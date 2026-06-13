Fernando Alonso weet inmiddels hoe het voelt om afscheid te nemen. Na de Grand Prix van Abu Dhabi in 2018 nam hij afscheid van McLaren en de Formule 1. Op het Yas Marina Circuit werd hij na afloop geëerd door Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Max Verstappen, de top-drie van die race. Maar Alonso nam destijds geen afscheid van de autosport. Op 37-jarige leeftijd had hij zijn zinnen al gezet op de Triple Crown en een campagne in het World Endurance Championship.

Acht jaar later, in aanloop naar het raceweekend in Barcelona, gaf Fernando toe dat de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya waarschijnlijk zijn laatste thuisrace als Formule 1-coureur zal zijn. "Dit wordt een speciaal weekend omdat het waarschijnlijk mijn laatste optreden hier in Barcelona zal zijn. Ik wil iedereen bedanken. Na de zomer zal ik beslissen of ik doorga", zei hij donderdag.

Het is geen geheim dat Alonso ervoor kan kiezen om zijn carrière aan het einde van dit seizoen te beëindigen. En dit keer zou het, op 45-jarige leeftijd, daadwerkelijk een definitief afscheid van de autosport kunnen betekenen. Tegelijkertijd is voorzichtigheid altijd geboden als het om Alonso gaat, gezien de enorme motivatie die hem ondanks het verstrijken van de jaren blijft drijven.

Momenteel worden twee scenario's besproken voor zijn toekomst. Het eerste speelt zich nog altijd af bij Aston Martin en draait vooral om de nieuwe auto die over iets meer dan een maand debuteert tijdens het raceweekend van de Grand Prix van België. Het gaat feitelijk om een 'AMR26 B', een pakket waarop het team zijn laatste hoop heeft gevestigd om een seizoen te redden dat tot dusver ver achterblijft bij de verwachtingen, inclusief die van Alonso zelf.

Fernando Alonso en Flavio Briatore vieren de zege in de Chinese GP van 2005. Foto door: Motorsport Images

In de paddock van Barcelona wint echter een andere hypothese steeds meer terrein. Er bestaat een reële mogelijkheid dat Alonso zichzelf nog één laatste hoofdstuk gunt bij het team waarmee hij zijn twee wereldtitels behaalde. Alpine staat inmiddels onder leiding van Flavio Briatore, die tevens de manager van Alonso is. Hoewel Briatore herhaaldelijk heeft benadrukt dat de technische ontwikkeling van het team prioriteit heeft, wordt het idee om Alonso aan te trekken voor wat mogelijk zijn laatste Formule 1-seizoen wordt zeker niet als onrealistisch beschouwd.

Dat zou neerkomen op hoofdstuk 'Alonso IV' in het verhaal tussen Fernando en het team uit Enstone. De Spaanse coureur reed voor het eerst voor het team onder de naam Renault tussen 2003 en 2006, de meest succesvolle periode uit zijn carrière. Vervolgens keerde hij terug in 2008 en 2009 na zijn turbulente vertrek bij McLaren. Hetzelfde team – tegenwoordig actief als Alpine – haalde hem in 2021 ook terug naar de Formule 1 in een van de meest opmerkelijke comebacks uit de geschiedenis van de sport.

Een laatste avontuur bij het team dat hem de grootste successen uit zijn carrière bezorgde, zou vanzelfsprekend een sterke symbolische waarde hebben. Maar het zou niet alleen om sentiment draaien. Aston Martin beschikt op papier nog altijd over enorm veel potentieel, maar er is geen garantie dat de samenwerking met Honda in 2027 direct een winnende combinatie oplevert. Alpine oogt dankzij de samenwerking met Mercedes momenteel als een veiligere keuze voor iemand die nog altijd droomt van minstens één extra podiumplaats.

En hoe zit het dan met zijn afscheid van Barcelona? Alonso is een uiterst bekwame communicator en de woorden die hij donderdag uitsprak waren niet toevallig gekozen. Het Circuit de Barcelona-Catalunya is vanaf 2027 geen vast onderdeel meer van de Formule 1-kalender, omdat het circuit samen met onder meer Spa-Francorchamps in een roulatiesysteem terechtkomt. De volgende editie staat pas weer gepland voor 2028.

Vanuit dat perspectief is het afscheid van Barcelona dus echt en onvermijdelijk. De vraag is echter of Fernando Alonso volgend jaar daadwerkelijk afwezig zal zijn op de Formule 1-grid. Volgens de geruchten in de paddock hoeft dat allerminst het geval te zijn.

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