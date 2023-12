Hoe Alonso in bezit kwam van Aston Martin DTM-bolide uit 2019

Na het seizoen 2018 nam Fernando Alonso afscheid van de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen stond open voor allerlei andere avonturen in de autosport, waarbij Le Mans en de Indy 500 al afgestreept waren. In 2019 klonken er plots verhalen dat Alonso mogelijk de overstap zou maken naar de DTM, aangezien Gerhard Berger - destijds nog baas van het Duitse kampioenschap - gesprekken had gevoerd met de Spanjaard en hij hem graag naar de raceklasse wilde halen. Tot een overstap kwam het echter niet, maar wellicht vormde het wel een inspiratiebron voor een bijzondere aankoop dit jaar. Alonso was namelijk op 11 en 12 december op het circuit van Aragon in de Aston Martin Vantage AMR DTM-auto te vinden, een auto die slechts één seizoen ingezet werd omdat het Britse merk vanwege de hoge kosten na het seizoen 2019 vertrok.

Hoe Alonso aan de bolide kwam? "Fernando wist dat de auto's te koop waren en nam contact met ons op", zegt Martin Marx, bestuurslid en directeur bij HWA, desgevraagd door Motorsport-Total.com, zusterwebsite van Motorsport.com. Tijdens de gesprekken kwam Alonso met HWA overeen om de testauto van 2019 te kopen, omdat de racegeschiedenis voor hem niet van groot belang was. Op verzoek van de Spanjaard werd wel nog een passagiersstoel geïnstalleerd. Dit is een standaard conversie, waarbij de tank wordt verkleind om taxiritten mogelijk te maken.

Foto: Finetwork Fernando Alonso test de Aston Martin Vantage AMR DTM-auto uit 2019.

De interesse van Alonso in de DTM-auto van Aston Martin kan gelinkt worden naar teambaas Mike Krack, die jarenlang bij BMW aan het DTM-project werkte voordat hij naar de Formule 1 vertrok. Daarnaast is Alonso ambassadeur van het Britse merk. Alonso kreeg begin september de DTM-auto overhandigd tijdens een groot evenement op het circuit van Jarama, in Madrid. Daniel Juncadella, die in 2019 een van de vaste DTM-coureurs in de Aston Martin Vantage was, was er ook bij en leerde zijn landgenoot de fijne kneepjes van de auto voordat hij met fans op de passagiersstoel het gaspedaal intrapte.

Op 11 en 12 december voegde Alonso er nog een evenement aan toe, dit keer op het circuit van Aragon. Dit keer ging het om een kleinschaliger evenement waarbij vooral vrienden en familie uitgenodigd waren om plaats te nemen op de passagiersstoel. Ook zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez was erbij, al wilde hij graag zelf achter het stuur kruipen. Bij beide evenementen was HWA betrokken. "Na de verkoop aan Fernando, die in deze auto rijdt en er duidelijk plezier aan beleeft, is de belangstelling voor de twee nog beschikbare auto's aanzienlijk toegenomen", stelt chief technology officer Gordian von Schöning. "Ook voor ons is het een ideaal scenario als de auto in goede handen is en er mee gereden blijft worden."