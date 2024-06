Sinds de pandemie zijn er in de Formule 1 triple-headers. Het levert de teams veel logistieke problemen op. Op papier lijkt de drie-op-een-rij Austin, Mexico en Brazilië moeilijker, maar volgens de planners van de renstallen is Spanje-Oostenrijk-Silverstone een veel grotere uitdaging.

Dat komt vooral doordat alles per truck vervoerd moet worden. De chauffeurs hebben een maximale rijtijd en dat levert gezien de lange afstanden problemen op. Wat ook niet helpt, zijn de grenscontroles tussen Frankrijk en Groot-Brittannië, de plek waar de meeste teams hun fabrieken hebben. "In Oostenrijk wordt op zondagavond het chassis al gestript. Op dinsdagmorgen is het dan weer in de fabriek. Dan kan het fabriekspersoneel direct aan de slag", vertelt Karl Fanson, hoofd van de afdeling logistiek van Mercedes, in gesprek met Motorsport.com. "Door alle grenscontroles die we nu door moeten, moeten we drie keer zoveel chauffeurs inzetten om er zeker van te zijn dat het op tijd terug is. Soms ben je binnen een uur door de grenscontrole, maar soms sta je twee, drie uur te wachten. Eerst zetten we twee chauffeurs in, maar die konden maar 21 uur per dag rijden. We konden dan niet garanderen dat alles op tijd in de fabriek aankwam."

Niet alleen de triple-headers brengen problemen met zich mee. Ook de back-to-back van Imola en Monaco werd voor sommige teams een logistiek drama. In Monte Carlo kan maar een truck en een kraan per keer de paddock in, waardoor er een strak schema is opgesteld om alles zo snel mogelijk op- en af te bouwen. McLaren miste in eerste instantie hun tijdvak, waardoor ook Alpine in tijdsproblemen kwam. "Monaco was dit jaar inderdaad een uitdaging", erkent McLarens logistieke chef Mark Norris. "We werken nauw met de FIA en FOM samen, maar er hoeft maar iets fout te gaan en het schema loopt in de soep. Wij kwamen iets later weg uit Imola en dat zorgde voor problemen in Monaco."

Motorhome-keuzes

Om de problemen wat kleiner te maken, heeft Mercedes een keuze gemaakt om verschillende motorhomes te gebruiken. Motorhome-baas Dennis Reck legt uit hoe dat het team uit de brand hielp na Imola. "We hadden al snel door dat de back-to-back een probleem zou worden", vertelt Reck. "Het was een goede keuze om in Imola de kleine te gebruiken en in Monaco de grote. Toen het team op maandag in Monaco aan kwam, stond alles klaar. De mensen konden gerust gaan zitten en aan hun lunch beginnen."

McLaren heeft het voorbeeld van Mercedes gevolgd. Volgens Norris kon dat met de triple-header ook niet anders. "Ik heb geen idee hoe we dat hadden moeten doen", vertelt de Brit. "We hadden de [grote] Brand Centre bij een paar double-headers gebruikt, maar als we die nu bij de triple-headers zouden doen, zouden we veel meer mensen nodig hebben. Dat moet nu af en toe alsnog, maar we proberen de mensen naar de circuits te vliegen of gebruiken bussen met bedden. Zo komen ze uitgerust aan."