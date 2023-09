Russell vindt mojo terug: “Kunt wiel niet opnieuw uitvinden”

Na een sterk eerste jaar in dienst bij het Mercedes F1 Team begon George Russell solide aan het seizoen 2023. In het tweede kwart van het jaar kreeg hij echter meer moeite om op snelheid te komen. Sinds Monaco was hij in de kwalificatie slechts eenmaal sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton, waardoor de jongste van de twee Britten ook op zondag meer moeite had om een goed resultaat neer te zetten. In de races voor de zomerstop erkende Russell meerdere malen dat “de puzzelstukjes niet in elkaar vielen”.

Tijdens de eerste race na de zomerstop in Zandvoort zagen we een sterkere Russell. Hij kwalificeerde zich achter Max Verstappen en Lando Norris als derde, terwijl ditmaal zijn teamgenoot fikse problemen had. In Monza legt de coureur uit King’s Lynn de vinger op de zere plek: “In de laatste paar races voor de zomerstop ben ik de weg een beetje kwijtgeraakt. Ik ging soms te ver, waardoor de prestaties minder werden. De voorbije races gingen we met de afstelling de verkeerde kant op. Dat had invloed op mijn vertrouwen en kwalificatiesnelheid, en we legden misschien te veel nadruk op de race. Daarom was ik zo blij met Zandvoort, want we hebben de werkwijze aangepast. Alle focus lag op de kwalificatie en het hervinden van het zelfvertrouwen. Na vijf ronden in de auto voelde ik dat ik mijn mojo terug had.”

Te veel kersen op de taart

Motorsport.com vroeg de Brit, die zijn contract met Mercedes verlengde tot eind 2025, hoe gemakkelijk je met de huidige generatie auto’s de verkeerde afstelling kiest: “Soms moet je erkennen wat het maximale potentieel is. En als je in bepaalde raceweekends probeert dat potentieel te overschrijden, ga je negen van de tien keer de verkeerde kant op. We kunnen het wiel hier tijdens een raceweekend niet opnieuw uitvinden. Je hebt een pakket, dat kun je niet veranderen. Je kunt alleen de kers op de taart doen. Maar als je probeert om nog twee of drie extra kersen toe te voegen, vernachel je misschien wel de hele taart.”