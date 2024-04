Hoe Haas F1 zichzelf verraste met karakteristieken van VF-24

Waar Haas F1 het in 2023 met de VF-23 het vaak juist van de kwalificaties moest hebben en in de races door het ijs zakte, lijken de zaken er in 2024 heel anders voor te staan. In de kwalificaties komen Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg nog niet helemaal uit de verf, maar in de races weten zij veel beter hun tempo vast te houden – iets wat vorig jaar niet kon door problemen met het binnen de marges houden van de bandentemperatuur.

"We hebben veel geleerd", stelt Andrea de Zordo, technisch directeur van Haas F1. "Hoe we het ene of het andere beter maken", doelt hij op het mechanische en aerodynamische aspect van de auto. "Maar tegelijkertijd zijn er karakteristieken die misschien niet eens gepland waren, maar die gewoon zo kwamen. Die om een of andere reden zich meer uitbetalen in de race dan in de kwalificatie, of vice versa. Dat kwam waarschijnlijk ook voor ons als een verrassing."

Hoewel er dus vooruitgang is geboekt op racegebied, durft de technisch directeur nog niet met volle overtuiging te zeggen dat zijn team het bandenprobleem van 2023 begrijpt. "Volledig begrijpen is een groot woord! Ik denk dat we daarin een grote stap hebben gemaakt. Ik denk ook dat we tijdens de eerste test in Bahrein onze prestaties op de lange termijn hebben verbeterd. We hebben toen veel lange runs gedaan met veel brandstof. Ik denk dat het ons in staat heeft gesteld om veel dingen te ontdekken. Misschien wat kleine details in de afstelling en karakteristieken die alles een klein beetje duidelijker hebben gemaakt."

Volgens De Zordo was het bandenprobleem van 2023 niet alleen te linken aan de auto zelf. "Het ging om de karakteristieken van de aero, de afstelling en rijstijl [van de coureurs]", legt de technisch directeur uit. De eerste tekenen dit jaar stemmen hem optimistisch. "Het is best bemoedigend omdat we gedurende het jaar kunnen verbeteren.

Behoorlijke impact

Hülkenberg kan zich wel in de opmerkingen van De Zordo vinden. "We hebben de aerodynamische kant van de auto verbeterd, dat heeft een grote rol gespeeld", stelt de Duitser. "Maar het andere deel is de rijstijl, hoe je de in de race met de banden omgaat. Dat heeft ook een behoorlijke impact. We hebben in de winter grote vooruitgang geboekt. We hebben alles echt uitgebreid geanalyseerd en hebben veel tijd en energie gestoken in het begrijpen ervan." Hij benadrukt dat het daarbij niet alleen om het gebruik van de banden in de out-laps gaat, maar ook om 'zo'n beetje de hele stint'.

Voor Haas F1 was de Grand Prix van Japan een goede graadmeter, aangezien de race een halfjaar na de vorige editie volgde door een wijziging op de kalender. Magnussen was er op Suzuka alleen nog niet van overtuigd dat de auto veel beter is dan vorig jaar. "Het was interessant om te voelen hoe anders de auto was in de ronden die we deden", liet de Deen na de vrijdag optekenen. "Het was niet per se beter op dit circuit. Maar dat is omdat we er niet goed bij zaten qua balans."

Bij Haas klinkt men dus hoopvol over de potentie van de VF-24 nu het bandenprobleem grotendeels opgelost lijkt te zijn, maar De Zordo waakt voor zelfgenoegzaamheid nu het er zo goed voor lijkt te staan. Er valt namelijk nog genoeg te verbeteren, waaronder de gevoeligheid van de auto. "Een auto die voorspelbaar reageert, maakt het leven van een coureur een stuk makkelijker. En wanneer die vertrouwen heeft, kan hij meer pushen. We proberen dus de gevoeligheid en karakteristieken van de auto te verbeteren. En meer belasten, want uiteindelijk is het een mix van die twee dingen die tot de rondetijden leiden."