste in het klassement zonder een GP-overwinning achter zijn naam, iets wat Oscar Piastri ook niet had toen hij zijn rookiejaar achter de rug had en een stabiele start had gemaakt als twaalfde.

Maar in 2024 gaat McLaren elke race in met de snelste auto op bepaalde circuits en beide coureurs zijn inmiddels Grand Prix-winnaars - Norris in Miami en Piastri in Boedapest. Dit is de eerste keer in twaalf jaar dat McLaren meerdere overwinningen in een seizoen behaalt, na indrukwekkende veranderingen in het personeel in de winterstop, waaronder het aantrekken van ingenieur Rob Marshall van Red Bull. McLaren staat tweede in het kampioenschap met 366 punten, 251 meer dan vorig seizoen rond deze tijd, en 12 podiumplaatsen. Het team is er dus van overtuigd dat het in een titelstrijd verwikkeld is met Red Bull, aangezien het Britse team slechts 42 punten achterstand heeft met nog tien Grands Prix en drie sprintraces te gaan.

2023 (na 14 races) 2024 (na 14 races) Verschil Positie in kampioenschap 3e 3e 0 Totaal aantal punten 228 345 +117 GP-zeges 0 2 +2 Pole-positions 3 2 -1 Podiums 4 11 +7

De verbetering van McLaren heeft misschien het werk van Frédéric Vasseur bij Ferrari gemaskeerd, want de Scuderia staat er in deze fase van het seizoen 117 punten beter voor dan vorig seizoen met twee overwinningen meer - Carlos Sainz in Australië en Charles Leclerc in Monaco - ondanks dat het derde staat in het klassement.

Van een afstandje lijkt het dus misschien alsof Ferrari heeft stilgestaan, vooral omdat de vorm een beetje is afgenomen met drie podiums in de laatste zes races na het bereiken van een ontwikkelingsplateau. Maar het is nog steeds een seizoen van progressie geweest voor de Scuderia, dat in Australië haar eerste éé-twee in twee jaar scoorde te midden van een sterke start van het seizoen met acht podiums in de eerste acht rondes, met als hoogtepunt de emotionele thuisoverwinning van Leclerc.

2023 (na 14 races) 2024 (na 14 races) Verschil Positie in kampioenschap 2e 4e -2 Totaal aantal punten 273 266 -7 GP-zeges 0 3 +3 Pole-positions 1 2 +1 Podiums 5 6 +1

Mercedes heeft een gemengde start van het seizoen gehad met nul podiumplaatsen in de eerste acht Grands Prix, met coureurs George Russell en Lewis Hamilton op respectievelijk de zevende en achtste plaats in het kampioenschap. Dat was het vervolg van twee teleurstellende jaren voor Mercedes, dat sinds het begin van het grondeffecttijdperk slechts één overwinning boekte - de GP van Brazilië in 2022. Maar het ging geleidelijk beter toen de Zilverpijlen op het podium stonden in Canada en Spanje, voor de verrassende overwinning van Russell in Oostenrijk, waar hij de leiding nam met nog zeven ronden te gaan nadat Verstappen en Norris met elkaar in aanraking waren gekomen.

Foto door: Erik Junius

Mercedes won het weekend erna ook de GP van Groot-Brittannië, wat een einde maakte aan een droogte van bijna drie jaar voor Hamilton, wiens vorige overwinning de GP van Saoedi-Arabië van 2021 was. De Silver Arrows zetten hun opwaartse trend voort door upgrades te monteren voor de resterende rondes voor de zomerstop en Hamilton scoorde een podium in Hongarije voordat hij opnieuw won op Spa-Francorchamps. In België eindigde Mercedes op P1 en P2, maar een diskwalificatie na de race voor Russell - die een te lichte auto had - resulteerde in de overwinning van zijn teamgenoot. Deze overwinningen betekenen nu dat, ondanks dat Mercedes zeven punten minder heeft dan in deze fase van vorig seizoen, het meer overwinningen, poles en podiumplaatsen heeft verzameld en dat het team net zo snel is als de top-drie van het kampioenschap.

Aston Martin

2023 (na 14 races) 2024 (na 14 races) Verschil Positie in kampioenschap 4e 5e -1 Totaal aantal punten 217 73 -144 GP-zeges 0 0 0 Pole-positions 0 0 0 Podiums 7 0 -7

Aston Martin haalde in 2023 de krantenkoppen door de aanzienlijke vooruitgang in de winterstop. De ploeg die zevende eindigde in het kampioenschap van 2022 begon vorig jaar met zes podiums in acht races. Fernando Alonso had zelfs een gouden kans om te winnen in Monaco, maar Aston Martin was te laat met het wisselen voor intermediates, waardoor Verstappen alsnog kon winnen. Maar de vorm nam af toen anderen het team inhaalden in de ontwikkelingsstrijd, terwijl Aston Martin de verkeerde weg insloeg. Het team heeft zich sindsdien nooit helemaal hersteld, want het heeft slechts twee podiumplaatsen in de laatste 28 Grands Prix - waarvan geen enkele in 2024. Dit heeft ertoe geleid dat teambaas Mike Krack onthulde dat Aston Martin klaar is voor een technische reset om de doelstellingen te halen.

Aston Martin staat er dus 144 punten slechter voor dan in deze fase van vorig seizoen en heeft een achterstand van 193 punten op Mercedes. Het voordeel is dat RB F1 39 punten achter staat op de zesde plaats, dus Aston Martin staat vijfde in het kampioenschap.

