Daar waar de Ferrari's momenteel iets missen qua race pace, blijft de snelheid over één ronde sterk. In de laatste zeven races werd dus niet gewonnen, wel waren Charles Leclerc en Carlos Sainz in deze periode samen goed voor vier pole-positions. Het kampioenschap gaan ze daarmee niet winnen, want inmiddels heeft Max Verstappen die prijs al veiliggesteld, al lijkt men daar bij Ferrari niet heel rouwig om. Zij kijken naar het grotere plaatje en proberen alvast momentum op te bouwen richting 2023. Hoewel de resultaten de afgelopen races ietwat tegenvielen, heeft de Scuderia wat vertrouwen opgedaan tijdens deze raceweekenden met het oog op de auto voor volgend jaar. In feite was het een periode van inventariseren voor het Italiaanse team.

"Het was cruciaal om bevestiging te krijgen dat we de goede weg bewandelen", zegt senior performance engineer Jock Clear. "En zodra er vraagtekens zijn over of we de verkeerde kant op zijn gegaan met de afstelling, moet je moedig handelen. Je moet weten waar je staat, je kan niet zomaar doorgaan. Het is alsof je de weg kwijt bent: het laatste wat je moet doen, is blijven wandelen en afwachten wat er later gebeurt. Je moet stoppen en op de kaart kijken. Dat is wat wij hebben gedaan. Je zou kunnen zeggen dat het ons waardevolle snelheid heeft gekost tijdens de afgelopen vijf races, maar het was dom geweest om het niet te doen. De toekomst is altijd om de hoek. Je mag niet negeren dat je precies moet weten welke richting je inslaat met de ontwikkeling. Wij zijn dus even gestopt en hebben naar de kaart gekregen. Nu hebben we bevestigd dat we de goede weg bewandelen."

De werkwijze van Ferrari wordt geïllustreerd door het regelmatig wisselen van de vloer tijdens vrije trainingen. Op die manier wilde het team uitzoeken of de nieuwe vloer, die bij de GP van Frankrijk werd geïntroduceerd, ook echt winst opleverde ten opzichte van de oude versie. "We keken naar de hele situatie. Het is natuurlijk een relatieve sport. Je kijkt naar waar je staat en voor je gevoel lijk je vanaf Frankrijk een stapje terug te hebben gezet. En toen brachten we natuurlijk een nieuwe vloer", legt Clear uit. "We hebben daarom de oude vloer weer op de auto gezet, om uiteindelijk te concluderen dat de nieuwe vloer beter was. Dus toen zijn we weer gewisseld. We hebben dus wat A/B-tests uitgevoerd om te bevestigen dat we niet iets op de auto hebben gezet dat niet werkt. Maar de vloer bleek prima te werken."

Ontwikkeling gaat door met oog op 2023

Ferrari blijft intussen gewoon doorontwikkelen en bracht in Japan opnieuw een nieuwe vloer mee voor de F1-75. Het slechte weer zorgde ervoor dat een inschatting maken lastig was, maar toch vermoedt men dat de vloer werkt zoals de bedoeling was. "Deze vloer was al beschikbaar in Singapore, maar produceert vooral veel downforce op hoge snelheid. Dat paste dus niet zo goed bij Singapore", zegt Clear over de nieuwe vloer (zie rechterzijde van onderstaande foto-vergelijking), die op het oog weinig verschilt van de vorige (linkerkant van onderstaande foto-vergelijking). "Tenzij je de twee naast elkaar legt, wat we natuurlijk niet voor jullie doen, zie je het verschil niet echt. En eerlijk gezegd is het duur om met nieuwe onderdelen naar dit deel van de wereld te komen. We moesten natuurlijk ook alle oude versies meenemen voor als het niet zou werken."

