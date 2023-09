De afgelopen dagen was het tropisch warm in Nederland. De temperatuur steeg boven de 30 graden en elke dag werd de luchtvochtigheid gevoelsmatig een beetje hoger, waardoor het benauwd werd. Het zijn omstandigheden die steeds vaker voorkomen in Nederland, maar er aan gewend raken blijft lastig. Een kleine 10.500 kilometer verderop, in Singapore, zijn dergelijke condities door een tropisch klimaat juist zeer normaal. Hoewel de temperaturen aldaar niet veel verschillen met dat wat wij in ons eigen land de laatste dagen hebben gehad, is het met name de hoge luchtvochtigheid die het in de Aziatische stadstaat heftig maakt.

Komend weekend strijkt de Formule 1 weer neer in Singapore. Drie dagen lang rijden er twintig rijders in razendsnelle auto's zonder enige vorm van verkoeling. Zelfs het openen van het vizier zorgt daar niet voor. De race wordt gezien als een van de zwaarste op de F1-kalender. 62 ronden lang scheuren de coureurs over het Marina Bay Street Circuit, al is het circuit vanwege een verbouwing iets anders dan normaal en dat komt volgens Kevin Magnussen goed uit. "Het zorgt er waarschijnlijk voor dat het fysiek iets minder zwaar is", aldus de Deen. "Het zal sneller en korter zijn. Dit betekent dat we minder vocht verliezen en het iets minder zwaar zal zijn."

Voormalig F1-coureur Nico Rosberg, die er in 2016 won, denkt liever niet terug aan alle races daar. "In twee uur tijd verloor ik door zweten iets meer dan 3,5 kilo aan lichaamsgewicht", zegt de Duitser bij Sky Sports. "Je rijdt in een soort skikleding, zit dicht bij het asfalt dat 40 of 45 graden is en achter je heb je brandstof met een temperatuur van ongeveer 65 graden. Het is extreem heet en frisse lucht is er niet. Daarnaast zitten de gordels heel strak en is het stoeltje naar je lichaam gevormd, waardoor ademhalen nagenoeg onmogelijk is. In elke bocht houd je je adem in. Het is namelijk onmogelijk om een bocht te nemen en tegelijkertijd te ademen." De wereldkampioen van 2016 reed in totaal negen keer door de straten van Singapore en herinnert zich maar al te goed hoe zwaar het was. "Ik weet nog dat ik na 10 ronden mijn pitbord zag en daar opstond dat er nog 50 ronden te gaan waren. Ik dacht alleen maar: 'Ik kan niet meer. Ik heb dus nog maar 10 ronden gedaan en moet er nog 50!' Het is daarnaast ook nog eens de langste race. Want in tegenstelling tot Monaco houden ze hier wel de 300 kilometer aan. Daarom duurt de wedstrijd vaak twee uur. In de auto is het echt verschrikkelijk. Het is alsof je twee uur lang op een spinningfiets in de sauna zit. Je hoofd begint te bonken in je helm. Het zweet drupt in je ogen, wat brandt. Het is echt ontzettend zwaar."

Nico Rosberg wint de Grand Prix van Singapore in 2016. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Hoe houd je een F1-team scherp en fit in Singapore?

Tijdens het Singaporese Grand Prix-weekend wordt natuurlijk een hoop gedaan om het de coureurs zo makkelijk mogelijk te maken. Er moet worden voorkomen dat rijders uitdrogen, ziek worden of erger dan dat. "De hitte in Singapore is aanzienlijk, maar de acclimatisatie aan de hitte gedurende het seizoen in andere warme omstandigheden biedt het team al enige voorbereiding op Singapore", zegt Faith Atack-Martin, performance coach en team fysiotherapeute bij Haas. "De hoge luchtvochtigheid vormt een extra uitdaging. We houden in de gaten dat het personeel de lichaamstemperatuur reguleert, gehydrateerd blijft en op hun best presteert. Onze eerste prioriteit is het vermijden van een hitteberoerte. We moeten de zout- en waterbalans goed houden. Worden vocht en zout niet op tijd aangevuld, dan treedt uitdroging op. Dat kan leiden tot een hitteberoerte of in het ergste geval een zonnesteek."

