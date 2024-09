Tegen alle verwachtingen in wist Ferrari de Formule 1 Grand Prix van Italië te winnen. Vooral de strategische keuzes vanaf de pitmuur hielpen enorm, want door de eenstopper kon Charles Leclerc de leiding pakken en vasthouden tot het einde van de race. De Italiaanse renstal was de enige van de topteams die voor die strategie ging, wat volgens teambaas Frederic Vasseur voor Ferrari een logische keuze was.

"Het was best een rare race, want we gingen al vanaf het eerste moment op een eenstopper naar buiten. We moesten daarna de auto in de eerste stint iets meer pushen dan we hadden gewild. Norris ging daarna naar binnen en we wilden hem coveren en op dezelfde band als hij rijden. Toen hadden we al het idee dat we een voorsprong op bandengebied hadden", legt Vasseur tegenover onder andere Motorsport.com uit. "Die voorsprong was zo groot dat we na tien ronden op de hards doorhadden dat we het einde van de race ermee zouden halen. Je weet het dan nooit zeker, maar de jongens hebben het goed gemanaged. Ze reden continu de richttijden."

Volgens Vasseur was het opvallend dat niet meerdere teams de gok voor de eenstopper namen, vooral omdat Pirelli aangaf dat het mogelijk was. "Maar we moesten daardoor wel de banden voorzichtig gebruiken. We konden niet te veel vragen in de eerste paar ronden", vervolgt de ingenieur. Wat Ferrari ook in de kaart speelde, was de baanpositie waar zij zich in bevonden vlak na de enige stop. "We hadden de situatie toen onder controle, de introductie van de hard verliep dus goed. Het klopt dat we in de eerste ronden meer manageden, maar dat bleek heel belangrijk."

Zege voor fans

Voor Ferrari is winnen op Monza een van de grootste doelen. Dat het team dat nu onder leiding van Vasseur lukt, doet hem erg goed. "Dit is emotioneel gezien de mooiste", vertelt de Fransman. "Onderaan de streep krijg je in Monza er net zoveel punten voor als in Baku, maar emotioneel gezien is deze heel belangrijk. De hele week hadden we honderden mensen voor onze pitbox en de beste manier om hen terug te betalen is winnen. Dat is niet makkelijk en je hebt het niet altijd onder controle, maar voor ons als team is dit de beste manier."