Hoe F1-teams het onbekende Las Vegas proberen te leren kennen

Las Vegas en gokken zijn synoniem aan elkaar. Formule 1 en onvoorspelbaar entertainment zijn dat eigenlijk ook. Er zijn echter duizenden mensen die heel erg hopen om het onvoorspelbare uit F1 te halen, want ze willen zo makkelijk mogelijk de overwinning halen: de werknemers van de F1-teams. Voor die mensen zijn planning en optimalisatie de sleutelwoorden en verrassende onderdelen zijn over het algemeen niet heel positief.

De teams weten dat ze dit weekend weer in Las Vegas zullen racen. Deze keer niet op een haastig omgebouwde parkeerplaats zoals de twee 'geliefde' Caesars Palace Grands Prix in het begin van de jaren tachtig, maar midden in de stad met een nachtrace op een dik zes kilometer lang circuit, waarbij een stuk gereden wordt over de iconische Strip. Het werd onthuld als de eerste Formule 1-race op zaterdag sinds de Grand Prix van Zuid-Afrika in Kyalami in 1985. Ook de starttijd voor de kwalificatie om is om middernacht in de Amerikaanse woestijn en de starttijd van 22.00 uur voor de race is ook opvallend.

Sinds afgelopen zomer is het speciale Las Vegas Grand Prix-bedrijf, dat de race samen met de stadsautoriteiten organiseert en uitvoert, bezig met de opbouw van het evenement. Zij zijn begonnen met het bouwen van een gigantisch pitgebouw, dat ook als gebouw voor de paddock wordt gebruikt. Het hield in dat gebieden van de grote stad in fases werden afgesloten. Rond het circuit werd in eerste instantie heel hard gewerkt om de basisstructuur van het circuit goed te krijgen.

Teams niet bekend met circuit

De teams kenden het circuit al, al is was dat puur en alleen uit de simulaties. Voor elke nieuwe F1-race levert de FIA (specifiek verspreid door racedirecteur Niels Wittich) de teams informatie over het circuit en 3D-beelden in CAD-bestand en een pdf. In de F1-regels is hiervoor geen sluitingsdatum vastgelegd, maar de definitieve referentieplannen voor evenementen van de FIA liggen maximaal 30 dagen voor het begin van een nieuwe race klaar. De aangeleverde gegevens bevatten de locaties en hoeken voor het in- en uitrijden van de pitlane. De teams kunnen daarmee de nauwkeurigheid van hun circuitsimulaties kunnen valideren en de modellen voor de racestrategie vroegtijdig kunnen laten werken. Dit is belangrijk omdat de lengte van de pitlane van invloed kan zijn op de racestrategie. Bij de Grand Prix van Frankrijk in 2022 werd de uitgang van de pitlane twee dagen voor de race verlengd. Als gevolg daarvan moesten de auto's langer aan de snelheidslimiet blijven, waardoor de verwachte race met twee stops veranderde in een race met één stop.

Zodra de teams hun simulatormodellen hadden gebouwd, konden ze de eerste kennismaking van hun coureurs met het circuit van Las Vegas plannen. De timing hiervan varieerde op de grid: Ferrari, McLaren en Williams behoorden tot de teams die simulatiesessies voor Las Vegas hielden tussen de terugkomst uit Japan en het vertrek naar Austin. Haas koos ervoor om te wachten tot na de Braziliaanse race. "De coureurs gaan pas na Brazilië terug naar Europa", verklaart teambaas Guenther Steiner daarover.

Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Er is op het laatste moment hard gewerkt om het circuit af te krijgen

Spanning aan de oppervlakte

Er zijn geen beperkingen op het sturen van teammedewerkers naar een nieuwe locatie in de aanloop naar een nieuw evenement om te proberen het oppervlak van een circuit te leren kennen. In dit geval zijn de wegen van het circuit is gebaseerd open voor lokaal verkeer tijdens de voorbereidingen en zelfs tijdens het raceweekend. Dit maakte het lastig voor de teams om metingen te doen in de aanloop naar het eerste evenement op de Strip. Wanneer het circuit wordt afgesloten op de dag voor de eerste trainingssessies krijgen de teams eerst de kans om volledige scans van het circuit te maken om de ruwheid van het oppervlak, de voegen te beoordelen en nauwkeurige hoogteverschillen vast te leggen. Ze hebben schattingen gekregen, maar alleen de scans zullen de ware aard van het baanoppervlak onthullen.

"De combinatie van het wegdek, waar we op dit moment heel weinig over weten, en de interactie tussen het wegdek en de banden bepaalt voor een groot deel hoe het weekend zal verlopen," zegt Dave Robson, hoofd vehicle performace van Williams. "Een van de belangrijkste dingen is dat we een duidelijk uitgangspunt creëren, maar dat we ook een heleboel opties klaar hebben staan om alles wat er gebeurt op te vangen.

Zodra de scans binnen zijn, sturen de teams de gegevens terug naar de fabrieken en werken ze hun simulatorinstellingen bij. Daar gaan de simcoureurs testen hoe het wegoppervlak echt reageert op de Pirelli's en de temperaturen. Het is algemeen bekend dat zelfs bij de allerbeste teams het bijwerken van een simulator tijd kan kosten - dus de kans is groot dat de scans van het circuit in Vegas waardevoller zijn voor 2024 dan bij het eerste evenement op dit circuit. Dit maakt het nog gevaarlijker.