Hoe pakken de F1-teams dit dan precies aan? "Koelen doen we met ijshanddoeken, zweetbanden en het gebruik van een ruimte met airconditioning, waar personeel naartoe kan om pauze te nemen. Een andere aanvullende maatregel is het gebruik van menthol mondwater. De lichaamstemperatuur verandert hier niet door, maar je kan de warmte een soort van manipuleren. Op dezelfde manier geeft het gebruik van koude sprays tijdelijk verkoeling. Dat kan helpen naast de andere methodes."

Naast de extreme hitte en luchtvochtigheid krijgen alle F1-teams ook te maken met een andere tijdzone, toch hebben de formaties daar weinig tot geen last van. De koningsklasse kiest ervoor om Europese tijden aan te houden, waardoor de race zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd begint. In Singapore is het zes uur later, waardoor de vijf rode startlichten om 20.00 uur lokale tijd doven. De werktijden van de teams veranderen niet echt. Wel adviseert Haas een dag om bij te komen van de reis en worden specifieke slaaptijden geopperd om een aanpassing aan Singaporese tijden te voorkomen. "Omdat men weinig daglicht ziet, is er kans op een minder humeur", vervolgt Atack-Martin. "We proberen daarom het team bijvoorbeeld samen naar een voetbalwedstrijd te laten gaan of samen te laten eten. Dit is belangrijk voor het moreel en gevoel van perspectief buiten de baan."

Hoe pakken de F1-coureurs dit aan?

Hoewel Atack-Martin verantwoordelijk is het voor het hele team, ontfermt fysiotherapeut Nikolaj Madsen zich alleen over Magnussen. De Deen weet inmiddels hoe het is om te racen in Singapore. "Kevin past zich aan door een aantal dagen eerder naar Singapore te gaan en alvast te wennen aan de tijden. De omstandigheden zijn extreem en we proberen hem een week voor de race al gehydrateerd te houden. We doen dit met veel water, zout en mineralen. Ik steek hier veel tijd in, aangezien het zo klam en warm is." Veel tijd hebben de F1-coureurs alleen niet om te wennen aan Singapore. De race in Monza is iets meer dan een week geleden. Volgens Madsen zit het grootste verschil hem in het eten en drinken. "Ik verplicht hem veel water te drinken om gehydrateerd te blijven, misschien té gehydrateerd. Na de race willen we hem suikers geven, aangezien het brein overkookt is en hersenen functioneren op suiker. Daarbij geef ik hem langzaam water. Na een lange race ben je vaak niet hongerig, aangezien de adrenaline nog door je lichaam giert. Soms is het ook lastig om na zo'n wedstrijd te slapen."

Teamgenoot Nico Hülkenberg doet het op zijn eigen manier. Performance coach Martin Poole zegt dat de Duitser al meerdere keren in dit soort omstandigheden heeft getraind om hem klaar te stomen voor Singapore. "Dit gaat om het verbeteren van de aerobe conditie, het aanpassen aan de hitte en het laten wennen aan het ongemak van vermoeidheid in warme en klamme omstandigheden. Dit is de beste manier waarop hij zich kan voorbereiden op deze unieke race." Tijdens het Singaporese GP-weekend komen de teams geregeld met foto's van hun coureur in een ijsbad. Dit is heel belangrijk. "Voor de sessie proberen we er alles aan te doen om zo koel mogelijk te zijn. Dit doen we met koelvesten, ijshanddoeken en het drinken van koude dranken", gaat Poole verder. "Na elke sessie springt Nico meteen in een ijsbad om zo snel mogelijk zijn lichaamstemperatuur te laten zakken. Dit betekent dat zijn lichaam sneller in de herstelmodus gaat. Tijdens de race verliest Nico waarschijnlijk 1,5 kilo tot 2 kilo aan lichaamsgewicht."