"Je moet vertrouwen hebben en wij vertrouwen erop dat dit de juiste kant op gaat", vervolgt Clear. "Het werkt en het bewijs daarvoor is geleverd. We verwachtten dat Red Bull heel sterk zou zijn op Suzuka. Spa is een vergelijkbaar circuit en daar gaven ze ons een pak slaag. Wij waren heel tevreden met hoe dicht bij wij zaten in de kwalificatie in Japan. We waren eigenlijk heel gefrustreerd dat we niet op pole stonden, want onze beide coureurs hadden absoluut pole kunnen pakken." Clear verwacht dan ook dat de nieuwe vloer de rest van het seizoen gebruikt gaat worden. "Deze vloer was zoals gezegd in Singapore al beschikbaar, maar dat circuit is een beetje Monaco-achtig. Voor alle aankomende races is de vloer wel geschikt."

In de resterende races blijft Ferrari nieuwe onderdelen meenemen, al hoeven er geen revolutionaire zaken verwacht te worden. Wel zijn de ontwikkelingen niet alleen nuttig voor 2022, maar kunnen er ook lessen geleerd worden richting 2023. "We willen volgend jaar net zo competitief, zo niet competitiever zijn. Op het moment dat deze F1-auto's vanaf november niet meer gebruikt worden, ga je terug naar de windtunnel en simulator. Dat is echter niet hetzelfde", weet Clear. "We moeten deze laatste races dus maximaliseren qua ontwikkeling en de auto naar het volgende niveau brengen. We weten dat het kampioenschap nu ver weg is, maar we moeten Mercedes voorblijven en dus blijven wij graag ontwikkelingen brengen. Dat doen we ook om meer organische ontwikkeling te genereren, wat ons weer vertrouwen gaat geven voor volgend jaar."

Geloof in aero-concept en krachtbron genoeg voor titelstrijd in 2023?

Dat vertrouwen heeft Ferrari dit jaar al getoond door vast te houden aan en te blijven geloven in het concept waarmee het seizoen werd aangevangen, terwijl enkele andere teams juist wisselden van concept. "Toen we voor de introductie hoorden van de 'zero-pods' van Mercedes, raakten aero-afdelingen in de paddock in paniek en verwachtten ze dat Mercedes een seconde per ronde sneller zou zijn. Toen de upgrade in Bahrein werd uitgerold, wisten wij dat we de juiste keuze hadden gemaakt", aldus Clear. "Alle F1-engineers kijken naar wat andere teams doen en vragen zich af of ze daarmee iets gevonden hebben. Maar al heel snel was onze aero-afdeling vol vertrouwen dat we de juiste weg hadden ingeslagen en dat is gebleken. We hebben een iets andere oplossing dan Red Bull, maar je hebt denk ik al kunnen zien dat het algemene DNA van de Red Bull en Ferrari anders is. We gaan dus niet voor hun oplossing qua sidepods, omdat dit waarschijnlijk niet werkt voor onze auto. Daarom hebben zij onze oplossing ook niet gekopieerd, want de twee teams zijn hier via een iets andere route uitgekomen."

Wat ook bemoedigend is voor Ferrari, is dat de problemen met de betrouwbaarheid van de power unit van eerder in het seizoen grotendeels opgelost lijken - in ieder geval bij het fabrieksteam. Dat belooft veel goeds voor 2023. "We hebben gezien dat alle fabrikanten zichzelf hebben uitgedaagd met hoe ver ze wilden gaan met de motoren. We zien ook dat alle fabrikanten meer motoren gebruiken dan volgens de reglementen mag, en daar krijgen we straf voor", zegt Clear. "Dat is echter een beslissing die alle motorfabrikanten hebben genomen, want je mag niet meer ontwikkelen maar wel werken aan de betrouwbaarheid. Qua motivatie geldt voor het hele team dat men graag wil werken aan een sterke motor die betere betrouwbaarheid nodig heeft. Maar als je een betrouwbare motor hebt die weinig vermogen heeft, dan verliest men geloof. Ik denk dus dat we het juiste besluit hebben genomen."

Een consistente aerodynamische filosofie en een sterke krachtbron vormen een goede fundering om in 2023 voor de wereldtitels te gaan, maar dat zijn slechts onderdelen van het pakket. Wat natuurlijk ook nodig is, zijn vrijwel foutloze prestaties in de garage en op de pitmuur. Red Bull heeft dat dit jaar als springplank naar succes gebruikt, maar dat is mogelijk ook het lastigste om goed te krijgen.