Waarde van circuitwandelingen

Circuitwandelingen helpen de coureurs om de echte nuances van het nieuwe circuit te begrijpen. Daar is geen officiële tijd voor gereserveerd in het huidige evenementenschema, vanwege de noodzaak om zoveel mogelijk de wegen open te houden. Het verkeer ontwijken terwijl het circuit wordt geïnspecteerd zou totaal niet wenselijk zijn. Nog minder dan toen Jeddah 2021, daar gingen de coureurs 's nachts op pad om de brandende zon overdag te vermijden. Hun inspecties werden regelmatig onderbroken door entertainmentrepetities voorafgaand aan de race, waardoor het volledig verlichte circuit af en toe in duisternis werd gehuld.

Hoe de coureurs zich ook kunnen bewegen, Las Vegas is een stad die bekend staat om zijn nachtleven - iets wat in 2023 nog is versterkt. Bij bochten vijf tot en met negen slingert het circuit zich een weg rond de nieuwe concertlocatie Sphere. F1 heeft aangekondigd dat de Sphere 'cued live' momenten zal weergeven. Denk daarbij aan de pole-position in real time en een aangepaste podiumvisual om de winnaar van de race te vieren.

Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images De sfeer van Las Vegas vormt een dramatische achtergrond voor het circuit

Bibberend in de woestijn

Het andere grote gespreksonderwerp in de aanloop naar de nieuwe race was hoe de temperaturen in november in Las Vegas de prestaties van de auto's zullen beïnvloeden, en dan met name de banden. "[De temperatuur] zal grotendeels dicteren hoe we de kwalificatie gaan rijden, hoe we de wagen gaan afstellen, enzovoort," zegt Haas-technisch directeur Ayao Komatsu. Hij doelt met name op de koelopeningen van elke auto, die naar verwachting gesloten zullen zijn bij koude temperaturen.

De coureurs hebben nog een andere specifieke zorg: hoe lage temperaturen hun lichaam zullen beïnvloeden. Haas-coureur Nico Hulkenberg herinnerde zich de wintertests in Barcelona in 2018, waar sneeuw de baanactie stillegde. De Duitser herrinert zich nog: "Na een paar ronden worden je handen, je vingers, zo koud dat ze vast komen te zitten en je het gevoel verliest". Lando Norris voegt daaraan toe: "Je hebt je handen nodig om goed te werken tijdens het rijden. Dus daar kijken we nu al naar. Soms zijn het gewoon simpele dingen, zoals handwarmers en handschoenen."

In ieder geval zal het late tijdschema van deze race veel verwijzingen met zich meebrengen naar het befaamde slaapschema van Singapore - al ontbreekt het hier aan een handig tijdsverschil met de Europese basis van de teams om rond te plannen."We gaan superlaat naar bed en worden superlaat wakker", zegt Williams-coureur Logan Sargeant. "Als je dat niet doet, ben je moe tegen de tijd dat de kwalificatie begint..."

Las Vegas mag dan wel de 'Capital of Second Chances' zijn, maar de F1 heeft maar één kans om te slagen in wat ongetwijfeld het langverwachtste nieuwe evenement van de Liberty Media-jaren is. Geen druk dus...

Foto door: Erik Junius Het ongebruikelijke schema is een van de minste zorgen voor het eerste evenement

What happens in Vegas

Na de GP van Brazilië is de 2000 ton vracht naar Nevada vertrokken en wordt het daar ondergebracht in het paddockgebouw van 500 miljoen dollar. Een gigantisch bouwwerk, met drie dekken en een oppervlakte van 300.000 vierkante meter. Hier komen de garageboxen te staan en het gebouw is het hele jaar door geopend. Er werd gezegd dat de hospitality units van de teams meer dan anderhalve kilometer verwijderd zouden zijn van de pits, maar dat was niet waar dankzij een grondaankoop door de F1 voor de bouw van het permanente paddockcomplex.

Ook de logistiek van personen is een gigantisch werk, 2000 paddockmedewerkers moeten elke dag naar binnen en naar buiten en duizenden zakelijke gasten die naar verwachting van deze nieuwe race zullen komen proeven moeten van en naar de baan komen. Daarvoor zijn er drie tijdelijke bruggen gebouwd, waarvan er één alleen voor de paddock bestemd is. Die is bedoeld om de teams vlot en op tijd binnen te krijgen en het spektakel te creëren waar de F1 zo naar verlangt. Er wordt echter nog steeds voorspeld dat het evenement een plaatselijke verkeerschaos zal veroorzaken. Om het probleem niet te verergeren zijn de F1-media specifiek gewaarschuwd om geen huurauto's te reserveren.

"We weten niet hoe we van A naar B gaan reizen, van het hotel naar het circuit," zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Maar ik weet zeker dat we oplossingen zullen vinden." Aston Martin-collega Mike Krack kijkt wel uit naar de race: "We zijn erg enthousiast over Las Vegas zelf. Er zal veel afleiding zijn. Het is belangrijk om je te concentreren op het juiste moment."

Dit roept een andere belangrijke vraag op. Hoe denken de teams in een stad die gericht is op entertainment en allerlei afleidingen, hun personeel gefocust te houden op de race? "Er wordt laat geracet, maar Vegas slaapt nooit!", zegt Haas-teambaas Guenther Steiner. "Je kunt op elk moment van alles krijgen, dus ik denk dat [de teamstaf] een toespraak nodig heeft om ze in toom te houden. Maar ik ben er vrij zeker van dat iemand iets stoms gaat doen!" Wolff heeft ondertussen een duidelijker plan: "We gaan iedereen uit de casino's houden!"