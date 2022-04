Hoe Ferrari zonder F1-upgrades de voorsprong heeft behouden

Nadat Ferrari en Red Bull Racing in Bahrein en Saudi-Arabië aan elkaar gewaagd waren, had de F1-75 in Australië een duidelijke voorsprong op de RB18. Daar waar de meeste concurrenten in de eerste drie races al nieuwe onderdelen meebrachten voor hun bolides, heeft Ferrari er juist voor gekozen om dat niet te doen. Daar heeft het team meerdere redenen voor. Allereerst was de bolide vanaf het begin snel en heeft die ogenschijnlijk geen zwakke plekken. De F1-75 stuitert dan wel over de rechte stukken, maar dat lijkt niet ten koste van de prestaties te gaan. Bij andere teams is dat wel anders.

Daarnaast heeft Ferrari de F1-75 door en door leren kennen door het pakket niet bij iedere race te wijzigen. De engineers kunnen het weekend hierdoor aanvangen met een solide basisafstelling. Extra bonus is dat de coureurs de auto goed hebben leren kennen en weten wat die van hen vraagt, al heeft Carlos Sainz Jr. iets meer tijd nodig voor de aanpassing dan teamgenoot Charles Leclerc. Doordat de prestaties van de F1-75 meteen goed waren, heeft Ferrari niet de noodzaak gehad om snel nieuwe onderdelen te brengen. In plaats daarvan kan de renstal de tijd nemen om aan nieuwe items te werken en die pas te introduceren op het moment dat ze er zeker van zijn dat het werkt. Dat is een cruciaal voordeel in een tijdperk waarin het budgetplafond de beperking vormt voor hoeveel je in een seizoen kan doen.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“Gelukkig is de auto vanaf het begin al goed. Dat is goed nieuws voor ons, want daardoor kunnen wij ons richten op goede ontwikkelingen”, zegt chassis operations manager Claudio Albertini. “Er is een andere aanpak onder deze reglementen dan in het verleden, want door het budgetplafond moeten we heel voorzichtig zijn. Iedere update die niet werkt, voegt niet alleen niets toe aan de prestaties van de auto, maar is ook verspilling van geld. De omstandigheden zijn anders dan in het verleden. We moeten op een andere manier werken, maar natuurlijk zijn er bij ons ook toekomstige ontwikkelingen. Omdat de filosofie van de auto nieuw is, zijn er veel zaken die we nog onderzoeken en waar we eerst bewijs van willen hebben.”

Nieuwe vloer in Melbourne was puur testitem

Dat Ferrari nog geen upgrades heeft hoeven introduceren, is grotendeels te danken aan het feit dat de auto meteen goed presteerde en mee kon doen om overwinningen. In Australië testte Charles Leclerc in de vrijdagse trainingen wel met een nieuwe vloer, maar dat was puur om data te vergaren. Op die manier benutte Ferrari de trainingen optimaal. “We hadden een packer in de diffuser. Eigenlijk is het een onderdeel dat de vorm van de vloer veranderde”, legt Albertini uit. “Het was een testonderdeel, we wisten vanaf het begin dat we het niet op de auto zouden zetten voor de kwalificatie en de race. Het is tegenwoordig, nu we minder echte tests hebben met de auto, normaal om de vrijdag te gebruiken voor deze ontwikkeling.”

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Het is iets wat duidelijk te maken had met de aerodynamica van de auto. En we streven ernaar om de luchtstroom beter te begrijpen, vooral op de vloer en het achterste deel van de auto”, vervolgt hij. “Het was niet iets dat beter of slechter moest zijn. Het was iets nuttigs voor ons om een andere hoeveelheid data te hebben waar we thuis dieper in kunnen duiken. De vloer is natuurlijk het belangrijkste onderdeel van de auto en de filosofie is natuurlijk erg nieuw. We zijn dus nog steeds dingen aan het begrijpen. De tijd loopt, dus we richten ons op verschillende delen van de vloer en proberen het in het algemeen te verbeteren.”

Ontwikkeling op meerdere fronten: gewicht, aero, mechanisch

Enerzijds probeert Ferrari de aerodynamica van de F1-75 verder te verfijnen en verbeteren, maar net als de overige teams probeert het team ook gewicht te besparen. “Dat loopt momenteel parallel. Gewicht is heel belangrijk, aangezien deze auto’s zwaarder zijn. Natuurlijk is het besparen van gewicht een belangrijke focus in onze ontwikkeling”, verklaart Albertini. “We hebben aerodynamische ontwikkeling, mechanische ontwikkeling en gewichtsontwikkeling, dus er lopen diverse programma’s parallel aan elkaar. We pakken vervolgens op waar we de meeste noodzaak zien. Op dit moment gaat dat goed samen.” Dat gewicht besparen geld kost, is volgens Albertini niet vreemd. “Om een lichte auto te hebben moeten we metalen onderdelen opnieuw bouwen met lichtere materialen. In zekere zin is dat een grote kostenpost. Maar ik kan je zeggen dat aero-ontwikkeling ook heel, heel duur is, zelfs als het niets met gewicht besparen te maken heeft!”

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Een van de dingen waarbij het stabiele pakket van Ferrari heeft geholpen, is het leren kennen van de banden. Voor de teams en coureurs zijn die volledig nieuw door de overstap van velgen van 13 inch naar 18 inch. Inmiddels is de Scuderia erachter dat twee opwarmronden normaal gesproken optimaal zijn om de zachte band voor te bereiden op een kwalificatieronde. “Dat hangt echter af van het circuit, de banden, het asfalt en de weersomstandigheden. Natuurlijk is dit ook onderdeel van de tests die we op vrijdag doen”, stelt Albertini. “Het is niet zo dat je vanaf het begin weet dat we wel of geen extra preparatieronde nodig hebben. Dat moet je testen. Je ziet dat sommige teams dit doen en anderen niet.”

Komend weekend staat Ferrari de eerste thuisrace van 2022 te wachten met de Grand Prix van Emilia-Romagna. Hoewel Maranello op slechts 90 kilometer rijden van Imola ligt, introduceert het team opnieuw geen grote upgrades. De recordkampioen wil geen risico’s nemen, omdat de Emilia-Romagna GP de eerste race van 2022 is waarbij er een sprintrace plaatsvindt. Daardoor is er op vrijdag slechts één uur de tijd om voorbereidingen te treffen op de kwalificatie. De grote vraag na Imola is in hoeverre de F1-75 Ferrari een platform biedt om meer snelheid te vinden met ontwikkelingen en hoe zich dat verhoudt met de RB18. Het antwoord daarop komt in de komende weken en maanden.