RB F1

2023 (na 14 races) 2024 (na 14 races) Verschil Positie in kampioenschap 10e 6e +4 Totaal aantal punten 3 34 +31 GP-zeges 0 0 0 Pole-positions 0 0 0 Podiums 0 0 0

RB F1 - toen nog bekend als AlphaTauri - had een uiterst teleurstellende start in 2023, want na 14 Grands Prix stond het zusterteam van Red Bull onderaan in het kampioenschap met slechts drie punten. In de laatste fases ging het echter beter, want het team uit Faenza scoorde 22 punten in de laatste acht rondes nadat de vloer geleidelijk werd voorzien van upgrades en de achterwielophanging van de RB19 werd gemonteerd. Het team heeft die vorm meegenomen naar 2024, want RB heeft 34 punten na 14 Grands Prix en staat vier plaatsen hoger in het kampioenschap dan in deze fase van vorig seizoen. RB F1 is momenteel bezig aan een sterke reeks van tien puntenscores in de laatste twaalf Grands Prix, waaronder een vierde plaats voor Daniel Ricciardo in de sprintrace in Miami.

Haas F1

2023 (na 14 races) 2024 (na 14 races) Verschil Positie in kampioenschap 8e 7e +1 Totaal aantal punten 11 27 +16 GP-zeges 0 0 0 Pole-positions 0 0 0 Podiums 0 0 0

Haas F1 is een ander team dat een betere start heeft beleefd, want het Amerikaanse team staat één plaats hoger in het kampioenschap en heeft zestien punten meer gescoord dan in deze fase van het vorige seizoen. Dat was inclusief dubbele puntenscores in Australië en Oostenrijk, met op de Red Bull Ring de zesde plaats voor Nico Hülkenberg, wat ook zijn eindpositie was op Silverstone. Hülkenberg scoort de meeste punten voor Haas, want de 36-jarige coureur, die eind 2024 naar Sauber vertrekt, heeft 22 punten tegenover 5 voor Kevin Magnussen, die na dit seizoen afscheid moet nemen van Haas F1.

De verbeterde vorm van het team komt nadat het in de winterstop van teambaas was veranderd. Ayao Komatsu verving Günther Steiner, terwijl Haas ook de juiste ontwikkelingspaden heeft bewandeld tijdens dit seizoen.

Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

2023 (na 14 races) 2024 (na 14 races) Verschil Positie in kampioenschap 6e 8e -2 Totaal aantal punten 73 11 -62 GP-zeges 0 0 0 Pole-positions 0 0 0 Podiums 2 0 -2

Alpine is aanzienlijk achteruitgegaan ten opzichte van vorig seizoen, want 11 punten voor het Franse team betekent dat het 62 punten slechter af is en twee posities lager staat in het kampioenschap. Het team had een solide start in 2023, met verrassende podiumplaatsen in Monaco en Nederland, maar het kon die vorm niet vasthouden. Alpine eindigde het jaar op de zesde plaats, 160 punten achter Aston Martin en 92 voor Williams, omdat het team halverwege van managementstructuur veranderde.

Het team ondernam vervolgens een compleet nieuw ontwerp van de auto voor 2024, maar dat werkte grotendeels averechts omdat Alpine het jaar begon met verschillende problemen zoals overgewicht en te veel onderstuur. Hierdoor scoorde Alpine nul punten in de eerste vijf rondes, maar sindsdien hebben upgrades het team geholpen zich te verbeteren en het claimde zelfs dubbele scores in Canada en Spanje. Maar Alpine is nog steeds een van de slechtste teams op de grid met Pierre Gasly en Esteban Ocon op respectievelijk de vijftiende en zeventiende plaats.

Williams

2023 (na 14 races) 2024 (na 14 races) Verschil Positie in kampioenschap 7e 9e -2 Totaal aantal punten 21 4 -17 GP-zeges 0 0 0 Pole-positions 0 0 0 Podiums 0 0 0

Williams heeft ook een moeilijkere start gekend in 2024, want met slechts vier punten heeft het team er zeventien minder dan in deze fase van vorig seizoen. Het Britse team staat ook twee kampioenschapsposities lager op de negende plaats. Zoals Alexander Albon al zei: "We hebben een betere auto dan vorig jaar, maar dat heeft iedereen." Er heerst echter nog steeds een positieve sfeer bij Williams, want het team heeft drievoudig Grand Prix-winnaar Sainz gecontracteerd voor 2025, die de worstelende Logan Sargeant zal vervangen. Williams bereidt zich voor op de reglementswijziging in 2026 en richt zich de komende maanden op de ontwikkeling van het team en de infrastructuur voor een succesvolle overgang naar de nieuwe regels.

Sauber

2023 (na 14 races) 2024 (na 14 races) Verschil Positie in kampioenschap 9e 10e -1 Totaal aantal punten 10 0 -10 GP-zeges 0 0 0 Pole-positions 0 0 0 Podiums 0 0 0

Sauber is het meest teleurstellende team van 2024, want het staat onderaan in het kampioenschap en is de enige constructeur die nog geen punt heeft gescoord. Het Zwitserse team heeft gewoonweg moeite met de algehele snelheid van de C44, omdat het zich in de winter niet zo sterk heeft verbeterd als zijn rivalen. Dit heeft tot bezorgdheid geleid bij Audi, dat op weg is naar een volledige overname van het team in 2026. Op dit moment wordt er bij Sauber veel gepraat over de aanstaande komst van Audi, dat ex-Ferrari-baas Mattia Binotto heeft ingehuurd om het team te leiden. Dat is echter nog ver weg en beide Sauber-coureurs vechten momenteel voor hun F1-toekomst, aangezien de contracten van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu aan het einde van dit seizoen aflopen en geen van beiden een contractverlenging heeft getekend.