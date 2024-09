Na de Grand Prix van Monza was er veel te doen over het uitblijven van teamorders bij McLaren. Oscar Piastri haalde tijdens de race op Italiaanse bodem Lando Norris in, waarna Charles Leclerc ook kon toeslaan. In de strijd voor het kampioenschap bij de coureurs kostte de inhaalactie van Piastri Norris twee plekken en daarmee een flink aantal punten. In plaats van vijftien punten liep Norris slechts acht punten in op Max Verstappen. In de - voornamelijk Britse - media werd geopperd dat Norris een gouden kans liet liggen om meer van de nu nog 62 punten achterstand goed te maken.

Teambaas Andrea Stella meldde in aanloop naar het raceweekend in Baku dat het team nu de voorkeur aan Norris geeft, waarna de Britse coureur uitleg geeft over hoe dat er in de praktijk uit moet zien. "Ik ben er in ieder geval dankbaar voor", begint de nummer twee uit het WK tegenover onder andere Motorsport.com. "Het zou kunnen dat als ik Oscar zijn hulp nodig heb, hij het mij gaat geven. Maar hij begint elke sessie met het idee om het maximale uit zichzelf te halen."

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat Piastri kostte wat kost aan de kant moet als Norris eraan komt. Norris ontkent dat dat het geval is. "Over het algemeen gaat het om de lagere klasseringen. Als hij op weg is naar een zege en hij zou de overwinning verdienen, dan verdient hij de overwinning", aldus de coureur uit Bristol. Het is volgens hem dus niet zo dat als McLaren een één-tweetje nadert, Piastri de zege uit handen moet geven. "Nee, waarschijnlijk niet."

Norris is wel verbaasd dat hier zo'n groot verhaal van wordt gemaakt. "We hadden dit soort dingen al eerder afgesproken, maar nu komt het voor het eerst in de publiciteit. Het is meer dat jullie nu iets horen wat jullie het liefste zouden willen", verklaart de McLaren-rijder. "We hebben als team altijd al aan deze dingen gewerkt en we zullen ook altijd als team blijven werken."

Piastri: Moet mee in 'the bigger picture'

Norris is dus blij met het besluit, maar Piastri moest wel even slikken toen hem de keuze werd medegedeeld. "Rijders zijn egoïstisch, en dan zijn teamorders niet leuk. Maar ik weet dat ik naar het bredere perspectief moet kijken", aldus de Australiër. "Ik ben enorm dankbaar dat ik hier de afgelopen achttien maanden de kans heb gekregen om in de Formule 1 te rijden en - nogmaals - ik zie het bredere plaatje. We kunnen beide kampioenschappen winnen. Het constructeurskampioenschap is het ene doel, maar als je beide titels kunt winnen, dan zou dat een geweldig streven zijn. Ik zou zelf niet blij zijn met het opvolgen van de teamorders, maar ik weet dat het om meer dan alleen maar om mezelf gaat. Ik kan er dus mee leven dat ik deze ondersteunende rol nu mag oppakken."

Norris vertelt dat Piastri de kans krijgt om races te winnen, maar dat is voor de Australiër zelf nog niet helder. "Dat is iets waar we nog over moeten praten. Het is in ieder geval niet zo dat ik elke race maar aan de kant voor Lando ga, want dat is ook niet hoe hij wil racen", vervolgt de coureur uit Melbourne. "Je kan wel alle scenario's willen bespreken, maar dat is onmogelijk." Piastri weet ook dat hij zelf nog genoeg heeft om voor te vechten dit seizoen. "Ik heb mijn eigen doelen dit seizoen voor het coureurskampioenschap."