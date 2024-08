Hoe gaat Red Bull Wheatley vervangen? Interne promoties meest waarschijnlijk

Afgelopen donderdag werd bekend wat in de paddock al veel langer doorsijpelde: Jonathan Wheatley verlaat Red Bull Racing aan het eind van dit jaar. Het nieuws kwam deze website in de paddock van Miami ter ore, al was de vraag toen nog waar Wheatley precies naartoe zou trekken. Het is geen geheim dat Wheatley al langer loert op promotie naar de rol van teambaas, maar die mogelijkheid bleek er binnen Red Bull niet te zijn. Christian Horner is ondanks alle tumult en de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag immers aangebleven. Wheatley heeft daarna om zich heen gekeken en vindt onderdak bij Audi, waar hij samen met Mattia Binotto de leiding krijgt. Binotto gaat over de technische afdelingen en de grotere lijnen, terwijl Wheatley als teambaas over de dagelijkse gang van zaken gaat.

Motorsport.com heeft vernomen dat Binotto zelf geen inspraak heeft gehad in de benoeming van Wheatley. Dat is op managementniveau door Audi en de Volkswagen Group besloten. Daarbij is overeengekomen dat Wheatley het seizoen bij Red Bull afmaakt en dat hij volgend jaar een verplichte periode van gardening leave ingaat. Audi heeft inmiddels verduidelijkt dat die periode tot juli 2025 zou moeten duren, waarna hij zich officieel bij Sauber en het merk met de vier ringen mag voegen.

Grote schoenen om te vullen? Interne promoties reëel

Bij Red Bull roept het vooral de vraag op hoe groot het verlies zal zijn, na het eerdere vertrek van Adrian Newey. Wheatley is met een dienstverband sinds 2006 één van de mannen van het eerste uur en heeft bovendien een veelzijdig profiel. Hij heeft als monteur ervaring opgedaan bij Benetton en Renault, fungeerde nadien als teammanager bij Red Bull Racing en promoveerde uiteindelijk tot sportief directeur. Wheatley kent de reglementen door en door en heeft in de communicatie met wedstrijdleider Michael Masi een belangrijke rol gespeeld tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi 2021, waarin Max Verstappen zijn eerste wereldtitel veroverde.

Door deze kwaliteiten en de schat aan ervaring zijn de schoenen van Wheatley ogenschijnlijk niet zo makkelijk te vullen, al nuanceren bronnen binnen Red Bull dat enigszins. Zo laten zij weten dat het team niet van plan is om een externe vervanger te halen. Red Bull zou juist binnen de organisatie mensen willen promoveren, hetgeen een kleine herstructurering gaat opleveren - waarover Red Bull later meer zal aankondigen. Red Bull kan het takenpakket van Wheatley opsplitsen en eventueel Gianpiero Lambiase nog meer verantwoordelijkheden geven. In dat opzicht is het noemenswaardig dat de race-engineer van Verstappen eerder al is gepromoveerd tot de overkoepelende Head of Race Engineering. Een ander senior-teamlid wordt in dat geval teammanager - de functie die Wheatley voor zijn promotie tot sportief directeur vervulde - en verantwoordelijk worden voor de communicatie met de FIA.

Bronnen laten dankzij deze factoren weten dat het binnenhalen van een externe kandidaat, een één-op-één vervanger voor Wheatley, onwaarschijnlijk is. Bovendien krijgt Red Bull financieel ook iets meer speelruimte in het personeelsbestand met het vertrek van een ervaren maar ook dure kracht. Eerder dit jaar heeft Red Bull vooral ingezet op het behouden van de technische kopstukken, natuurlijk op Newey na. Zo had Red Bull enkele dagen voordat het vertrek van Newey wereldkundig werd al het contract van technisch directeur Pierre Waché verlengd en blijven ook Ben Waterhouse en Enrico Balbo behouden.